«Манчестер Юнайтед» договорился о продлении контракта с Фернандешем

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вчера, 15:06

«Манчестер Юнайтед» договорился о продлении контракта с полузащитником сборной Португалии . Новое соглашение будет действовать до июня 2027 года и включать опцию продления на сезон.

Напомним, Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года. В прошедшем сезоне 29-летний португалец провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей, отдал 13 голевых передач и получил 12 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает капитана «манкунианцев» в 70 миллионов евро.

Ранее «Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» в матче Суперкубка Англии.