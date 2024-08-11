Гвардиола: «Не уверен, что мы готовы к сезону»

Главный тренер «Манчестер Сити» подвёл итоги победного матча за Суперкубок Англии 2024 против «Манчестер Юнайтед»:

Не уверен, что мы готовы к сезону. Мы могли проиграть, команда была близка к поражению за несколько минут до конца встречи, поэтому нужно подождать. Сегодня я увидел многое из того, что мне нравится. Первые 35 минут были превосходными. Но пока что мы далеки от своей лучшей формы. В любом случае, лучше начинать с выигранного трофея. Так приятнее, но реальность такова, что от того, что нам удалось победить, ничего не изменилось