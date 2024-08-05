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«Спартак» крупно победил «Крылья Советов»

вчера, 21:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 3-го тура РПЛ (3:0).

На 29-й минуте московскую команду вперёд вывел Манфред Угальде. Данил Пруцев на 40-й удвоил преимущество хозяев поля. На 56-й Угальде забил свой второй мяч в игре.

«Спартак» занимает 5-е место в чемпионате России (6 очков). КС находятся на 16-й позиции (0 баллов).

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 17:12, ред.
Сп2
Мне не нужна общая характеристика футбола Бескова, по нескольим причинам. Во-первых, я лично, много лет видел его футбол и на стадионе и по телевизоры. Во-вторых, я много читал о Бескове и слушал его отдельные интервью. Поэтому, имею достаточно неплохую информацию о его футболе. Да, футбол Слишковича, пожалуй, больше похож на футбол Бескова, чем футбол Станковича. Но я уже не первый раз замечаю- и стеночки и забегания и многое из того, что было в Спартаке-80х. Я часто повторяю, что во многом, нынешний футбол КБ напоминает мне футбол Бескова, но ни в одном своем посте, я не сказал, что Станкович копирует или максимально повторяет Спартак-80х.

После поражения- глупейшего и нелепейшего в Оренбурге, я говорил и указывал на ошибки Станковича, и сам тренер их признавал. Но я не требовал его отставки, но только говорил, что такой футбол мне не нравится и у него полно ошибок. В результате, тренер это признал. А что касается вчерашнего футбола, то К/С сознательно отдали центр поля и если, даже, прессинг Спартака и присутствовал- то в очень ограниченном виде...

Кстате, вот, вспомнил. В начале 80-х, Бесков, непонятно с какого перепугу решил попробовать прессинг киевлян, чем насмешил всю страну, и после этого, больше прессинг не применял.
Сп62
Сп62
сегодня в 15:37
Capral
А я ни где не упоминал ни о каком копировании. И с Крыльями мы также играли с высокой обороной, но прессинг на этот раз был гораздо эффективнее, а поэтому и контратак было гораздо меньше, хотя они были.
Capral
Capral ответ antant1 (раскрыть)
сегодня в 14:14
Ненавидеть Спартак- можно только из зависти к его народной любви и к его Величайшему историческому футболу. Можно не любить Спартак, но не Уважать его- нельзя!!!
antant1
antant1 ответ Александр Рябов (раскрыть)
сегодня в 14:10
Я так и не понял по вашим фразам\. вы не навидете Спартак ил вам нравится он? Ккие то взаимосключающие фразы делаете)) И вообще за, что можно ненавидеть футбольную команду? Они вас кинули бабки, надругались как-то, или вам 3-4 годика?)
Capral
Capral
сегодня в 12:49, ред.
Сп62
Я не сравниваю футбол Станковича с футболом Бескова, я только говорю, что многое очень напоминает футбол Бескова из нынешнего Спартака, а именно- стеночки, забегания перемена мест и направление атаки...
Что касается прессинга, то в игре в Оренбурге высоко поднималась оборона Спартака, именно то, чего не было вчера. Игра в Оренбурге и вчера- две абсолютно непохожие тактики.

А данные, которые ты мне предоставил- можно найти в разных источниках, но во-первых, это не признак большого личного понимания в футболе, а во-вторых, к моему комментарию- они не имеют никакого отношения. Еще раз повторяю- Бескова копировал и продолжал Романцев, о чем он лично завлял. Копирует ли Бескова Станкович, вероятно нет, но очень многое, чисто внешне- похоже на игру Спартака-80х. Так в чем я неправ? Где я написал, что Станкович копирует футбол Бескова, покажи?
Capral
Capral
сегодня в 12:41
Хочу ответить, пользователю DEIVID 580.

Наш конфликт случился в силу того, что ты гнал Захаряна в Европу два года назад, я же- предупреждал, что он еще не готов, по всем показателям и я оказался прав. Где сейчас Захарян? Ты считаешь Диду не топовым вратарем, в то время, как у человека пробы ставить негде- ввиду его огромного количества наград, трофеев и личных номинаций. А про Марадону, ты высказался так: "Да кто он вобще такой- наркоман конченный, да и игрок- так себе"!!! Ну а про Реал-50х, уже и не говорю...

Свои исторические знания, я никому не навязываю, но они, помогают мне анализировать современный футбол- без прошлого нет будущего... За всё время присутствия на Соккере, я никого не обидел и никого не оскорбил. Я говорю, только то, что вижу- с высоты моих лет. Да, как любой человек могу ошибaться и ошибаюсь, но есть люди, с которым я не хочу общаться и не общаюсь, также и со мной- это нормальная практика.

