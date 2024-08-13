Приезд Мбаппе навредил лидеру «Реала». Бразилец оказался в тени, помочь готов Гвардиола

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сегодня, 11:32

«Горожане» ищут, как потратить деньги от продажи Альвареса.

Подписание Килиана Мбаппе – то, к чему мадридцы шли очень долго, этому рады все в клубе. Или почти все. Есть футболист, по которому этот переход ударит. Родриго, возможно, придётся искать другую команду.

Незаметный герой

В испанском гранде Родриго засветился на пару с Винисиусом. Два бразильца проделали почти одинаковый путь – их в юном возрасте откопали в чемпионате Бразилии и сыграли на опережение (договорились о трансфере до наступления совершеннолетия). Потом адаптировались к клубу в дубле и постепенно подводились к основе. Только вот Винисиус привлекал к себе куда больше внимания. Он часто финтил, собирал на себе фолы и критику, сам поднимал тему расизма (отсюда скандалы). И, конечно, был куда результативнее. Логично, что ему внимания доставалось существенно больше.

Но Родриго тоже стал важной частью для мадридцев. Это тоже герой, просто незаметный. Вингер всегда оставался лоялен к клубу и готов был выходить на любой позиции, брал на себя большой объём работы, выстреливал, когда это было необходимо. Триумфальная ЛЧ -21/22 начиналась с тяжелейшей игры против «Интера». Как раз Родриго забил единственный мяч – он принёс победу мадридцам. В том же розыгрыше он спас команду в полуфинале с «Ман Сити». Англичане победили в первом матче и в ответном вели 1:0. Родриго включился в концовке, отметился дублем и перевёл игру в дополнительное время, а там «горожан» дожал Бензема.

В следующем еврокубковом сезоне Родриго остался для «Реала» опорой на групповой стадии и дожал «Челси» в четвертьфинале (дубль в ответном матче, итог – 2:0). Или взять недавно завершившийся розыгрыш ЛЧ , в котором голы вингера позволили пройти «Сити» (забил в обоих матчах). И это только в еврокубках, а ведь в чемпионате Родриго настолько же полезен. Но внимания ему уделяется не так много, как партнёрам.

Звёздный десант в «Реале»

Теперь же ситуация усугубляется. В группе атаки «сливочных» и ранее была звёздная россыпь. Винисиус и Родриго – два топ-форварда в «4-3-1-2», которые тяготеют к флангам и открывают пространство для Беллингема. Сам Джуд – ещё один молодой топ-футболист, который уже перенимает победные традиции мадридцев. Он же стал лидером атаки в отсутствие профильного форварда.

Но летом состав «Реала» пополнили ещё два исполнителя высокого уровня – Килиан Мбаппе и Эндрик. Первый – потенциально главное действующее лицо этого проекта. Француз с ранних лет приучен биться за трофеи, играл в финале на двух ЧМ кряду, в 2022 году уже самостоятельно тащил сборную Франции в игре с Аргентиной. У француза есть огромная скорость и поставленная обводка, а Эндрик – не по годам зрелый форвард, имеющий голевое чутьё. В такой компании кто-то обязательно окажется лишним – и пока выбивается именно Родриго. Килиан, Эндрик, Винисиус, Джуд – это всё футболисты с претензией на статус первой скрипки, а Родриго скорее таскает их рояль.

Есть вариант с «Ман Сити»

Вингер наверняка не хочет терять игровое время, поэтому задуматься над сменой команды просто придётся. И здесь на выручку может прийти «Манчестер Сити». «Горожане» недавно потеряли Хулиана Альвареса, ценного и разностороннего форварда, который дополнял Эрлинга Холанда.

Аргентинец столкнулся с похожими проблемами. Ему приходилось конкурировать с футболистом, которого все в клубе считают безальтернативным первым выбором на острие. В игровой структуре Пеп отталкивается от Эрлинга и учитывает особенности игрока. Хулиан же вынужден скорее подстраиваться. Объём игровой практики вырос, испанский менеджер на него рассчитывает. Но Альварес хотел, чтобы игра «Сити» в завершении строилась от него, а не от Холанда.

Аргентинца в итоге отпустили в «Атлетико». И принялись искать замену – с одним форвардом ровно сезон никак не пройдёшь, к тому же Эрлинг нестабилен. Поэтому «небесно-голубые» рассматривают возможность потратить вырученные от трансфера деньги на подписание Родриго.

Лучше не будет, а в «Реале» есть «папа Карло»

Сам футболист против такого развития событий. Да, в «Реале» тучи вокруг него сгущаются, но Родриго по-прежнему чувствует себя комфортно и не хочет уходить. Он ощущает поддержку от Карло Анчелотти и признание со стороны одноклубников.

На самом деле, предельно взвешенная и здравая позиция. С приходом новичков нет никаких гарантий или тревожных звоночков – что Килиана, что Эндрика в компании с Винисиусом и Родриго можно использовать по-разному. Стоит учитывать, что мадридцы аккуратно интегрируют молодёжь в основную команду. Годом ранее подписали Арду Гюлера, который тоже не сразу закрепился в стартовой обойме. То же касается и Эндрика. Пусть он и феерил в Бразилии, «сливочные» скорее откажутся форсировать события. Мбаппе логичнее использовать на острие, где он провёл большинство матчей. И тогда Родриго, как и Винисиус, останется основным – просто вернётся на фланг.

Надо учесть и фактор главного тренера. Карло Анчелотти – менеджер, который создаёт идеальную атмосферу в звёздном коллективе. Здоровый микроклимат образовался в «Реале» до прихода Мбаппе и Эндрика. Итальянец сделает всё, чтобы его сохранить. Родриго для него – топ-футболист, он ценит его навыки. Поэтому вингер гарантированно получит необходимую поддержку. Нечто подобное есть и в «Сити». Разница в том, что в «Реале» Родриго дома, а в раздевалке «горожан» неизбежно будет гостем. Даже при том, что бразилец для «небесно-голубых» – не просто сиюминутный интерес, а цель на трансферном рынке.