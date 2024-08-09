Оуэн сделал прогноз на АПЛ 2024/25

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» сделал прогноз на грядущий сезон АПЛ :

Я думал о «Ньюкасле», но «Астон Вилла» выглядит хорошо и, судя по всему, продолжает прогрессировать. Если говорить о местах, то я думаю так: если «Сити» не станет чемпионом, они могут откатиться назад.

Если «Сити» не будет реально участвовать в гонке за титул после 10 туров, их приоритеты могут сместиться. Думаю, что в этом сезоне могут произойти большие сюрпризы.

Я ставлю на первое место «Арсенал», на второе – «Ливерпуль», на третье – «Астон Виллу», и на четвертое – «Манчестер Сити».