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Ольмо: «Я перешёл в „Барселону“, чтобы бороться за каждый трофей»

вчера, 22:03

Полузащитник Даниэль Ольмо прокомментировал свой переход в «Барселону».

Я пришёл побеждать, бороться за все возможные титулы. Мы — «Барса», и мы должны бороться за всё. Я очень счастлив, это сбывшаяся мечта. Я очень рад вернуться домой.

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Все комментарии
HeavenCanWait
HeavenCanWait ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 05:12
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 01:15
    С Барселоной шутки плохи!! В этом сезоне они в серьез нацелелись выйграть все три трофея это кубок Гампера, кубок Каталоний и кубок Ауди.😆😆😆 Что ж не будет им мешать ,у Реала свои задачи!!🏆🏅🥇
    w83dygn2v9sa
    w83dygn2v9sa
    вчера в 22:48
    Стоит пожелать ему удачи в таком великом клубе.
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 22:36
    Лучший игрок ЧЕ. Пахал на все 100%...
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 22:30
    Все так говорят...
    И Ольмо тоже это сказал.
    Говорить просто, особенно не отвечая за слова.
    Посмотрим, что завоюет Барселона по факту.
    Отметим отдельно роль Даниэля.
    asmf9ag348vr
    asmf9ag348vr
    вчера в 22:18
    Теперь надо подтвердить своё желание игрой
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 22:10
    Поглядим сначала, как ты выиграешь конкуренцию за место в основе) Игрок хороший, но это ведь Барса
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 22:10
    молодец)))
    вернулся в родной клуб, без обид.
    Гость
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