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вчера, 12:58

Защитник «Фламенго» близок к переходу в «Аталанту» за 15 миллионов евро плюс бонусы. Условия личного контракта с игроком уже согласованы. На данный момент клубы продолжают переговоры о трансфере.

Уэсли находится в системе «Фламенго» с января 2021 года. Его контракт действует до декабря 2025 года. В текущем сезоне 20-летний правый защитник провёл 26 матчей во всех турнирах, отдал голевую передачу и получил две жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» подпишет олимпийского чемпиона.