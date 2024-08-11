«Арсенал» и «Нефтехимик» не выявили победителя в матче лидеров Первой лиги

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче 5-го тура Первой лиги (1:1).
На 33-й минуте нижнекамская команда вышла вперёд усилиями Константина Шильцова. На 86-й хозяева поля отыгрались — забитым мячом отметился Сергей Ткачёв.
«Арсенал» остался на первом месте в первенстве России (13 очков). «Нефтехимик» идёт вторым (10 баллов).
Главное, чтобы не делились со слабыми соперниками.
Желаю пердиву по итогам сезона делегировать четыре команды!!!
Слишком много слабых команд сейчас в РПЛ.
Главное, чтобы не делились со слабыми соперниками.
Желаю пердиву по итогам сезона делегировать четыре команды!!!
Слишком много слабых команд сейчас в РПЛ.