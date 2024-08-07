«Наполи» мог подписать Сперцяна

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вчера, 12:23

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении , скорее всего, останется в стане «быков». Агент футболиста Рафаэла Пимента предлагала его услуги разным европейским клубам, но официальных предложений не поступило. В частности, «Наполи» рассматривал возможность покупки Сперцяна, но готов был начать переговоры только в случае потери ряда игроков.

Напомним, Сперцян является воспитанником «Краснодара». Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 24-летний атакующий полузащитник сыграл 5 матчей, в которых получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает армянина в 20 миллионов евро.