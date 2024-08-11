Капитан «Барселоны» Серхи Роберто покинул клуб

Защитник Серхи Роберто объявил об уходе из «Барселоны». Соответствующее видео он опубликовал в своих соцсетях.
У капитана команды истёк контракт с каталонским клубом. Футболист присоединился к академии «Ла Масия» в 14-летнем возрасте. Он прошёл через молодёжные команды «сине-гранатовых». За первую команду дебютировал в матче Кубка Испании с «Сеутой» в ноябре 2010 года.
В общей сложности Роберто провёл за основной состав «Барсы» 373 матча и забил 19 мячей. Вместе с «блауграной» он выиграл 21 трофей: 2 Лиги чемпионов, 7 чемпионских титулов, 6 Кубков Испании, 2 Клубных чемпионата мира, 2 Суперкубка УЕФА и 2 Суперкубка Испании.
Зря он своим уходом пытается вызвать жалость.
Это Барселона и в ней было много таких Донов Педро...
Зря он своим уходом пытается вызвать жалость.
Это Барселона и в ней было много таких Донов Педро...