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Педру Нету — игрок «Челси»

вчера, 18:09

«Челси» объявил о переходе вингера «Вулверхэмптона» Педру Нету.

Португалец подписал с лондонским клубом контракт на 7 лет.

В прошлом сезоне игрок провёл 20 матчей в АПЛ, забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:37
Игроков набрали уже на 3 состава, будет ли толк, посмортим...........
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:07, ред.
Поменял шило на мыло. В Вулверхэмптоне боролся за первую десятку в силу слабости команды. В Челси будет бороться за десятку из-за глупости менеджемента.
eleven LC
eleven LC
вчера в 20:29
Челси решил взять колличеством но не качеством,у них в команде уже что то около 45-ти футболистов
Видно в матчах АПЛ будут выпускать по 15 основных
SHEARER
SHEARER
вчера в 19:47
Посмотрим на него в деле, в Челси.
9uvn4mgmsgb6
9uvn4mgmsgb6
вчера в 19:39
Челси получил хорошего игрока.
Вещий
Вещий
вчера в 19:15
На этот раз Челси взял готового топа. Тащера Нету .... У португальца девять ассистов в прошлом сезоне АПЛ. Синие заплатили около €60 млн. Стоит таких денег?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:12
Теперь Мудрика можно отправлять куда то…либо Стерлинга. А лучше обоих сразу.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:06
Боэли не остановить!))
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:52
Согласен с Вами!Думаю он мог бы и не в Челси попасть
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:33
Слабаки...англичане...
Зенит покупал и Нету и Педро...
А Челси только одного...
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:26
Челси всех скупает
nubom
nubom
вчера в 18:24
Тяжело теперь будет Зениту без бразильца...
fa445t7tjq7m
fa445t7tjq7m
вчера в 18:20
Переход Педру Нету из «Вулверхэмптона» в «Челси» — это значительное усиление для лондонского клуба.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:15
Интересно, неужели у него не было других предложений?
Мне кажется, что Педру Нету совершил большую ошибку перейдя именно в Челси.
Он ещё и такой длинный контракт подписал зачем-то.
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