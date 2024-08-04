«Динамо» из Махачкалы уступило «Пари НН»

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вчера, 22:36

Махачкалинское «Динамо» потерпело поражение от «Пари НН» в матче 3-го тура РПЛ (0:1).

На 60-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён защитник хозяев поля Муталип Алибеков. Победный мяч нижегородский клуб забил на 81-й — с пенальти отличился Николай Калинский.

«Динамо» занимает 13-е место в чемпионате России (2 очка). «Пари НН» идёт на 11-й строчке (3 балла).