Тен Хаг: «Мы будем бороться за победу в Кубке Англии и Кубке Лиги»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от нового сезона. Перед матчем за Суперкубок Англии у рулевого спросили о перспективах выступления команды в АПЛ.
Мы будем бороться и за победу в Кубке Англии и Кубке Лиги. Это показывает, что мы конкурентоспособны и можем обыграть любого оппонента. В последние два сезона мы это доказали.
Наша команда обыгрывала «Ливерпуль», «Манчестер Сити». Наша цель – добиться стабильности в поединках против команд более низкого уровня, чтобы набирать очки. Хотя я не думаю, что в лиге есть коллективы более низкого класса. В данном аспекте другие клубы нас опережают, и мы должны догонять их.
Мы уже осознаём, что способны переиграть «Сити». И эта вера не исчезнет, она не зависит от результата субботнего матча.
Кубок Англии – это более важное событие. Но мы в любом случае хотим одержать победу [и в ближайшем матче].
Мы не намерены рисковать футболистами и терять их надолго. Это то, что нужно вынести из прошлого сезона, когда речь идет о регулярной потере игроков из-за повреждений. Исполнители должны быть доступны.
То есть МЮ на данный момент прогнозирует себе по сезону 7 и ниже место, лига конференций это вроде 6е место.
То есть МЮ на данный момент прогнозирует себе по сезону 7 и ниже место, лига конференций это вроде 6е место.
Через сезон скажет, что нужно все силы бросить на Лигу Конференций )
Через сезон скажет, что нужно все силы бросить на Лигу Конференций )
Но спасибо за инфу, хотел на них надежду рублёвую бросить))
Это тот случай когда воздержание пойдёт на пользу...))
Но спасибо за инфу, хотел на них надежду рублёвую бросить))
Это тот случай когда воздержание пойдёт на пользу...))
И куда?
И кому?
Закусывать не пробовал хвостом норвежской, ржавой селёдки?)
И куда?
И кому?
Закусывать не пробовал хвостом норвежской, ржавой селёдки?)