Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Динамо» из Махачкалы уступило «Пари НН»

вчера, 22:36
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Махачкалинское «Динамо» потерпело поражение от «Пари НН» в матче 3-го тура РПЛ (0:1).

На 60-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён защитник хозяев поля Муталип Алибеков. Победный мяч нижегородский клуб забил на 81-й — с пенальти отличился Николай Калинский.

«Динамо» занимает 13-е место в чемпионате России (2 очка). «Пари НН» идёт на 11-й строчке (3 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Локомотив» разгромил «Ахмат»
Вчера, 22:25
«Фейеноорд» по пенальти обыграл ПСВ и выиграл Суперкубок Нидерландов
Вчера, 21:27
«Факел» сыграл вничью с «Краснодаром»
Вчера, 19:32
«Сочи» выиграл у «Шинника» в матче Первой лиги
Вчера, 19:25
ЦСКА крупно обыграл «Оренбург»
Вчера, 17:28
«Шанхай Шэнхуа» Слуцкого прервал беспроигрышную серию
Вчера, 17:01
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 07:42
Смотрел отрывки первого тайма. Территориальное и игровое преимущество на стороне Динамо. Жёлтых карточек динамоских не видел, обсуждать не буду. Видел эпизод с якобы фолом на пенальти. Даже в дворовом футболе такие эпизоды не рассматривают. В Бобровском разочаровался.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 06:16
Обидно конечно потерять очки на своём поле, но Победы ещё все впереди..
2w6rvr456xmb
2w6rvr456xmb
сегодня в 05:32
Махачкале лучше играть с сильными командами вторым номером, чем с равными первым
112910415
112910415
сегодня в 04:57
арбитр почему-то ничего не боится ...
а ведь накажут, отстранят и т.д
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:14
Такой наглости со стороны судейского корпуса я давно не видел . Такого судью только на мыло ☝️😡
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:59
Бобровский скорей всего будет отстранён...и надолго...
ЭСК культурно отговорится....
Но кто вернёт Динамо "украденные" 2 очка ???
баск
баск
сегодня в 00:35
Игры не видел, но сейчас посмотрел обзор-
бригада Бобровского либо не справилась, либо нагло засудила Махачкалу.
Мало того, что пенальти в ворота ДинамоМх абсолютно левый,

так ещё и пара пенальти не назначена в обратную сторону:
-на 45' Гоцук завалил подножкой Сердерова;
-на 83' Александров уронил руками за плечи Табидзе.

В обоих случаях судьи даже не просматривали эпизод на ВАРе.
Бобровский заслужил не просто двойку, а кол, кмк
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 23:13
Динамо Махачкала-судья 0:1
Capral
Capral
вчера в 23:13
Думаю, что после матча Германия-Испания, пенальти, вообще надо отменить, ввиду- их непринципиальности.
particular
particular
вчера в 23:09
Где гостевой пенальти решает исход матча, там заканчивается игра и начинаются условности...
Ledokol64
Ledokol64
вчера в 23:09
Слабейшая игра Пари НН, у Динамо отобрал очки судья...
Petergoff
Petergoff
вчера в 23:07
Судья -Динамо Махачкала 1-0. С победой судью.
Capral
Capral
вчера в 22:58
Удалось посмотреть только 2-й тайм, в котором, большую часть времени Махачкала играла в меньшинстве, поэтому, трудно делать определенные выводы. Но скажу откровенно- не сомневался, что после первых матчей махачкалинцев в ПЛ и кубке, и сегодня, команда сыграет удачно, тем более, что соперник был однозначно слаб... Не знаю, что произошло, но игры предыдущие динамовцев оставили самое приятное впечатление- и игрой, и тренерской работой- прежде всего. Причем, физически и тактически- команда показалась мне очень приличной. Но так бывает- нехватка опыта, отсутствие определенной практики в ПЛ, а возможно, что-то еще, мне неизвестное... Однако, хочется верить, что сегодня было банальное поражение, после которого, команда и её тренерский штаб сделают определенные правильные выводы.

Новгород с победой!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:56
Динамо не заслуживало поражения дома от мёртвого Пари НН, но счёт мы видели на табло. Как бы то ни было три очка потеряли. Весной их может не хватить.
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 22:48
Судья победил. НН можно было на поле и не выходить.
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:47
Можно впечатления по этому "ХУтбольному матчу" выразить так:
- Счёт на табло видели?
- Да, видел.
- Ну и всё!.

Две команды уровня первой лиги сошлись в очной встрече в РПЛ.
Что ещё можно сказать?
gorets004
gorets004
вчера в 22:44
Беспредел. это не чемпионат. Болельщики даже хотят чтоб команда снялась с чемпионата. 3 игру в наглую гасят Динамо их. Зачем такой 77чнмпионат?
t0s1k
t0s1k
вчера в 22:41
динамо самый тмный клуб в истории сами не забивают и другим не дают, с таким потом и кровью нужно биться чтобы пробить их ворота
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:39
Поздравляю Пари НН с первыми набранными очками
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:37
Вымученная победа ... боевая игра...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 