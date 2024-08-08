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Жена Соболева не оставила без внимания новое видео Кокорина

вчера, 12:53

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин в очередной раз выложил в социальные сети видео с отдыха. На данную публикацию отреагировала жена форварда «Спартака» Александра Соболева.

Между Кокориным и Еленой произошла небольшая перепалка.

Жена Соболева не оставила без внимания новое видео Кокорина

Ранее 33-летний россиянин опубликовал видео под саундтрек из фильма «Крёстный отец».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:19
Кому неинтересно смотреть на отдых Кокорина тот не смотрит....
Или у нас есть места где по всем каналам только отдых Кокорина показывают ???
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 19:24
Теперь понятно почему Соболев кукухой поехал. С такой-то женой...
vkpzubc3guc6
vkpzubc3guc6
вчера в 16:41
А зачем нам знать как умственно отсталые между собой ругаются?
Это вообще как к футболу относится?
Зашёл футбольные новости почитать, а тут такое...
Не, сразу на выход!!!
gx8x48w6raru
gx8x48w6raru
вчера в 14:48
А что так взволновало жену Соболева в поведении Кокорина? За мужем лучше бы следила.
альсато
альсато
вчера в 14:45
в наше время говорили так: "детки дерутся или ругаются-пущай!, но только без подручных средств")))))
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 14:26
Не злите Кокорина.. Это чревато.. 🪑.. 🤭
112910415
112910415
вчера в 13:43
соболевская жена напрасно напала на Кокорина :
спортсмен хорошо держит удар !
Futurista
Futurista
вчера в 13:25
"Между Кокориным и Еленой произошла небольшая перепалка"....в каком контексте "перепалка"?)...звучит неоднозначно)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:14
Общий вывод такой. Два гопника-"интеллектуала" общаются! Забавно!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:03
Что еще бездельникам делать?))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 12:59, ред.
Я не понимаю, почему ее волнует содержание контента на чужом аккаунте. Да и ей лучше бы о Соболеве думать, а то дела у него так себе.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:58
Много не понятно - ну ,что тут поделать - "светская беседа"...)
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