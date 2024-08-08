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Рио Фердинанд: «Саудовская лига намного лучше, чем МЛС»

вчера, 23:26

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердиданд сравнил МЛС и лигу Саудовской Аравии.

Посмотрите, как СМИ и люди поступили с Месси, поехавшим в Америку, и Криштиану Роналду, поехавшим в Саудовскую Аравию. Когда игрок едет в Америку, вы его приветствуете, но когда игрок едет в Саудовскую Аравию, на него нападают.

Вы хотите сказать мне, что Америка — идеальная страна? Если бы я не закончил карьеру, то на 100% перешёл бы в Саудовскую Аравию, не раздумывая и не сомневаясь. Саудовская лига намного лучше, чем МЛС.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 07:08
Видимо условия другие + зарплата...
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 06:20


Если вы хотите вип, то тут можно посмотреть, как его получить.


gcdhz5v9e36k
gcdhz5v9e36k
сегодня в 06:00
Эх, если бы ещё и АПЛ немного досталось....
ABir
ABir
сегодня в 05:39
США - не футбольная страна
112910415
112910415
сегодня в 05:00
так считает Рио Фердинанд.
всякий человек имеет право выражать своё мнение.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 04:38
А, что не поехал то раньше?
Просто деньгами только сейчас там сорить стали, а так там чемпионат низкого уровня, но с несколькими именами, от которых осталось только имя.
Meg A snake
Meg A snake ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 04:31
угомонись ты уже
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 02:14
Рио дело говорит, стоит к нему присушатся☝!! Млс это вообще не футбол там любительский уровень и не кому не интересен даже местным👎. В США свои спорты всякие регби бейсболы а футбол там не кто не смотрит. В СА футбол наоборот активно развевается все топ игроки туда едут и повышают уровень лиги!! 😎👍
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 01:43
Мотив этого коммента от Фердинанда это плыть против течения или выдать непопулярное мнение. Если многие из его окружения хвалят одних, нападают на других, значит у них есть общие аргументы, нет?
баск
баск
сегодня в 01:38
Да неужели))
Фердинанд налепил медицинского бреда и доволен..
На данный момент сложился забавный миф о том, что саудовская вышка
купается в деньгах.

На самом же деле в СА всего несколько клубов, у которых действительно есть мощные деньги, которыми они и завалили некоторых еврозвёзд, затащив их
к себе. Но таких клубов в СА всего 4 (Хиляль, Наср, Иттихад и Ахли).

Остальные же 3/4 (всего их 18)- либо весьма скромны, либо- и это добрая
половина лиги- нищие как церковные мыши, а иные из них и с долгами.
К примеру, последние клубы этой лиги беднее, чем любой из клубов российского пердива..))

Если же вывести за скобки упомянутую четвёрку спятивших саудовских мешков, вышка СА в остальной части- в сравнении с МЛС это детский сад
ahwtwr4qw3q4
ahwtwr4qw3q4
сегодня в 01:33
Наверное он знает о чём говорит
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 01:08
У Фердинанда, видать, бабки кончились.. Теперь футбол он меряет именно ими.. Хе..🤣
Маг_тм
Маг_тм ответ _AgamagA_ (раскрыть)
сегодня в 01:07
Ну потому-что в МЛС условии контракта предложили лучше. А именно- какая-то доля в клубы, а это пожизненный доход, еще писали про доходы с эпл по-моему. Короче говоря хоть Судиты и предлагали 400 лямов в год. Но в МЛС в перспективе он обиженным не останется
Capral
Capral ответ _AgamagA_ (раскрыть)
сегодня в 00:58
То, что обещал... Одна из многих.
Capral
Capral ответ _AgamagA_ (раскрыть)
сегодня в 00:53
Приветствую, Уважаемый!!!
Почему Месси не поехал? Очень просто- тяжелый климат, который видимо ему не подходит и географическое положение. А человек, он- итак не бедный.)))
амурец
амурец
сегодня в 00:49
И это верно
_AgamagA_
_AgamagA_
сегодня в 00:37
Значит рейтинг врёт. АПЛ тогда хуже Лиги 1.
Вот разговор из того разряда, когда хочется за дружка, бывшего одноклубника заступиться.
Так и почему же Месси отказался от огромного контракта и не поехал в Аравию, Рио не захотел рассказать.
Capral
Capral
вчера в 23:57
Правильно сказал- красавец!!!!!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:53
Никто и не спорит.
В Саудовской Аравии играют в футбол.
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