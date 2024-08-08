Рио Фердинанд: «Саудовская лига намного лучше, чем МЛС»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердиданд сравнил МЛС и лигу Саудовской Аравии.
Посмотрите, как СМИ и люди поступили с Месси, поехавшим в Америку, и Криштиану Роналду, поехавшим в Саудовскую Аравию. Когда игрок едет в Америку, вы его приветствуете, но когда игрок едет в Саудовскую Аравию, на него нападают.
Вы хотите сказать мне, что Америка — идеальная страна? Если бы я не закончил карьеру, то на 100% перешёл бы в Саудовскую Аравию, не раздумывая и не сомневаясь. Саудовская лига намного лучше, чем МЛС.
Фердинанд налепил медицинского бреда и доволен..
На данный момент сложился забавный миф о том, что саудовская вышка
купается в деньгах.
На самом же деле в СА всего несколько клубов, у которых действительно есть мощные деньги, которыми они и завалили некоторых еврозвёзд, затащив их
к себе. Но таких клубов в СА всего 4 (Хиляль, Наср, Иттихад и Ахли).
Остальные же 3/4 (всего их 18)- либо весьма скромны, либо- и это добрая
половина лиги- нищие как церковные мыши, а иные из них и с долгами.
К примеру, последние клубы этой лиги беднее, чем любой из клубов российского пердива..))
Если же вывести за скобки упомянутую четвёрку спятивших саудовских мешков, вышка СА в остальной части- в сравнении с МЛС это детский сад
Фердинанд налепил медицинского бреда и доволен..
На данный момент сложился забавный миф о том, что саудовская вышка
купается в деньгах.
На самом же деле в СА всего несколько клубов, у которых действительно есть мощные деньги, которыми они и завалили некоторых еврозвёзд, затащив их
к себе. Но таких клубов в СА всего 4 (Хиляль, Наср, Иттихад и Ахли).
Остальные же 3/4 (всего их 18)- либо весьма скромны, либо- и это добрая
половина лиги- нищие как церковные мыши, а иные из них и с долгами.
К примеру, последние клубы этой лиги беднее, чем любой из клубов российского пердива..))
Если же вывести за скобки упомянутую четвёрку спятивших саудовских мешков, вышка СА в остальной части- в сравнении с МЛС это детский сад