Ольмо: «Я перешёл в „Барселону“, чтобы бороться за каждый трофей»

Полузащитник прокомментировал свой переход в «Барселону».

Я пришёл побеждать, бороться за все возможные титулы. Мы — «Барса», и мы должны бороться за всё. Я очень счастлив, это сбывшаяся мечта. Я очень рад вернуться домой.