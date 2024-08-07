«Наполи» мог подписать Сперцяна

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян, скорее всего, останется в стане «быков». Агент футболиста Рафаэла Пимента предлагала его услуги разным европейским клубам, но официальных предложений не поступило. В частности, «Наполи» рассматривал возможность покупки Сперцяна, но готов был начать переговоры только в случае потери ряда игроков.
Напомним, Сперцян является воспитанником «Краснодара». Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 24-летний атакующий полузащитник сыграл 5 матчей, в которых получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает армянина в 20 миллионов евро.
Всё хотят, но никто не берёт... Востребованный...
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Кто все?) Рафаэла предлагала его услуги разным европейским клубам, но.............. Наполи вроде бы рассматривал предложение, но свободных мест у них нет. А больше никто не интересовался.)
Всё хотят, но никто не берёт... Востребованный...
--------------------------------------------------------------
Кто все?) Рафаэла предлагала его услуги разным европейским клубам, но.............. Наполи вроде бы рассматривал предложение, но свободных мест у них нет. А больше никто не интересовался.)