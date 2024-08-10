«Бавария» выиграла товарищеский турнир, обыграв «Тоттенхэм»

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вчера, 21:23

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Баварии» в матче предсезонного турнира Visit Malta Cup (2:3).

На 1-й минуте Деян Кулусевски вывел английскую команду вперёд. На 16-й мюнхенцы отыгрались — мяч забил Дайотчанкуль Упамекано. На 31-й немцы повели — голом отметился Серж Гнабри. Томас Мюллер на 44-й увеличил преимущество «Баварии». Кулусевски на 62-й сделал дубль.