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Оуэн сделал прогноз на АПЛ 2024/25

сегодня, 00:11

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн сделал прогноз на грядущий сезон АПЛ:

Я думал о «Ньюкасле», но «Астон Вилла» выглядит хорошо и, судя по всему, продолжает прогрессировать. Если говорить о местах, то я думаю так: если «Сити» не станет чемпионом, они могут откатиться назад.

Если «Сити» не будет реально участвовать в гонке за титул после 10 туров, их приоритеты могут сместиться. Думаю, что в этом сезоне могут произойти большие сюрпризы.

Я ставлю на первое место «Арсенал», на второе – «Ливерпуль», на третье – «Астон Виллу», и на четвертое – «Манчестер Сити».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:59
Странно что не поставил Ливерпуль на первое место. )))
SHEARER
SHEARER
сегодня в 05:51
В любом случае будет интересно!
adekvat
adekvat
сегодня в 05:34
Что то он сити совсем опустил.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 03:47
Хороший прогноз сделал Оуэн.
Пора "Арсеналу" брать чемпионство.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 02:43
У Астон Виллы есть деньги, хороший состав, хороший тренер. Но для чемпионства слабоваты. За медали побороться можно
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:14
Это лишь его мнение.,..
Мнение самого Оуэна.
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