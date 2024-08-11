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«Крылья Советов» одержали победу над «Факелом»

вчера, 19:29
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Крылья Советов» обыграли «Факел» в матче 4-го тура РПЛ (2:0).

На 75-й минуте счёт открыл Фернандо Костанса. Увеличил преимущество самарской команды Пабло Ороско на 78-й.

КС занимают 13-е место в чемпионате России (3 очка). «Факел» идёт 16-м (один балл).

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:19
Вот и Крылышки потихоньку со дна таблицы выбираются. С первой победой самарцев!
Petergoff
Petergoff
вчера в 22:07
Самара-С По бе доооооой!!!!!!! Очки нужны были КС, как воздух. Думаю сейчас пойдёт.
Mozhay
Mozhay ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 21:40
Все сказанное верно, добавить нечего.
3me44bp5rr48
3me44bp5rr48
вчера в 21:13
Крылья наконец-то с трудом добыли свои очки, Факел совсем сник.
adekvat
adekvat
вчера в 21:11
На конец то крылья проснулись.
sv_1969
sv_1969 ответ 83j69c9pg37f (раскрыть)
вчера в 21:10
А может его для этого и пригласили?))
83j69c9pg37f
83j69c9pg37f
вчера в 20:52
Если факел не погонит недотренера Черевченко, он поедет в пердив.
1viking17
1viking17
вчера в 20:31
С первой победой в новом сезоне!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:29
Крылышки можно поздравить с победой,но надо улучшать игру.
drug01
drug01
вчера в 20:03
Пришла пора побед крыльев! Так продолжать!!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:57
Да, из искры, он не возгорелся, как завещал Великий Ленин...
Capral
Capral
вчера в 19:56
Смею предположить, что оба гола на совести вратаря гостей, но второй- точно. Ненавижу вратарей, не умеющих играть на выходах. Вот поэтому, еще 100 лет, лучше Л.И.Яшина- никого, в мировом футболе не будет- НИКОГДА!!! Ну а по игре, Самара была лучше, агрессивнее и острее, что и закончилось победой. Черевченко не впечатляет, раньше нравился больше, особенно- его блистательная, памятная работа в Туле. И всё-таки, пожелаю ему Удачи!!!
Futurista
Futurista
вчера в 19:54
Опять Факел сгорел...
d1metras
d1metras
вчера в 19:54
Жалко конечно Факел. Не хватает им трансферов,ой как не хватает.. Руководство дубовое.
Сп62
Сп62
вчера в 19:49
Факелу нужно не тренера менять, а руководство клуба. Где усиление команды толковыми трансферами? С кем тренер может составить конкуренцию другим клубам?
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:42
Поздравляю Крылья с победой!
Наконец-то набрали первые очки.
Надеюсь, что теперь игра пойдёт веселее.
Нечего им делать в подвале турнирной таблицы.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:41
Поздравляю Крылья! Матч не смотрел, но это важная победа. Сочувствую Факелу, это тяжелая турнирная ситуация и поражение на данный момент от прямого конкурента. Удачи обоим командам, надеюсь обе усилят свои составы и игру за это трансферное окно
particular
particular
вчера в 19:41
Вспышка Факела не состоялась... А тление может и до вылета довести... Вместе с новым стадионом...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:40
Там в Воронеже уже не первую ошибку делают. Сначала прогнали Василенко. поставили Евсеева. Едва спаслись от вылета. Потом был Ташуев, играли нормально, но после 2-3 поражений прогнали и поставили Черевченко, который был в Таджикистане. Вообще мужик нулевой. Срочно надо возвращать или Василенко, или Ташуева. Иначе ФНЛ без вариантов.
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:40
Выскажу своё мнение после просмотра.
По накалу, по скоростям, по атакующим действиям, по..... да много ещё по чему, матч выглядел очень бледно.
Обилие технического брака со стороны обеих команд всё таки дало о себе знать.
Но в концовке было видно, что игроки Факела уже сегодня "наелись" футбола и наказангие себя не заставило ждать.
Сначала, где-то минуте на 69-й просто таки ЧУДЕСНОЕ спасение Беленова от удара головой Солдатенкова, затем 2 замены и практически сразу от новых игроков -ДВА ГОЛА.
Опять же - головой.
Ну, на этом - ФСЁ! ))
Крылья с первой победой в этом чемпионате, а Факел я, признаться, сегодня совсем не узнал: где желание, где старание, где общая заряженность на положительный итог матча???
Ничего этого у них и близко не было...
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:38
Стоически лицезрел сие действо от начала до финального свистка. Происходившее на поле в первом тайме футболом можно назвать с большой натяжкой. Нет, понятно что играли в футбол и даже в РПЛ, но футбол был как и вкус в миниатюре А.Райкина специфический. В перерыве Осинькин видимо пригласил в раздевалку отцов Святой инквизиции с дыбой и испанскими сапогами и на второй тайм футболисты Самары вышли с другим настроем. Игроки "Факела" во главе с Беленовым до поры до времени ложились костьми как могли, но не выдюжили. Костанза забил и убежал на трибуны в объятия болельщиков, а Орозко снял все вопросы. У парней же из Воронежа в атаке не получалось абсолютно ничего. Резюмируя; болельщиков "КС" с победой и первыми набранными очками, ну а болельщикам "Факела" надежды и терпения. Как обычно взгляд со своей колокольни.
ftrq6nfegp3g
ftrq6nfegp3g
вчера в 19:37
Игра скучная, в конце заиграли, Крылья с победой!
Сп62
Сп62
вчера в 19:37, ред.
Результат закономерен. Уровень игры соответствовал местам команд в турнирной таблице.
Telanten
Telanten
вчера в 19:36
КС с победой, пора подниматься в таблице.
lotsman
lotsman
вчера в 19:35
С победой Крылышки. С важной победой.
ABir
ABir
вчера в 19:34
После четвертого тура в РПЛ нет команд с нулем в графе «набранные очки». КС с первой важной и нужной домашней победой!
36e9e4uft7gy
36e9e4uft7gy
вчера в 19:34
Игра пердивная, Факел опустился ниже плинтуса, тренера срочно гнать вон.
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:32
Москва - Воронеж, хрен догонишь... Летим в пердив...
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