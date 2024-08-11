«Ливерпуль» не смог выиграть у «Лас-Пальмаса» в товарищеской игре

1723398513

вчера, 20:48

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» в контрольной встрече (0:0).

Это был уже второй поединок мерсисайдцев за сегодняшний день. Ранее команда обыграла «Севилью».