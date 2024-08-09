Ольмо: «Я перешёл в „Барселону“, чтобы бороться за каждый трофей»

Полузащитник Даниэль Ольмо прокомментировал свой переход в «Барселону».
Я пришёл побеждать, бороться за все возможные титулы. Мы — «Барса», и мы должны бороться за всё. Я очень счастлив, это сбывшаяся мечта. Я очень рад вернуться домой.
Полузащитник Даниэль Ольмо прокомментировал свой переход в «Барселону».
Я пришёл побеждать, бороться за все возможные титулы. Мы — «Барса», и мы должны бороться за всё. Я очень счастлив, это сбывшаяся мечта. Я очень рад вернуться домой.
И Ольмо тоже это сказал.
Говорить просто, особенно не отвечая за слова.
Посмотрим, что завоюет Барселона по факту.
Отметим отдельно роль Даниэля.
И Ольмо тоже это сказал.
Говорить просто, особенно не отвечая за слова.
Посмотрим, что завоюет Барселона по факту.
Отметим отдельно роль Даниэля.
вернулся в родной клуб, без обид.
вернулся в родной клуб, без обид.