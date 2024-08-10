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Тен Хаг: «Мы будем бороться за победу в Кубке Англии и Кубке Лиги»

вчера, 08:46

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от нового сезона. Перед матчем за Суперкубок Англии у рулевого спросили о перспективах выступления команды в АПЛ.

Мы будем бороться и за победу в Кубке Англии и Кубке Лиги. Это показывает, что мы конкурентоспособны и можем обыграть любого оппонента. В последние два сезона мы это доказали.

Наша команда обыгрывала «Ливерпуль», «Манчестер Сити». Наша цель – добиться стабильности в поединках против команд более низкого уровня, чтобы набирать очки. Хотя я не думаю, что в лиге есть коллективы более низкого класса. В данном аспекте другие клубы нас опережают, и мы должны догонять их.

Мы уже осознаём, что способны переиграть «Сити». И эта вера не исчезнет, она не зависит от результата субботнего матча.

Кубок Англии – это более важное событие. Но мы в любом случае хотим одержать победу [и в ближайшем матче].

Мы не намерены рисковать футболистами и терять их надолго. Это то, что нужно вынести из прошлого сезона, когда речь идет о регулярной потере игроков из-за повреждений. Исполнители должны быть доступны.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 17:25, ред.
Обычно кубковые цели в АПЛ ставят перед собой команды, не способные претендовать на попадание в Еврокубки через позицию в лиге, чтобы попасть в них через победу в кубке. Это понимают даже дети.
То есть МЮ на данный момент прогнозирует себе по сезону 7 и ниже место, лига конференций это вроде 6е место.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:47, ред.
Тен Хаг уже выиграл АПЛ в ФИФА )
Через сезон скажет, что нужно все силы бросить на Лигу Конференций )
txtcdtfs89n2
txtcdtfs89n2
вчера в 12:30
Надо не бороться, а выигрывать,или брать трофеи
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:55
А чемпионат?))) важней всего победа в АПЛ
sihafazatron
sihafazatron ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 10:24
Да лучше не стоит) Да и состав там будет далеко не основной
Шуnя771
Шуnя771 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:21
Время пришло собирать трофеи!
Но спасибо за инфу, хотел на них надежду рублёвую бросить))
Это тот случай когда воздержание пойдёт на пользу...))
sihafazatron
sihafazatron ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 10:11
А вот в этом не уверен)) МС уже 4 года подряд сливает этот трофей))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:56
Сегодня горожане , небрежно, смахнут с МЮ пафосную пыль...))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:55
Что он несёт?
И куда?
И кому?
Закусывать не пробовал хвостом норвежской, ржавой селёдки?)
e3t6tbu2nnn4
e3t6tbu2nnn4
вчера в 09:51
Планы большие и хорошие, удачи!!! Надо учесть ошибки прошлого сезона
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 09:45
Победа в АПЛ даже не обсуждается)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:36
Не узнаю Эрика , как это он не упомянул про борьбу за победу в чемпионате или это подразумевается само собой...)
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:24
Как и в прошлом сезоне с Челси будудут бодаться кто из них похуже .. увы
Гость
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