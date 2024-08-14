Чистяков хочет продлить контракт с «Зенитом»

Защитник Дмитрий Чистяков хочет продлить соглашение с «Зенитом». Игроку нравится в команде.
Нынешний контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Защитник Дмитрий Чистяков хочет продлить соглашение с «Зенитом». Игроку нравится в команде.
Нынешний контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Но он сам, видимо, считает себя звездой.
Его, скорее всего, держат в команде ради российского паспорта.
Но он сам, видимо, считает себя звездой.
Его, скорее всего, держат в команде ради российского паспорта.