«Спартак» и «Ахмат» не отметились голами

«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в матче 4-го тура РПЛ (0:0).
Московская команда занимает 5-е место в чемпионате России (7 очков). Грозненцы идут 14-ми (3 балла).
«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в матче 4-го тура РПЛ (0:0).
Московская команда занимает 5-е место в чемпионате России (7 очков). Грозненцы идут 14-ми (3 балла).
Ну - "ПРОШЁЛ", а дальше-то что???
Как я вчера и предполагал, на один матч Ахмат СОБРАЛСЯ... ((
Игра показала, что индивидуально сильных футболистов в Спартаке - раз два и обчёлся, а в короткий и средний пас, "по-бесковски", спартаковцы играть не обучены.
Интересно, чем занимались на тренировках?
Разнообразием атак КБ совсем не радовали.
Да и УЙМА брака как при передачах, так и при обработке мяча!!!
А ЗАБЕЙ ИЗ УБОЙНОЙ ПОЗИЦИИ Богосавац на 71-й минуте, что, закончилось бы 0-1???
Скорее всего - ДА.
В общем Спартак сейчас занимает то место, которое в настоящее время достоин.
К сожалению.
Надеюсь, что ещё кто-то придёт из футболёров, КЛАССНЫХ футболёров в команду.
А пока - имеем то, что имеем... (((
Ну - "ПРОШЁЛ", а дальше-то что???
Как я вчера и предполагал, на один матч Ахмат СОБРАЛСЯ... ((
Игра показала, что индивидуально сильных футболистов в Спартаке - раз два и обчёлся, а в короткий и средний пас, "по-бесковски", спартаковцы играть не обучены.
Интересно, чем занимались на тренировках?
Разнообразием атак КБ совсем не радовали.
Да и УЙМА брака как при передачах, так и при обработке мяча!!!
А ЗАБЕЙ ИЗ УБОЙНОЙ ПОЗИЦИИ Богосавац на 71-й минуте, что, закончилось бы 0-1???
Скорее всего - ДА.
В общем Спартак сейчас занимает то место, которое в настоящее время достоин.
К сожалению.
Надеюсь, что ещё кто-то придёт из футболёров, КЛАССНЫХ футболёров в команду.
А пока - имеем то, что имеем... (((
P.S. И вполне вероятен думаю такой вариант , что на данный момент он не хочет играть со столбом!
P.S. И вполне вероятен думаю такой вариант , что на данный момент он не хочет играть со столбом!