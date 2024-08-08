Тюкавин стал отцом

У нападающего «Динамо» Константина Тюкавина и его жены Алёны родилась дочь. Ребёнка назвали Теоной.
Футболист и его супруга поженились 5 июня 2023 года.
У нападающего «Динамо» Константина Тюкавина и его жены Алёны родилась дочь. Ребёнка назвали Теоной.
Футболист и его супруга поженились 5 июня 2023 года.
Главное- редкое))
У меня есть одна знакомая грузинская еврейка с таким именем, близкие смешно
и тепло называют её "Тюся")
Главное- редкое))
У меня есть одна знакомая грузинская еврейка с таким именем, близкие смешно
и тепло называют её "Тюся")