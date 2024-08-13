«Вест Хэм» объявил о переходе правого защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Ван-Биссаки.
Лондонский клуб подписал с игроком семилетний контракт.
За МЮ футболист выступал с 2019 года, проведя в общей сложности 190 матчей.
«Вест Хэм» объявил о переходе правого защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Ван-Биссаки.
Лондонский клуб подписал с игроком семилетний контракт.
За МЮ футболист выступал с 2019 года, проведя в общей сложности 190 матчей.
Был в Алании когда-то футболист по фамилии Григоре, тоже был очень крут в подкатах.
В остальном же Ван Бисака не прокачал свои скиллы. В атаке был бесполезен . Отсюда и уход.
Был в Алании когда-то футболист по фамилии Григоре, тоже был очень крут в подкатах.
В остальном же Ван Бисака не прокачал свои скиллы. В атаке был бесполезен . Отсюда и уход.