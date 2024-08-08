Рио Фердинанд: «Саудовская лига намного лучше, чем МЛС»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» сравнил МЛС и лигу Саудовской Аравии.

Посмотрите, как СМИ и люди поступили с Месси, поехавшим в Америку, и Криштиану Роналду, поехавшим в Саудовскую Аравию. Когда игрок едет в Америку, вы его приветствуете, но когда игрок едет в Саудовскую Аравию, на него нападают.