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Тюкавин стал отцом

вчера, 11:53

У нападающего «Динамо» Константина Тюкавина и его жены Алёны родилась дочь. Ребёнка назвали Теоной.

Футболист и его супруга поженились 5 июня 2023 года.

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Все комментарии
Алексей Филин
Алексей Филин
вчера в 20:04
Ну сейчас либо попрёт либо наоборот(в футбольном плане)
баск
баск
вчера в 13:21
А что, симпатичное имя, хотя и необычное..
Главное- редкое))

У меня есть одна знакомая грузинская еврейка с таким именем, близкие смешно
и тепло называют её "Тюся")
Вещий
Вещий
вчера в 12:16
С чем и поздравляем молодую семью.... В дословном переводе, имя Теона значит «божественная мудрость», или «божественное вразумление». Версии о происхождении имени Теона различаются: оно может происходить как от мужского древнегреческого имени Теон, так и от имени титаниды из эллинских мифов — Тейи.
Гость
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