«Аталанта» подпишет олимпийского чемпиона

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вчера, 12:16

Защитник «Альмерии» и олимпийской сборной Испании перейдёт в «Аталанту». Сумма трансфера составит 16 миллионов евро плюс 4 миллиона евро в виде бонусов. Пубиль подпишет пятилетний контракт. Сегодня игрок пройдёт медицинский осмотр.

Напомним, Пубиль перешёл в «Альмерию» из «Леванте» в августе 2023 года. В прошедшем сезоне он сыграл 23 матча в Ла Лиге, забил мяч, отдал три голевых передачи и получил две жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего правого защитника в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» претендует на игрока «Селтика».