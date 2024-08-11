«Арсенал» победил «Лион» и выиграл Кубок Эмирейтс

«Арсенал» одержал победу над «Лионом» в финальном матче Кубка Эмиратов (2:0).
На 9-й минуте Вильям Салиба вывел лондонскую команду вперёд. Габриэль на 27-й удвоил преимущество англичан.
«Арсенал» одержал победу над «Лионом» в финальном матче Кубка Эмиратов (2:0).
На 9-й минуте Вильям Салиба вывел лондонскую команду вперёд. Габриэль на 27-й удвоил преимущество англичан.
В игре Арсенала есть еще слабые места и надеюсь Артета доработает их. Занченко сегодня просто рвал и метал в атаке, а вот в обороне опять просидал... Калафьоре с дебютом! Пушкарей с победой!
В игре Арсенала есть еще слабые места и надеюсь Артета доработает их. Занченко сегодня просто рвал и метал в атаке, а вот в обороне опять просидал... Калафьоре с дебютом! Пушкарей с победой!
Пора выигрывать что-то существенное в Англии.
Слабо верится, что Арсенал может покорить АПЛ.
Посмотрим, как пройдёт первый тур, уже через неделю.
Пора выигрывать что-то существенное в Англии.
Слабо верится, что Арсенал может покорить АПЛ.
Посмотрим, как пройдёт первый тур, уже через неделю.