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«Арсенал» победил «Лион» и выиграл Кубок Эмирейтс

вчера, 17:51

«Арсенал» одержал победу над «Лионом» в финальном матче Кубка Эмиратов (2:0).

На 9-й минуте Вильям Салиба вывел лондонскую команду вперёд. Габриэль на 27-й удвоил преимущество англичан.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:37
Арсенал завершил предсезонку победой в комерческом турнире, обыграв и немецкий Байер, и французский Лион. Игру практически все 90 минут контролировали игроки Арсенала, хотя и Лион создал несколько серьезных моментов, но это уже во второй половине матча, когда Артета выпустил лавочников....
В игре Арсенала есть еще слабые места и надеюсь Артета доработает их. Занченко сегодня просто рвал и метал в атаке, а вот в обороне опять просидал... Калафьоре с дебютом! Пушкарей с победой!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:07
Защитники зарешали))
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:55
С победой Пушкарей
Forwert
Forwert
вчера в 18:47
Арсенал с победой, просто так кубки не выигрывают.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:30
трофей как никак))) есть чем спорит с тоттенхэмом
gc3anhbxdh2f
gc3anhbxdh2f
вчера в 18:26
Хорошее начало, Арсеналу этот сезон удачм
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:00
Кубок Эмирейтс это не АПЛ.
Пора выигрывать что-то существенное в Англии.
Слабо верится, что Арсенал может покорить АПЛ.
Посмотрим, как пройдёт первый тур, уже через неделю.
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