Гол 16-летнего Воронова помог «Уралу» обыграть «Уфу»

1723479706

вчера, 19:21

«Уфа» уступила «Уралу» в 5-м туре Первой лиги (0:2).

Максим Воронов открыл счет на 33-й минуте, а на 78-й отличился Алексей Ионов.

После этой игры «Уфа» идет на 17-м месте (3 балла), «Урал» расположился на 2-й строчке (10 очков).