Прошу Администрацию Соккера, отнестись с пониманием к моему комментарию, в котором, я никого не обидел.
ProKop92
ProKop92
сегодня в 11:40
.
Константин Белых
Константин Белых ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 10:26
Еще удивляет как козел Соболев получавший 2 миллиона евро не понятно за какой хрен еще бастовать задумал. Барко 2.5 ляма а умеет раз в пять больше. Соболя до конца контракта заставить вместо тренировок бегать по стадиону круги и больше ничего ему не поручать. Пусть хоть одного урода проучат в науку другим.
LOpp
LOpp
сегодня в 10:07
тоже в этом матче заметил разницу между легионерами и нашими паспортистами.
к сожалению наши это другой уровень.
Если бы не лимит, то во всех клубах РПЛ играли бы одни леги.
вот и секрет успеха Зенита 8-10 качественных легов и шепотку паспортистов которые особой погоды не делают и главное не мешают.
Спартачей с победой.
хочется еще 3-4 футболистов уровня Барко.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 09:46
Игра как всегда показала что паспортисты наши-днари по сравнению с легами. Хлусевич Умяров да и Зина с Зобой давно на выход просятся. Бабич как всегда супер сыграл. Про Барко и говорить нечего-самый сильный лег по мастерству в Лиге. Маркиньос понравился Атлетизмом и огромным давлением на фланге-лучше Зины однозначно. Крылья конечно дно так что игра была как хорошая попытка сыгратся не более. Но главное-при каждом походе к воротам -удары и попытка ударов-чего раньше и не было-тупые навесы да толкотня дельфина в штрафной. Сейчас-же как Барко подбирается или Маркиньос к штрафной-угроза лубой команде-этим прям порадовали. Ждем Аргентинского пса в центр и можно уже о чем то говорить. С победой!
Сп62
Сп62
сегодня в 09:40
Capral
Именно при сбое высокого прессинга соперник убегает в конратаку, что ты сам и подтверждаешь.
Сп62
Сп62
сегодня в 07:50, ред.
Capral
Если ты сравниваешь нынешний футбол Спартака с футболом Бескова, значит ты действительно в нём разбираешься, как и в ядерной физике.
Основные принципы футбола Бескова это: 1. Видинее поля (при приёме мяча ты должен видеть как минимум двух игроков, которым можно отдать мяч), 2. Игра в одно касание, максимум в два, 3. Постоянно совершенствовать технику владения мячом, культура паса. А теперь посмотри, каким критериям Бескова соответстует нынешний Спартак. Видение поля - 2 человека: Умяров (с плохим исполнением) и Барко. Игра в одно касание - только эпизоды. Ну, а технику владения мячом тебе продемонстрировал Хлусевич.
Бескова ты видел ребёнком, а я уже будучи взрослым.
У тебя не плохая память, можешь жонглировать статистикой, но глубоко анализировать футбол пока не научился. Смотрю я, естественно, со своей колокольни, а ты, оказывается, с закрытыми глазами. Будь здоров!
112910415
112910415
сегодня в 04:21
видим признаки спартаковского футбола !
браво !
Capral
Capral
сегодня в 01:30, ред.
Опять нетоповый Дида замаячил...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Capral
Capral
сегодня в 00:49, ред.
Сп62.
Ты считал сколько забеганий и стеночек было у Спартака во 2-м тайме? Ты не устал? Ты говоришь, что Спартак задавил прессингом и поэтому победил? А я видел другое, то, что сегодня, Самара не бежала в авантюрную атаку как в прошлом году, и Спартаку, первые 20мин., было очень не просто. И прессинга я не заметил, потому что Самара сознательно отдала весь центр поля. А победил Спартак, прежде всего- засчет движения и смены атакующих действий и направлений, плюс, конечно- индивидуальные действия игроков Спартака. А то что в концовке Самара поддавила, так это не от усталости КБ, просто игра была сделана. И какой прессинг Спартака, если еще в 1-м тайме, самарцы несколько раз убегали по правому флангу в контратаки?

