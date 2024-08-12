Гол 16-летнего Воронова помог «Уралу» обыграть «Уфу»

«Уфа» уступила «Уралу» в 5-м туре Первой лиги (0:2).
Максим Воронов открыл счет на 33-й минуте, а на 78-й отличился Алексей Ионов.
После этой игры «Уфа» идет на 17-м месте (3 балла), «Урал» расположился на 2-й строчке (10 очков).
«Уфа» уступила «Уралу» в 5-м туре Первой лиги (0:2).
Максим Воронов открыл счет на 33-й минуте, а на 78-й отличился Алексей Ионов.
После этой игры «Уфа» идет на 17-м месте (3 балла), «Урал» расположился на 2-й строчке (10 очков).
Понравился в этом матче - как убежал и хладнокровно разобрался с вратарём Ионов!
Конечно это только начала сезона, и возможно Урал и вернётся в РПЛ, но об этом говорить - ой как рано.
Понравился в этом матче - как убежал и хладнокровно разобрался с вратарём Ионов!
Конечно это только начала сезона, и возможно Урал и вернётся в РПЛ, но об этом говорить - ой как рано.