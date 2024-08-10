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«Бавария» выиграла товарищеский турнир, обыграв «Тоттенхэм»

вчера, 21:23
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Баварии» в матче предсезонного турнира Visit Malta Cup (2:3).

На 1-й минуте Деян Кулусевски вывел английскую команду вперёд. На 16-й мюнхенцы отыгрались — мяч забил Дайотчанкуль Упамекано. На 31-й немцы повели — голом отметился Серж Гнабри. Томас Мюллер на 44-й увеличил преимущество «Баварии». Кулусевски на 62-й сделал дубль.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:49, ред.
В новостях за бугром фигурирует эпизод конца матча, Кейну не участвовавшему в матче (вышел на 80 минуте) организаторы предоставили право поднять кубок, но Кейн отказался и уступил Киммиху.
a9z8743t2mu3
a9z8743t2mu3
вчера в 22:56
Такие результативные матчи только радуют зрителя
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:30
Игра товарищеская...
Команды не очень заботились о защите.
Вот и получился результат с пятью мячами.
Такие матчи нравятся большинству болельщиков.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:18
Порадовала результативная игра в этом матче - даже старина Мюллер отметился.)
allemz
allemz
вчера в 21:36
Удачи Компани!
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:26
А что, Кейн не играл?
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