И прошу тебя- не вспоминай Бескова, футбол которого ты не видел. Давай лучше про гениального Тюкавина и его сравнение с Г.Мюллером.)))
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:42
Легкая победа Спартака над аутсайдером лиги. Угальде и Барко радуют своей игрой. Так держать!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 00:26, ред.
ждём возвращения в центр обороны Дуарте, связка парагвайца с Бабичем скоро должна о себе заявить на всю европу ( к сожалению считаю, что скауты топ - 5 европейских чемпионатов уже заприметили обоих, так как хороших центральных защитников сейчас дифицит. Дуарте думаю так вообще через пару лет перейдёт в один из европейских грандов. слухи про црвену звезду и олимпиакос к Бабичу считаю ерундой, серб точно никуда в ближайшее время не уйдёт, сейчас он лидер команды под руководством знакомого тренера...под формулеровку " свой тренер" явно заиграли Рябчук и Угальде. Мальфред вообще всем уже всё доказал (и мне в том числе, считал его вторым нападающим нападобие Чалова, который больше 10ти в чемпионате за сезон не забьёт) подкупает азарт коста- риканца, как он прессингует оборону соперника, с каким - то остервенением! Рябчук же сильно прибавил при Станковиче в игре в нападении да и в вере в собственные силы ( тут скорее отсутствие конкурента сказалось на левом фланге обороны) но в защите молдавский наш краёк проваливается как и в прошлом сезоне ( считаю физики ему не хватало в прошедшем первенстве) Барко - это тот трансфер который мы ждали последние лет 10 и прибавить тут больше нечего. аргентинец явно поможет против команд - автобусов как в моменте с первым голом сегодня ( игра по сути в первые пол часа не клеилась и гол Угальде вскрыл крылья как консервную банку. стоит отметить всю комбинацию, да и рикошет был сегодня за нас. по поводу Барко один только вопрос: почему его подписали только на три года? вопрос этот к Амаралу, который кстати начал всерьёз отрабатывать свою зарплату в клубе.осталось дождаться прогресса в игре Максименко на выходах, да и пенальти Саше пора начинать отбивать потихонечку, хотя бы один из трёх - четырёх ударов с точки. Маркиньос ещё должен прибавить и вместе с Барко он сильно пригодится вскрывать условную " уфу"... понравилось в новом тренере Спартака, что Станкович не даёт расслабляться игрокам на футбольном поле и держит их в тонусе, сегодня это на себе прочувствовал Хлусевич. Медина хороший игрок, но до сих пор не пойму какое амплуа у парагвайца на поле. Хесус как минимум игрок обоймы...у меня пока всё😂
Capral
Capral ответ Просто пенсионер (раскрыть)
сегодня в 00:06
Мы приблизительно одного возраста, и Вы не хуже меня знаете, что иногда- лучше промолчать. Вы затронули тему, которая по большому счёту к вам не относится, отсюда и конфликт. Я тоже не имел желания Вас обидеть, но и не ответить не мог. Тем более, до сегодняшнего дня- мы нормально общались.

Всего доброго.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 23:43
С победой, Красно-Белые) Хотя бы вы не теряете очки с аутсайдерами, не то, что черно-зеленые
Просто пенсионер
Просто пенсионер ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:32
Обидеть не хотел , но и такого необоснованного наезда с Вашей стороны не ожидал.Знания у меня тоже есть.Спокойной ночи.
Хиромант
Хиромант
вчера в 23:23
- Спартак с победой! Слава Богу, что ещё один клуб РПЛ встал на лыжню! Наблюдать противоборство только Зенита и Динамо было бы скучновато. Локо пробуксовывает, ЦСКА в поиске, Ростов сдулся, Краснодар вообще в ... интимном месте.
- Теперь интрига возобновляется! Зенит - Динамо - Спартак! Уже есть на что смотреть! Добавятся ещё претенденты на медали - милости просим! Только не сдувайтесь сразу! Хоть 8-10 туров поборитесь... А то кроме Зенита, Динамо и Спартака в РПЛ и смотреть-то не на кого...
Capral
Capral ответ Просто пенсионер (раскрыть)
вчера в 23:23
А я с удовольствием принимаю ваш упрек в мою сторону и отреагировал на него самым достойным образом. А мании величия у меня нет, есть только глубокие знания советского футбола и не только его, чего и вам желаю. А про возраст, мы не будем, вспоминая про старость и мудрость, и когда старость приходит одна... Ну, что делать, бывает и так...
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 23:12
У человека который Capral видимо мания величия.В своём посте о нём я вообще не думал.Но его можно простить . Видимо это возрастное. Всем добра.
Capral
Capral ответ barca200885 (раскрыть)
вчера в 23:06
Полностью согласен!!!
barca200885
barca200885 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:04
Это радует не только болельщиков. Чем больше клубов будут вписываться в борьбу за чемпионство - тем интереснее.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:55, ред.
Крылышкам прежде всего надо наладить взаимодействие ребят при обороне своих ворот. Когда забивались мячи - полнейший хаос в их рядах, как - будто в первый раз увидели мяч. Правда, для этого тоже нужно мастерство, ну так тренеры то на что ?
Пару строк про "Спартак". Да, отыгрались на аутсайдере. Повеселились, порадовались своей игре. Улыбки, объятия. Но я совсем не уверен, что ту же картину увижу в рядах москвичей после следующих туров. Непредсказуемая команда.
Capral
Capral ответ Просто пенсионер (раскрыть)
вчера в 22:50, ред.
    K_TS16
    K_TS16
    вчера в 22:49
      Александр Рябов
      Александр Рябов
      вчера в 22:41
      Крылья, кстати кто тут ругает, вы все три игры видели? Команда пытается играть (и временами получается) в быстрый атакующий футбол. Просто везения пока не хватает, ну и состава конечно (но это сейчас у всех провинциальных команд такая проблема)
      Сп62
      Сп62 ответ Александр Рябов (раскрыть)
      вчера в 22:41
      Сочувствую. Смотри Пари НН и наслаждайся.
      Гость
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