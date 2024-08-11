Педру Нету — игрок «Челси»

«Челси» объявил о переходе вингера «Вулверхэмптона» Педру Нету.
Португалец подписал с лондонским клубом контракт на 7 лет.
В прошлом сезоне игрок провёл 20 матчей в АПЛ, забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.
«Челси» объявил о переходе вингера «Вулверхэмптона» Педру Нету.
Португалец подписал с лондонским клубом контракт на 7 лет.
В прошлом сезоне игрок провёл 20 матчей в АПЛ, забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.
Видно в матчах АПЛ будут выпускать по 15 основных
Видно в матчах АПЛ будут выпускать по 15 основных
Зенит покупал и Нету и Педро...
А Челси только одного...
Зенит покупал и Нету и Педро...
А Челси только одного...
Мне кажется, что Педру Нету совершил большую ошибку перейдя именно в Челси.
Он ещё и такой длинный контракт подписал зачем-то.
Мне кажется, что Педру Нету совершил большую ошибку перейдя именно в Челси.
Он ещё и такой длинный контракт подписал зачем-то.