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Гвардиола: «Не уверен, что мы готовы к сезону»

вчера, 11:34
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвёл итоги победного матча за Суперкубок Англии 2024 против «Манчестер Юнайтед»:

Не уверен, что мы готовы к сезону. Мы могли проиграть, команда была близка к поражению за несколько минут до конца встречи, поэтому нужно подождать. Сегодня я увидел многое из того, что мне нравится. Первые 35 минут были превосходными. Но пока что мы далеки от своей лучшей формы. В любом случае, лучше начинать с выигранного трофея. Так приятнее, но реальность такова, что от того, что нам удалось победить, ничего не изменилось

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:21
по-видимому, он реально обеспокоен !
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:08
Кто выигрывает Супер кубок Англии не выиграет АПЛ традиция такая
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 13:18
И все из-за скучных, отвратительных, ненужных матчей сборных.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:08
Хорош прибедняться)))
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 12:52
Потом будет говорить о том, как трудно тренировать зажравшихся футболистов, которые выиграли все что могли и ничего уже не хотят.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:53
А потом скажет:-"Я же говорил, что не готовы".
Кстати, это твоя работа - готовить команду к сезону.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:37
Так это и понятно, если многие до сих пор в отпусках.... Может только после нового года наберут ход...
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