Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

Гол 16-летнего Воронова помог «Уралу» обыграть «Уфу»

вчера, 19:21
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Уфа» уступила «Уралу» в 5-м туре Первой лиги (0:2).

Максим Воронов открыл счет на 33-й минуте, а на 78-й отличился Алексей Ионов.

После этой игры «Уфа» идет на 17-м месте (3 балла), «Урал» расположился на 2-й строчке (10 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Спартак» и «Ахмат» не отметились голами
11 августа
«Арсенал» и «Нефтехимик» не выявили победителя в матче лидеров Первой лиги
11 августа
«Ливерпуль» не смог выиграть у «Лас-Пальмаса» в товарищеской игре
11 августа
«Крылья Советов» одержали победу над «Факелом»
11 августа
«Челси» сыграл вничью с «Интером» в контрольном поединке
11 августа
«Ювентус» проиграл «Атлетико» в товарищеском матче
11 августа
Сортировать
Все комментарии
kcc4vkcyybpv
kcc4vkcyybpv
вчера в 21:12
Побольше бы таких молодых футболистов в наших командах.
Варвар7
Варвар7 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:46, ред.
Возможно Урал и был , чуть лучше тем более играя в гостях , но игра обоих клубов , была далека от хорошей, даже по меркам ФНЛ и порой носила сумбурный и хаотичный характер (косвенное подтверждение моих слов - команды на двоих бросили более 60 аутов), Мяч мало держался в ногах и у одной и у другой команды , и ни какой комбинационной игре говорить не приходится . Мало ударов по воротам (по 7).
Понравился в этом матче - как убежал и хладнокровно разобрался с вратарём Ионов!
Конечно это только начала сезона, и возможно Урал и вернётся в РПЛ, но об этом говорить - ой как рано.
Kobser
Kobser
вчера в 20:46
Урал с победой, скорейшего возращения в РПЛ.
lotsman
lotsman
вчера в 20:40
Молодой и перспективный. Если не зазвездится, то получится хороший игрок. А если новой звездой, то Урал его потеряет, уведут.)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:18
новая звезда и надежда Урала))
112910415
112910415
вчера в 20:10
браво, Урал !
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:04
Можно поздравить молодого игрока
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:04
Я смотрел матч полностью и мне Урал понравился. Конечно Уфа не бог весть какой соперник, но УРАЛ выглядел не хуже старожилов РПЛ , таких как Факел, НН, КС, Химки и др. Мне кажется Урал вернется точно. Вылет - это было недоразумение по имени Ганчар.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:29
Много самородков, но... играют африканычи!
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:26
То, что за Урал играет молодой талант, это хорошо.
Лишь бы только звезду не поймал и не повёлся на большие деньги.
В его возрасте нужно жить только футболом.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:23
Довольно хаотичная игра в которой удачливее оказались игроки Урала.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 