Капитан «Барселоны» Серхи Роберто покинул клуб

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вчера, 22:13

Защитник объявил об уходе из «Барселоны». Соответствующее видео он опубликовал в своих соцсетях.

У капитана команды истёк контракт с каталонским клубом. Футболист присоединился к академии «Ла Масия» в 14-летнем возрасте. Он прошёл через молодёжные команды «сине-гранатовых». За первую команду дебютировал в матче Кубка Испании с «Сеутой» в ноябре 2010 года.