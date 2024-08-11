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«Манчестер Юнайтед» договорился о продлении контракта с Фернандешем

вчера, 15:06

«Манчестер Юнайтед» договорился о продлении контракта с полузащитником сборной Португалии Бруну Фернандешем. Новое соглашение будет действовать до июня 2027 года и включать опцию продления на сезон.

Напомним, Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года. В прошедшем сезоне 29-летний португалец провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей, отдал 13 голевых передач и получил 12 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает капитана «манкунианцев» в 70 миллионов евро.

Ранее «Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» в матче Суперкубка Англии.

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Все комментарии
YNWA
YNWA
сегодня в 00:22
По любому на условиях Бруно!
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 16:34
Единственный незаменимый для МЮ игрок.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:30
Хорошая новость, такие игроки и нужны клубу!
hksdg54f8qea
hksdg54f8qea
вчера в 16:00
Это отличная новость для «Манчестер Юнайтед» и Бруну Фернандеша. Новый контракт гарантирует стабильность и долгосрочные перспективы для игрока, который является ключевым элементом в команде.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:33
Совершенно правильное решение руководства клуба.
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