«Крылья Советов» одержали победу над «Факелом»

«Крылья Советов» обыграли «Факел» в матче 4-го тура РПЛ (2:0).
На 75-й минуте счёт открыл Фернандо Костанса. Увеличил преимущество самарской команды Пабло Ороско на 78-й.
КС занимают 13-е место в чемпионате России (3 очка). «Факел» идёт 16-м (один балл).
По накалу, по скоростям, по атакующим действиям, по..... да много ещё по чему, матч выглядел очень бледно.
Обилие технического брака со стороны обеих команд всё таки дало о себе знать.
Но в концовке было видно, что игроки Факела уже сегодня "наелись" футбола и наказангие себя не заставило ждать.
Сначала, где-то минуте на 69-й просто таки ЧУДЕСНОЕ спасение Беленова от удара головой Солдатенкова, затем 2 замены и практически сразу от новых игроков -ДВА ГОЛА.
Опять же - головой.
Ну, на этом - ФСЁ! ))
Крылья с первой победой в этом чемпионате, а Факел я, признаться, сегодня совсем не узнал: где желание, где старание, где общая заряженность на положительный итог матча???
Ничего этого у них и близко не было...
По накалу, по скоростям, по атакующим действиям, по..... да много ещё по чему, матч выглядел очень бледно.
Обилие технического брака со стороны обеих команд всё таки дало о себе знать.
Но в концовке было видно, что игроки Факела уже сегодня "наелись" футбола и наказангие себя не заставило ждать.
Сначала, где-то минуте на 69-й просто таки ЧУДЕСНОЕ спасение Беленова от удара головой Солдатенкова, затем 2 замены и практически сразу от новых игроков -ДВА ГОЛА.
Опять же - головой.
Ну, на этом - ФСЁ! ))
Крылья с первой победой в этом чемпионате, а Факел я, признаться, сегодня совсем не узнал: где желание, где старание, где общая заряженность на положительный итог матча???
Ничего этого у них и близко не было...