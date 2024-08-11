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«Арсенал» и «Нефтехимик» не выявили победителя в матче лидеров Первой лиги

вчера, 20:53
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 1Логотип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)НефтехимикМатч завершен

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче 5-го тура Первой лиги (1:1).

На 33-й минуте нижнекамская команда вышла вперёд усилиями Константина Шильцова. На 86-й хозяева поля отыгрались — забитым мячом отметился Сергей Ткачёв.

«Арсенал» остался на первом месте в первенстве России (13 очков). «Нефтехимик» идёт вторым (10 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
sfk4cuf2y273
sfk4cuf2y273
вчера в 21:44
Лидеры разошлись миром.
Palgrist
Palgrist
вчера в 21:09
Соперники равны по силам, таков и результат.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:03
Лидеры поделили очки между собой.
Главное, чтобы не делились со слабыми соперниками.
Желаю пердиву по итогам сезона делегировать четыре команды!!!
Слишком много слабых команд сейчас в РПЛ.
rhj9u9qdv6jj
rhj9u9qdv6jj
вчера в 21:00
Кто-то должен вмешаться в эти разборки
Гость
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