Щесны покинул «Ювентус»

Пресс-служба «Ювентуса» объявила об уходе вратаря Войцеха Щесного.
Контракт с голкипером разорван по обоюдному согласию сторон.
Пресс-служба «Ювентуса» объявила об уходе вратаря Войцеха Щесного.
Контракт с голкипером разорван по обоюдному согласию сторон.
А вообще, если Арсенал продаст Рамсдейла, то я был бы рад возвращению поляка к нам, но на роль запасного....
А вообще, если Арсенал продаст Рамсдейла, то я был бы рад возвращению поляка к нам, но на роль запасного....
Интересно, где Войцех теперь всплывёт?
Вроде бы в Комо собирается хорошая компания.
Да и Саудовская Аравия, видимо, ждёт его.
Интересно, где Войцех теперь всплывёт?
Вроде бы в Комо собирается хорошая компания.
Да и Саудовская Аравия, видимо, ждёт его.