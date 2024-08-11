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Капитан «Барселоны» Серхи Роберто покинул клуб

вчера, 22:13

Защитник Серхи Роберто объявил об уходе из «Барселоны». Соответствующее видео он опубликовал в своих соцсетях.

У капитана команды истёк контракт с каталонским клубом. Футболист присоединился к академии «Ла Масия» в 14-летнем возрасте. Он прошёл через молодёжные команды «сине-гранатовых». За первую команду дебютировал в матче Кубка Испании с «Сеутой» в ноябре 2010 года.

В общей сложности Роберто провёл за основной состав «Барсы» 373 матча и забил 19 мячей. Вместе с «блауграной» он выиграл 21 трофей: 2 Лиги чемпионов, 7 чемпионских титулов, 6 Кубков Испании, 2 Клубных чемпионата мира, 2 Суперкубка УЕФА и 2 Суперкубка Испании.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:42
в Интер Майами
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:45
Обычно капитан последним покидает судно....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:39
Для защитника рановато,мог бы еще поиграть.
ABir
ABir
сегодня в 05:31
Наверное уже сказывается возраст, иначе контракт бы продлили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:26
Всё карьера в одной команде? Если это так, то ему респект и уважуха...
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:07
Без работы не останется! На худой конец есть Зенит))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:05
Для Барсы своя местная легенда...
John 5mith
John 5mith
вчера в 23:39
В истории он уже остался. Как человек забивший на 95 минуте шестой гол ПСЖ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:59
Достойный игрок и капитан команды. И спасибо за тот гол парижанам))))
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:23
Серхи уже не капитан.
Зря он своим уходом пытается вызвать жалость.
Это Барселона и в ней было много таких Донов Педро...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:14
Откапитанил свое) куда дальше?
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