«Бавария» выиграла товарищеский турнир, обыграв «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Баварии» в матче предсезонного турнира Visit Malta Cup (2:3).
На 1-й минуте Деян Кулусевски вывел английскую команду вперёд. На 16-й мюнхенцы отыгрались — мяч забил Дайотчанкуль Упамекано. На 31-й немцы повели — голом отметился Серж Гнабри. Томас Мюллер на 44-й увеличил преимущество «Баварии». Кулусевски на 62-й сделал дубль.
Команды не очень заботились о защите.
Вот и получился результат с пятью мячами.
Такие матчи нравятся большинству болельщиков.
Команды не очень заботились о защите.
Вот и получился результат с пятью мячами.
Такие матчи нравятся большинству болельщиков.