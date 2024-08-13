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Ван-Биссака перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Вест Хэм»

вчера, 14:29

«Вест Хэм» объявил о переходе правого защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Ван-Биссаки.

Лондонский клуб подписал с игроком семилетний контракт.

За МЮ футболист выступал с 2019 года, проведя в общей сложности 190 матчей.

Ван-Биссака перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Вест Хэм»

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:00
Этого Далота собираются продавать уже лет 5, если не ошибаюсь, так же как и Магу, но они каким-то непостижимым образом продолжают цепляться за основу, хотя им там не место. Впрочем, для нынешнего МЮ образца Хага, они в его понимании топ игроки.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:55, ред.
Хаг распродает за гроши лучших игроков. Пусть Ван-Биссака и не топ, но ведь придет-то на его место вообще неизвестно кто, как обычно креатура Хаковская и через фирму его родственника... Контракт на 7 лет говорит о том, что на него всерьез рассчитывают и правильно делают! Прощай Аарон!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 19:40
однако для Вест Хэма идеальный игрок Уан-Биссаки, который хорошо умеет защищать ворота, и самое главное не бежать в атаку, потому что у Вест Хэма с атакой не очень)))
к сожалению, в МЮ он так и не показал прогресс, хотя перспективы были.
его первые два сезона в МЮ - он фланг намертво бетонировал, его вообще никто не мог один в один пройти. был рекордсменом по отборам в АПЛ.
но он не нравился Тен Хаге, как Уан-Биссака играет в атаке.
поэтому ставка на Далота и Мазрауи(новичка из Баварии), которые защитники больше нацелены на атаку.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 16:18
Молотобойцы всяких там покупать не будут.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:17
Лучше него никто не делал подкаты, очень цепкий.
Был в Алании когда-то футболист по фамилии Григоре, тоже был очень крут в подкатах.
В остальном же Ван Бисака не прокачал свои скиллы. В атаке был бесполезен . Отсюда и уход.
Вещий
Вещий
вчера в 15:56
Ну 190 матчей за МЮ довольно приличная циферка...
allemz
allemz ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 15:31
Тренеришка уникален, не там причину ищете
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:28
Будем надеяться что а Вест Хэме у него все наладится)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:12, ред.
Добротный середняк сейчас - это МЮ (стагнация налицо). Хотя с такими тупыми трансферами (продажа Биссаки - частный случай), "манки" в скором времени и в середине таблицы хрен удержатся.
sihafazatron
sihafazatron ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 14:54, ред.
Все возможно конечно, и Летер был чемпионом недавно, но щас я не верю в ВХЮ. Это скорее добротный середняк
Grizly88
Grizly88 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:42
Почему нет? АВ попала туда
sihafazatron
sihafazatron ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 14:40
когда ЛЧ расширят до 128 команд))
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:39
Вх может в лч попасть
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:30
7 лет? что-то уж очень до хрена
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