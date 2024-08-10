Тен Хаг: «Мы будем бороться за победу в Кубке Англии и Кубке Лиги»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями от нового сезона. Перед матчем за Суперкубок Англии у рулевого спросили о перспективах выступления команды в АПЛ .

Мы будем бороться и за победу в Кубке Англии и Кубке Лиги. Это показывает, что мы конкурентоспособны и можем обыграть любого оппонента. В последние два сезона мы это доказали.

Наша команда обыгрывала «Ливерпуль», «Манчестер Сити». Наша цель – добиться стабильности в поединках против команд более низкого уровня, чтобы набирать очки. Хотя я не думаю, что в лиге есть коллективы более низкого класса. В данном аспекте другие клубы нас опережают, и мы должны догонять их.

Мы уже осознаём, что способны переиграть «Сити». И эта вера не исчезнет, она не зависит от результата субботнего матча.

Кубок Англии – это более важное событие. Но мы в любом случае хотим одержать победу [и в ближайшем матче].

Мы не намерены рисковать футболистами и терять их надолго. Это то, что нужно вынести из прошлого сезона, когда речь идет о регулярной потере игроков из-за повреждений. Исполнители должны быть доступны.