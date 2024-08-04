«Динамо» из Махачкалы уступило «Пари НН»

Махачкалинское «Динамо» потерпело поражение от «Пари НН» в матче 3-го тура РПЛ (0:1).
На 60-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён защитник хозяев поля Муталип Алибеков. Победный мяч нижегородский клуб забил на 81-й — с пенальти отличился Николай Калинский.
«Динамо» занимает 13-е место в чемпионате России (2 очка). «Пари НН» идёт на 11-й строчке (3 балла).
Новгород с победой!!!
Новгород с победой!!!
бригада Бобровского либо не справилась, либо нагло засудила Махачкалу.
Мало того, что пенальти в ворота ДинамоМх абсолютно левый,
так ещё и пара пенальти не назначена в обратную сторону:
-на 45' Гоцук завалил подножкой Сердерова;
-на 83' Александров уронил руками за плечи Табидзе.
В обоих случаях судьи даже не просматривали эпизод на ВАРе.
Бобровский заслужил не просто двойку, а кол, кмк
бригада Бобровского либо не справилась, либо нагло засудила Махачкалу.
Мало того, что пенальти в ворота ДинамоМх абсолютно левый,
так ещё и пара пенальти не назначена в обратную сторону:
-на 45' Гоцук завалил подножкой Сердерова;
-на 83' Александров уронил руками за плечи Табидзе.
В обоих случаях судьи даже не просматривали эпизод на ВАРе.
Бобровский заслужил не просто двойку, а кол, кмк