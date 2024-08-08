Жена Соболева не оставила без внимания новое видео Кокорина

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин в очередной раз выложил в социальные сети видео с отдыха. На данную публикацию отреагировала жена форварда «Спартака» Александра Соболева.
Между Кокориным и Еленой произошла небольшая перепалка.
Ранее 33-летний россиянин опубликовал видео под саундтрек из фильма «Крёстный отец».
Или у нас есть места где по всем каналам только отдых Кокорина показывают ???
Или у нас есть места где по всем каналам только отдых Кокорина показывают ???
Это вообще как к футболу относится?
Зашёл футбольные новости почитать, а тут такое...
Не, сразу на выход!!!
Это вообще как к футболу относится?
Зашёл футбольные новости почитать, а тут такое...
Не, сразу на выход!!!
спортсмен хорошо держит удар !
спортсмен хорошо держит удар !