«Наполи» согласовал контракт с полузащитником «Брайтона»

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вчера, 12:32

Полузащитник «Брайтона» и сборной Шотландии согласовал условия личного контракта с «Наполи». Речь идёт о пятилетнем соглашении с зарплатой 1,9 миллиона евро в год.

Напомним, Гилмор перешёл в «Брайтон» из «Челси» в сентябре 2022 года. Его контракт с «чайками» действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 23-летний опорный полузащитник сыграл 41 матч во всех турнирах, в которых отдал 2 голевых передачи и получил 9 карточек (8 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает шотландца в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Наполи» готов заплатить за Гилмора около 10 миллионов фунтов стерлингов.