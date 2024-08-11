«Ливерпуль» не смог выиграть у «Лас-Пальмаса» в товарищеской игре

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» в контрольной встрече (0:0).
Это был уже второй поединок мерсисайдцев за сегодняшний день. Ранее команда обыграла «Севилью».
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» в контрольной встрече (0:0).
Это был уже второй поединок мерсисайдцев за сегодняшний день. Ранее команда обыграла «Севилью».
Футболистов надо береч.
Футболистов надо береч.
Это какой же состав играл, третий или четвёртый?
Похоже Ливерпулей сейчас много, прямо как Ласковых маев в пик популярности.
Интересно, из каких соображений Ливерпуль выбирает себе соперников?
Это какой же состав играл, третий или четвёртый?
Похоже Ливерпулей сейчас много, прямо как Ласковых маев в пик популярности.
Интересно, из каких соображений Ливерпуль выбирает себе соперников?