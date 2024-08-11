Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2024

«Ливерпуль» не смог выиграть у «Лас-Пальмаса» в товарищеской игре

вчера, 20:48

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» в контрольной встрече (0:0).

Это был уже второй поединок мерсисайдцев за сегодняшний день. Ранее команда обыграла «Севилью».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Крылья Советов» одержали победу над «Факелом»
Вчера, 19:29
«Челси» сыграл вничью с «Интером» в контрольном поединке
Вчера, 18:53
«Ювентус» проиграл «Атлетико» в товарищеском матче
Вчера, 17:52
«Арсенал» победил «Лион» и выиграл Кубок Эмирейтс
Вчера, 17:51
«Ливерпуль» крупно обыграл «Севилью» в товарищеском матче
Вчера, 16:23
«Наполи» с победы над «Моденой» стартовал в Кубке Италии
Вчера, 00:29
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:09
третий бы точно проиграли )
YNWA
YNWA
сегодня в 00:15
Столько много товарищеских матчей играть нельзя.
Футболистов надо береч.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:07
Видно в перерыве между матчами был обильный обед...)))
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:48
Это большая нагрузка для команды
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:06
На Лас-Пальмас силенок уже не хватило))
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:57
Второй матч за день?
Это какой же состав играл, третий или четвёртый?
Похоже Ливерпулей сейчас много, прямо как Ласковых маев в пик популярности.
Интересно, из каких соображений Ливерпуль выбирает себе соперников?
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:53
Второй поединок за день! Играют под нагрузками
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 