«Спартак» крупно победил «Крылья Советов»

«Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 3-го тура РПЛ (3:0).
На 29-й минуте московскую команду вперёд вывел Манфред Угальде. Данил Пруцев на 40-й удвоил преимущество хозяев поля. На 56-й Угальде забил свой второй мяч в игре.
«Спартак» занимает 5-е место в чемпионате России (6 очков). КС находятся на 16-й позиции (0 баллов).
Весьма отдаленно, Угальде напоминает мне Федю Черенкова. Ведь Федя, первые годы в Спартаке начинал как нападающий, это потом, после ухода Гаврилова, он стал распасовщиком. Посмотрим, прав я или нет- покажет время... А сейчас- радует глаз, как спартаковцы путают соперника своими перемещениями, скрытым пасом и тд!!! В защите, хорошо бы нормализовать игру, сделать её надежнее. Но если вспомнить Спартак Бескова, то и там, оборона, никогда не была супер надежной.
Вобщем, пока- игра КБ смотрится!!! Барко- открытие чемпионата!!! Угальде, похоже разыгрывается!!! Всё это- не может не радовать истинных болельщиков, независимо от клубных симпатий и антипатий!!!!!!! А пока- с победой тебя, Спартак!!!!!!! Не сбавляй обороты!!!!!!!
Весьма отдаленно, Угальде напоминает мне Федю Черенкова. Ведь Федя, первые годы в Спартаке начинал как нападающий, это потом, после ухода Гаврилова, он стал распасовщиком. Посмотрим, прав я или нет- покажет время... А сейчас- радует глаз, как спартаковцы путают соперника своими перемещениями, скрытым пасом и тд!!! В защите, хорошо бы нормализовать игру, сделать её надежнее. Но если вспомнить Спартак Бескова, то и там, оборона, никогда не была супер надежной.
Вобщем, пока- игра КБ смотрится!!! Барко- открытие чемпионата!!! Угальде, похоже разыгрывается!!! Всё это- не может не радовать истинных болельщиков, независимо от клубных симпатий и антипатий!!!!!!! А пока- с победой тебя, Спартак!!!!!!! Не сбавляй обороты!!!!!!!
Пусть крупный счёт никого в заблуждение не вводит: Крылья уже который матч в этом сезоне ВООБЩЕ НИКАКИЕ!
Что порадовало.
1. Принципы организации ИГРЫ команды под руководством Станковича.
Наконец-то Я УВИДЕЛ ДА-А-А-АВНО мною забытые ПОЗИЦИОННЫЕ АТАКИ Спартака с логичным их завершением.
Сколько лет-то прошло, когда последний раз ТАКИЕ атаки наигрывались на тренировках, а?
Лет 20 с гаком тому назад, когда в Спартаке ещё Григорич после Романцева работал?
Заждался, если честно, ОХ, заждался...
2. Барко и Угальде.
Первый сразу ВОРВАЛСЯ, как лидер атак команды, а второй наконец-то "прицел поправил" и удача к нему повернулась (Дай Бог, чтобы и не уходила).
3. Рябчук.
Вроде бы и хорош первые матчи, вписался, так сказать, в игру команды, но РЕГУЛЯРНО, раз-два в каждой игре "зевает" свою зону и если бы не подстраховка и НЕудача соперников НЕ помогли в тех эпизодах, как знать, как знать...
Маркиньос вышел на полтайма, но ПОКА (надеюсь, что ПОКА) не впечатлил.
Не знаю. Видимо, ещё не сыгрались на тренировках.
Виллиан Жозе запомнился ПРЕКРАСНЫМ ПАСОМ ПЯТКОЙ как раз Маркиньосу на левом фланге атаки у штрафной КС.
Что будет дальше - посмотрим.
Всё. Поворчал. ))
А так - ВСЕХ СПАРТАЧЕЙ С ПОБЕДОЙ!
Пусть крупный счёт никого в заблуждение не вводит: Крылья уже который матч в этом сезоне ВООБЩЕ НИКАКИЕ!
Что порадовало.
1. Принципы организации ИГРЫ команды под руководством Станковича.
Наконец-то Я УВИДЕЛ ДА-А-А-АВНО мною забытые ПОЗИЦИОННЫЕ АТАКИ Спартака с логичным их завершением.
Сколько лет-то прошло, когда последний раз ТАКИЕ атаки наигрывались на тренировках, а?
Лет 20 с гаком тому назад, когда в Спартаке ещё Григорич после Романцева работал?
Заждался, если честно, ОХ, заждался...
2. Барко и Угальде.
Первый сразу ВОРВАЛСЯ, как лидер атак команды, а второй наконец-то "прицел поправил" и удача к нему повернулась (Дай Бог, чтобы и не уходила).
3. Рябчук.
Вроде бы и хорош первые матчи, вписался, так сказать, в игру команды, но РЕГУЛЯРНО, раз-два в каждой игре "зевает" свою зону и если бы не подстраховка и НЕудача соперников НЕ помогли в тех эпизодах, как знать, как знать...
Маркиньос вышел на полтайма, но ПОКА (надеюсь, что ПОКА) не впечатлил.
Не знаю. Видимо, ещё не сыгрались на тренировках.
Виллиан Жозе запомнился ПРЕКРАСНЫМ ПАСОМ ПЯТКОЙ как раз Маркиньосу на левом фланге атаки у штрафной КС.
Что будет дальше - посмотрим.
Всё. Поворчал. ))
А так - ВСЕХ СПАРТАЧЕЙ С ПОБЕДОЙ!