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Чистяков хочет продлить контракт с «Зенитом»

вчера, 17:44

Защитник Дмитрий Чистяков хочет продлить соглашение с «Зенитом». Игроку нравится в команде.

Нынешний контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 21:14
То что Чистяков хочет продлить контракт, это понятно, а хочет ли этого руководство, вот вопрос?)
y9wtnmhfxv7r
y9wtnmhfxv7r
вчера в 20:19
Игрок никакой, гнать его надо.
112910415
112910415
вчера в 18:46
это любовь, однозначно !
Regista_321
Regista_321
вчера в 18:46
Ещё бы он не хотел. Очень слабый игрок, на хорошую зарплату там присел, как многие.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:52
А хочет ли Зенит продлить контракт вот вопрос
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:50
Даже не представляю, кто это такой...
Но он сам, видимо, считает себя звездой.
Его, скорее всего, держат в команде ради российского паспорта.
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