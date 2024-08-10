«Краснодар» одержал победу над ЦСКА

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ (2:1).
На 45+1-й минуте Батчи вывел хозяев поля вперёд. Московская команда отыгралась на 68-й — мяч забил Игорь Дивеев. Победный гол «быков» провёл Тормена на 90+1-й.
«Краснодар» занимает 7-е место в чемпионате России (6 очков). ЦСКА идёт 4-м (7 баллов).
Сегодня я был за ЦСКА. Только поражением сегодня можно было рассчитывать на отставку Мусаева. Отставка Мусаева - это польза для клуба на стратегической дистанции, поэтому победа гостей была бы для Краснодара лучше, чем победа при Мусаеве.
Кто-то писал после кубковой игры этих команд неделю назад, что если бы ЦСКА играли основным составом, они бы выиграли. Вообще, состав ротации у ЦСКА играл неделю назад сильнее, чем основа сейчас. А Краснодар без Кордобы и Смолова, с пустой позицией нападающего в этом матче добился победы вполне заслуженно. Мозес был на рисунках на позиции форварда, но по факту он играл на флангах, а в штрафную зачастую вбегали полузащитники.
Быки с первой победой!
Сегодня я был за ЦСКА. Только поражением сегодня можно было рассчитывать на отставку Мусаева. Отставка Мусаева - это польза для клуба на стратегической дистанции, поэтому победа гостей была бы для Краснодара лучше, чем победа при Мусаеве.
Кто-то писал после кубковой игры этих команд неделю назад, что если бы ЦСКА играли основным составом, они бы выиграли. Вообще, состав ротации у ЦСКА играл неделю назад сильнее, чем основа сейчас. А Краснодар без Кордобы и Смолова, с пустой позицией нападающего в этом матче добился победы вполне заслуженно. Мозес был на рисунках на позиции форварда, но по факту он играл на флангах, а в штрафную зачастую вбегали полузащитники.
Быки с первой победой!
Вобщем, много вопросов по работе лысого, которого я всегда не любил- за его антифутбол. Ну а Краснодар- с победой!!!!!!! Эта победа- логичная, красивая и тренерская- надо заметить!!! Так держать, Мусаев!!!!!!! Докажи всем, что ты не лыком шитый!!! Краснодар с победой!!! Армейцам не унывать, сделать выводы и двигаться дальше!!!
Вобщем, много вопросов по работе лысого, которого я всегда не любил- за его антифутбол. Ну а Краснодар- с победой!!!!!!! Эта победа- логичная, красивая и тренерская- надо заметить!!! Так держать, Мусаев!!!!!!! Докажи всем, что ты не лыком шитый!!! Краснодар с победой!!! Армейцам не унывать, сделать выводы и двигаться дальше!!!