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«Наполи» мог подписать Сперцяна

вчера, 12:23

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян, скорее всего, останется в стане «быков». Агент футболиста Рафаэла Пимента предлагала его услуги разным европейским клубам, но официальных предложений не поступило. В частности, «Наполи» рассматривал возможность покупки Сперцяна, но готов был начать переговоры только в случае потери ряда игроков.

Напомним, Сперцян является воспитанником «Краснодара». Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 24-летний атакующий полузащитник сыграл 5 матчей, в которых получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает армянина в 20 миллионов евро.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 13:39
Опять 25. Ну сколько можно, а?
Capral
Capral
вчера в 13:27
Да бросьте, элитный Умница, технарь Сперцян- рядом с этим, как его, забыл фамилию... Я бы перестал его Уважать.
d4j3k4r6w2sk
d4j3k4r6w2sk
вчера в 13:24
Теперь не предлагает, а скоро и рассматривать не будут.
lotsman
lotsman
вчера в 13:06
Scorp689
Всё хотят, но никто не берёт... Востребованный...
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Кто все?) Рафаэла предлагала его услуги разным европейским клубам, но.............. Наполи вроде бы рассматривал предложение, но свободных мест у них нет. А больше никто не интересовался.)
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:34
Всё хотят, но никто не берёт... Востребованный...
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