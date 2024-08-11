Осимхен подал запрос на трансфер из «Наполи»

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна подтвердил, что нападающий Виктор Осимхен сделал запрос о трансфере:
Он попросил об уходе. Мы спокойны, поскольку у нас есть футболисты, способные заменить его. При этом мы не хотим нарушать атмосферу в команде, хотим сохранить её. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни.
Ранее футболиста связывали с ПСЖ, «Челси» и «Арсеналом».
Французы могут удовлетворить деньгами и клуб и самого игрока, плюс это гарантированное постоянное участие в ЛЧ.
Челси тоже может удовлетворить финансовые запросы игрока, а учитывая то, что Наполи хочет заполучить Лукаку, клубы могут договориться об обмене с доплатой, думаю Челси вполне устроит это.
А вот Арсенал из-за ограничений по ФФП не может отдать 100+ млн за Осимхэна, для этого клубу нужно продать нескольких игроков, да и высокую з/п не дадут, т.к в клубе имеется потолок з/п....так что, только желание самого игрока перейти только в Арсенал может осуществить данный переход
Французы могут удовлетворить деньгами и клуб и самого игрока, плюс это гарантированное постоянное участие в ЛЧ.
Челси тоже может удовлетворить финансовые запросы игрока, а учитывая то, что Наполи хочет заполучить Лукаку, клубы могут договориться об обмене с доплатой, думаю Челси вполне устроит это.
А вот Арсенал из-за ограничений по ФФП не может отдать 100+ млн за Осимхэна, для этого клубу нужно продать нескольких игроков, да и высокую з/п не дадут, т.к в клубе имеется потолок з/п....так что, только желание самого игрока перейти только в Арсенал может осуществить данный переход
вне зависимости от продажи Осимхена.
но что то идет медленно переговоры.
думаю, адзурри хотят подписать Лукаку, но на своих условиях.
а не те условия и деньги, которые хочет Челси.
может быть так, что в Наполи в конце ТО оказаться и с Лукаку
и с Осимхеном в составе)))) один довольный что перешел в Наполи
другой - недовольный что остался в Наполи.
и вряд ли кто то отдать за Осимхена 100 млн.
тем более на днях Челси у мадридского Атлетико форварда Омородина купил.
ПСЖ нуждается Осимхене, так как Рамуш пока не впечатлил Энрике.
Де Лау ошибся.
нужно было тогда продавать игроков после чемпионского сезона.
теперь за свои ошибки расплачивается сейчас)
вне зависимости от продажи Осимхена.
но что то идет медленно переговоры.
думаю, адзурри хотят подписать Лукаку, но на своих условиях.
а не те условия и деньги, которые хочет Челси.
может быть так, что в Наполи в конце ТО оказаться и с Лукаку
и с Осимхеном в составе)))) один довольный что перешел в Наполи
другой - недовольный что остался в Наполи.
и вряд ли кто то отдать за Осимхена 100 млн.
тем более на днях Челси у мадридского Атлетико форварда Омородина купил.
ПСЖ нуждается Осимхене, так как Рамуш пока не впечатлил Энрике.
Де Лау ошибся.
нужно было тогда продавать игроков после чемпионского сезона.
теперь за свои ошибки расплачивается сейчас)