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«Спартак» и «Ахмат» не отметились голами

вчера, 21:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в матче 4-го тура РПЛ (0:0).

Московская команда занимает 5-е место в чемпионате России (7 очков). Грозненцы идут 14-ми (3 балла).

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 11:42, ред.
Все мы люди,нельзя говорить НИКОГДА.Времена меняются.За каждыми трудностями приходит облегчение,постоянства нет в этом бренном мире.И знаешь,хорошо,что его нет.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 11:15, ред.
шел четвертый десяток лет, а болельщики спартака все никак не могут забыть стеночки в 1 касание и забегания бескова, все еще ждут ) того футбола больше нет и никогда не будет! с уровнем чемпионата России и его футболистов никакой клуб никогда не заиграет в какой-то красивый атакующий футбол. НИКОГДА! вы все ждете что каким-то чудом придет какой-то волшебник и из трехкопеечных футболистов спартка, с соперниками плюс минус уровня 4-ой лиги германии, сделает атакующий клуб уровня барселоны времен месси, суареса и хавиинъест
Capral
Capral ответ war4ar (раскрыть)
сегодня в 09:10, ред.
Если бы Ахмат играл вчера в открытый футбол, он получил бы полную авоську. Спартаку нужен простор для быстрой контригры. А так, всё правильно Адиев сделал- и безупречно, прежде всего стратегически!!! Это только на первый взгляд показалось, что Ахмат закрывался. Настолько грамотно расставить игроков по позициям, перекрыть все ходы и выходы- тренерское искусство!!! Измотав Спартак в позиционной игре, Ахмат, сам стал тревожить КБ и был близок к победе. Надо признать, что и Спартак помог гостям, своими предсказуемыми действиями.
Ну а так, можно сказать, что Адиев переиграл Станковича.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 08:54
На счет Спартака.Клуб мы все знаем,помним разные сезоны,разных тренеров,скажу одно,вот отстранение игроков от основы приводит в конечном итоге к отставке самого тренера.Тренера будут потихоньку сливать.Нужно вернуть ребят в основу и найти язык общий с ними.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 08:50
Думаю теперь для Ахмата наступил тот период,когда надо набирать победные очки и подыматься по таблице,все для этого есть у Адиева.Удачи!!!!
war4ar
war4ar
сегодня в 08:33
Игру испортил Адиев .Какой смысл играть против такой команды как нынешний Спартак в автобус , чего там бояться то? А Спартаку чудес ждать не стоит, в команде практически нет игроков под атакующую комбинационную игру , те кто берет игру на себя - откровенно не тянут, нет класса от слова совсем. Бангодна слишком много суеты, толку 0, ни 1 удачной обводки + обостряющий пас попыток было море , Денисов как физкульмурник весь матч носился как до Паса доходит - все мимо кассы. Барко весь матч опускался в середину поля, ну он не месси что бы всех обвести и зайти в штрафную, не с кем обыграться. Жозе и угсльде игроки момента , им надо пасы отдавать , а их не было. Спартаку нужно ещё как минимум 2-3 игрока в полузащиту , что бы команда играла в тот футбол, который лт него ждут. Если не будет усиления Станковича ждёт судьба его предшественников, слабая игра и завышенные ожидания. Команду и тренера ругать наверно не стоит , все бегали старались. Все бестолку , если нет класса , это команда будет выходить бороться , кусаться, как и другая команда 5-6 места.
edwkvz7g8nnb
edwkvz7g8nnb
сегодня в 04:45
Природу не обманешь, спартак едет по старой колее.
112910415
112910415
сегодня в 04:37
с таким футболом далеко не уедешь !
Capral
Capral
сегодня в 00:28
    ZAGID
    ZAGID
    сегодня в 00:20
    уныло
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:15
    Вот, когда, так себе Марадона станет игроком, вот тогда и поговорим. А про знания- точно не тебе говорить, Реал сб.мира...
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 23:55
    Жаль Спартак не забил парочку Ахмату
    Uberboss
    Uberboss
    вчера в 23:44
    Играли равные команды, результат закономерен. Одни не смогут, другие не дают. Фантастические игры Спартака получаются не со всеми, а с теми, кто на это согласен, Ростов, Химки, Крылья советов, а с теми кто не хочет у спартака дела совсем неважны.
    Capral
    Capral ответ Просто пенсионер (раскрыть)
    вчера в 23:42
    Увы, они меня не слышат...
    Просто пенсионер
    Просто пенсионер ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:38
    Ваши-бы слова , да руководству КБ в уши.
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:36, ред.
    Зачем?)...Спартак - Ахмат 0:0 26.08.2023...
    Кстати...и Соболев играл и Промес...
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 23:33
    Неожиданно, что матч завершился совсем без голов. Обе команды косячат в обороне изрядно. Ахмат так вообще 5 мячей от Локо пропустил в прошлом туре. Удивительный результат.
    6p4nkw29cqxk
    6p4nkw29cqxk ответ Владимир Кульгав (раскрыть)
    вчера в 23:32
    Странные люди, их спартак опять облажался, а они про Зеню толкуют, так и живут на пятом месте из года в год.
    Владимир Кульгав
    Владимир Кульгав ответ Зайниддин Зидан (раскрыть)
    вчера в 23:30
    Классно Зеню поддел!!! Респект
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 23:29
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
    Futurista
    Futurista
    вчера в 23:26
    Capral
    Capral
    вчера в 23:20, ред.
    Вот когда Дида станет топом- вот тогда и отвечу.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 23:15, ред.
    Спасибо за приз!
    K_TS16
    K_TS16
    вчера в 22:52
    Ваеред к 10 му месту! Спартак прекрасен с люьым тренером 🤣
    Capral
    Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 22:50
    Добрый вечер!!!
    Для меня, Соболев- лицо Спартака, был, есть и будет. В конечном счете, не хочет играть не надо, но замены ему нет. А сегодняшняя игра, очень отчетливо показала и доказала, что без столба- Спартаку не обойтись. Тот футбол, который строит Станкович- очень хрупкий и легко читаемый соперником. Он- симпатичный, легкий, но не против закрытых команд. А Соболев или другой- пусть решает руководство КБ. Я, никак не влияю на это решение.)))
    Capral
    Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 22:44
    Супер!!! Всегда знал, что с Вами- есть о чём поговорить!!!)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:43, ред.
    Это как в старом "Фитиле"...
    "Кролики - это не только ценный мех...но 5-6 кг легкоусвояемого мяса"
    "Соболев - это не только полезные 70-80 кг в чужой штрафной....но и 10-15 голов за сезон...

    Станкович...прогнав Соболева с тренировки потерял 41,6% набранных очков за 4 тура
    STVA 1
    STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:42
    Приветствую! А зачем Спартаку игрок , который не хочет играть в команде? Если его Станкович вернет , то тем самым покажет свою безхребетность! Разве нет качественных столбов не хуже дельфина в лигах типа бельгийской и так далее!???Ему надо поставить вопрос перед руководством! Думаю хватит денег на такого игрока! И мое предположение , что отправлял он Соболя в запас не по своей воле или с разрешения руководства!
    P.S. И вполне вероятен думаю такой вариант , что на данный момент он не хочет играть со столбом!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 22:40
    Это заговор против народной. На неё все настраиваются...
    Rudokor
    Rudokor
    вчера в 22:29
    Ахмат можно поздравить, не зря съездил в Москву.
    Гость
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