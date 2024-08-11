Осимхен подал запрос на трансфер из «Наполи»

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна подтвердил, что нападающий сделал запрос о трансфере:

Он попросил об уходе. Мы спокойны, поскольку у нас есть футболисты, способные заменить его. При этом мы не хотим нарушать атмосферу в команде, хотим сохранить её. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни.