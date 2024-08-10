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«Краснодар» одержал победу над ЦСКА

вчера, 22:04
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ (2:1).

На 45+1-й минуте Батчи вывел хозяев поля вперёд. Московская команда отыгралась на 68-й — мяч забил Игорь Дивеев. Победный гол «быков» провёл Тормена на 90+1-й.

«Краснодар» занимает 7-е место в чемпионате России (6 очков). ЦСКА идёт 4-м (7 баллов).

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 05:11
Уже второй матч и вторая победа Краснодара над армейцами в течение месяца.
3m5juew36qvu
3m5juew36qvu ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 03:37
Первый удар был нанесён в первой 1/4 начала второго тайма.
Nemesis99
Nemesis99 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 02:59
Ну, тут конечно можно вспомнить "золотые годы" вспомнить и Карвальо, Хонду, даже Вернблума (все перечисленные вами леги), но если быть честными, то трансферная политика (у коней в особенности) затрудняется, сами понимаете почему, как и у всех российский клубов... в результате, скауты могли раньше условного ноунейма Мусу взять за пять копеек, то сейчас не получится скорее всего.. А доморощенные игроки либо не имеют опыта, либо мастерства, конкуренцию им все равно мало кто составит.. К сожалению идет стагнация (может и деградация) Российского футбола.. Когда снимут санкции, боюсь мы отстанем далеко (тренеров тоже касается и другой персонал, все вышеперечисленное), извините за много буковок(
Nemesis99
Nemesis99
сегодня в 02:31
Очень печальная игра...Краснодар мог бы забить и больше, Койта бегает как-будто объелся, защита гуляет, разрезающих пасов и скорости нет, да даже навесов нормальных- тоже нет, я тут даже не знаю на кого ставку на весь сезон делать, если сливать всем более-менее крупным командам и довольствоваться разгромами Оренбурга, ну так себе... Локо скоро..
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:17
Ахмат в этом сезоне ПОКА не тот , который ещё в прошлом сезоне считался крепким орешком для любого клуба...
Может, конечно, собраться на этот один матч.
Да и в Спартаке ещё не всё гладко, в т. ч. с трансферами...
Косячников и просто "пассажиров" ещё хватает... ((
НО в любом случае, благодарю за пожелания! )
Олег Орешкин
Олег Орешкин
сегодня в 01:03
Уважаемые болельщики! Увы мы увидели безхребетный как всегда футбол в исполнении ЦСКА. Никакой тактики, никакой атаки. Койта нулевой не играет и не возвращается в оборону. Мусаев бегает по полю и не знает куда бежать после потери мяча. Три удара по воротам за игру. это как.
Игорю Акинфееву давно пора на пенсию. Оба гола вратарские. Как первый мяч он должен был брать, ведь игрок несколько секунд целился в дальний угол и если бы Игорь был так прыгуч как раньше, он бы его потащил, но увы. Второй мяч: он должен был выйти на мяч, ведь это угловой удар, а он как всегда пятится назад в ворота.
Короче отвратительная игра и опять удержание счета по "Федотовски" не принесло должного результата. Что интересно будет с Локомотивом, Динамо, Спартаком или Зенитом.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:54
Мне интересно, как Вы завтра сыграете с Ахматом. Соперник -колючий и злой- после Локо... Но в любом случае- Удачи Спартаку!!! Очень мне интересно, как у Вас сезон пройдет. Пора встать на ноги, Вы- Спартак!!! Никогда не болел за этот замечательный клуб, но всегда симпатизировал и Уважал!!!!!!!
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:39
Ну, это - да.
Долго был, по моему мнению, несправедливо, "под Сафоновым".
Сафонов в этом году совсем сдал: мало прежнего "Мотю" напоминал.
Зазвездился, что ли?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 00:38
Красавцы.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:34
Все ошибаются. У него мало практики игровой. Пусть сезон полноценный сыграет- тогда и спросим...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:32
Вратарь, по моему мнению, не просто неплохой, а - ОТЛИЧНЫЙ!
Но ошибка его в этом матче детская...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:30
Он первый сезон в качестве первого кипера, простим ему))). Вратарь- он неплохой.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:29, ред.
Защитники думали, что Акгацев, как должно действовать в такой ситуации, КУЛАКАМИ мяч выбьет, а он... ((
Не ожидал я от него ТАКОГО, не ожидал...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:27
Отчасти, соглашусь с Вами. То, что вратарская это хрустальная зона для вратаря я говорю всегда, и то, что вратарь обязан выходить на мяч летающий над его вратарской- это АКСИОМА. Но в данном случае, даже, если вратарь ошибся, его не подстраховали защитники- оба стояли и бездействовали... Вратаря всегда можно обвинить в любом эпизоде- прав он или нет. Но где же оборона команды, почему оставляют своего кипера один на один с противником? Ну а так, да- вероятно Вы правы.)))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:15, ред.
По поводу того, что гол в ворота Краснодара лежит именно на защитниках, КАТЕГОРИЧЕСКИ не соглашусь!
По моему мнению, есть ПРАВИЛЬНОЕ высказывание, применимое как к футболу, так и к хоккею: "Забивает команда, а пропускает - ВРАТАРЬ"!
В чём-то она несправедлива?
Может быть, может быть...
Но полагаю, что СУТЬ гола как в чужие ворота, так и в свои она отражает.
Вратарь в СВОЕЙ вратарской площади - ЦАРЬ И БОГ.
Вратари обычно и живут в одной комнате, и тренировки у них другие, чем у обычных игроков.
Да и тренер для них ОТДЕЛЬНЫЙ, и психология совсем другая, отличная от полевых игроков...
Да.
Защитники быков немного подрастерялись, когда армейцы проводили результативную атаку, НО Акгацев-то ЧТО СДЕЛАЛ?
Он отбил мяч прямо на Дивеева, хотя МОГ (ЭТОМУ учат!) отбить мяч, продолжив траекторию удара, только подправив её дальше, ВДОЛЬ своих ворот либо дальше ВВЕРХ хоть куда-нибудь, НО подальше от ворот. И ПА-ЧИ-МУ НЕ КУЛАКАМИ отбивал, а ладонью???
Защитники, естественно, не ожидали такого "косяка" от своего воротчика, вот и замельтешили, ножками засучили...
Поэтому остаюсь при воём мнении: в пропущенном быками голе виноват ИМЕННО АКГАЦЕВ!
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 00:12
Я всегда говорил, что если бы Мусаеву немного тренерской теории- он был бы неплохим тренером. Ну конечно, Вам видней, как лучше для Вашей команды. Но сегодня, я очень рад- и за Краснодар, и за Мусаева в частности!!!)))
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:09, ред.
Я бы сказал, что тут другое. У него был хороший вариант справа в защите использовать Эктова, раз Петров не готов был к матчу. А слева в защите чтобы отрабатывал Олусегун, который иногда смещается на эту позицию и в целом фланговый игрок, понимает как действовать. Но нет, он выбирает с самого старта сезона непонятные сложные и неочевидные решения, каждый раз что-то придумывает в защите, чего нет времени тренировать. Ладно бы уже одних и тех же игроков использовал
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:42
Такое, даже у великих тренеров случается. В 1972г., перед финалом КК с Г/Р, Бесков наигрывал пару ЦЗ Долматов-Сабо, котoрые великолепно смотрелись. А перед самым финалом, решил всё переиначить, Сабо отправил в полузащиту, а в пару к Долматову определил Долбоносова, который, фактически был без игровой практики. Это, в итоге и привело к двум курьезным голам в наши ворота, в связи с несыгранностью защитников... Это мне рассказывал, наш Знаменитый Ветеран, один из авторов гола в ворота Г/Р А.Ф.Маховиков.
TheBoLt
TheBoLt ответ DEIVID_123 (раскрыть)
вчера в 23:30
Это другое)) Ивич не подготовил команду к весне, но свой стиль "прагматичный" у него был. Мне многое не нравилось в стиле Ивича, но я признаю, что на долгой дистанции решение его уволить было поспешным. Мусаев же физрук, у него нет тактики, он на предсезонке тренирует одну расстановку и тактику под нее, а в чемпионате каждый матч - новая тактика. Да, многое зависит от очень короткой скамейки, но тут все равно вопрос к главному тренеру - прояви инициативу, ткни пальцев в трех игроков и тебе их купят. Но нет же, полная пассивность в этом плане
TheBoLt
TheBoLt ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:27
У нас тут чёрный мошенник, и не по цвету кожи. Физрук физруком
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:07
Молодцы быки, даже без Кордобы справились, приятно удивлен. Поздравляю с первой победой в чемпионате!
DEIVID_123
DEIVID_123 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:05, ред.
Всегда болел за Спартак независимо от тренера. Хотя ненавидел всем красно-белым сердцем и Тедеско, и рыжего.
DEIVID_123
DEIVID_123 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:04
То против Ивича, то против Мусаева. Странное дело.
Bad Listener
Bad Listener ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:02
Вспоминаю как болел против Спартака чтобы наконец уволили рыжего мошенника. Понимаю ощущения здравомыслящих болельщиков Краснодара, теперь на них лежит это страшное проклятие
DEIVID_123
DEIVID_123 ответ Arny (раскрыть)
вчера в 23:01, ред.
За это не дают кк. Хотя возможно бы стоило выносить такое решение, исходя из последствий.
Arny
Arny ответ 99ростик99 (раскрыть)
вчера в 23:00
А Сперцяна вообще не должно было быть на поле, после накладки Роше.
DEIVID_123
DEIVID_123
вчера в 22:58
Лично я никогда не буду ставить лайки тому с чьим мнением не согласен, даже если это мнение врага моего врага.
DEIVID_123
DEIVID_123
вчера в 22:54
Капрал
Ты же протону ставил лайки, когда он меня пытался убедить, что Николич топтренер.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:52
Пока руководил единолично Гинер- всё у ЦСКА было на высшем уровне- и чемпионства, и кубки брали, и тд. А сейчас, непонятно- кто главный, а кто, просто для проформы присутствует... Ну и конечно, лысый- меня нервирует.
DEIVID_123
DEIVID_123
вчера в 22:52
Жаль протона нет, посмотрел бы на работу своего любимого Николича.
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