«Арсенал» победил «Лион» и выиграл Кубок Эмирейтс

Станкович не держится за прошлое «красно-белых».

Легионеры не должны пропускать матчи в Азии.

Вторая осечка Деяна в четырёх турах.

Пока главная задача – не отпустить Семака.

Могут остаться без трофеев из-за игры в обороне.