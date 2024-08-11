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«Аталанта» подпишет олимпийского чемпиона

вчера, 12:16

Защитник «Альмерии» и олимпийской сборной Испании Марк Пубиль перейдёт в «Аталанту». Сумма трансфера составит 16 миллионов евро плюс 4 миллиона евро в виде бонусов. Пубиль подпишет пятилетний контракт. Сегодня игрок пройдёт медицинский осмотр.

Напомним, Пубиль перешёл в «Альмерию» из «Леванте» в августе 2023 года. В прошедшем сезоне он сыграл 23 матча в Ла Лиге, забил мяч, отдал три голевых передачи и получил две жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего правого защитника в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» претендует на игрока «Селтика».

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shlomo2
shlomo2
вчера в 12:20
Хорошо на него ценник взлетел после Олимпиады...
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:19
В 4 раза выше цены это надо уметь продать
Гость
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