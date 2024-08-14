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Щесны покинул «Ювентус»

вчера, 17:31

Пресс-служба «Ювентуса» объявила об уходе вратаря Войцеха Щесного.

Контракт с голкипером разорван по обоюдному согласию сторон.

Щесны покинул «Ювентус»

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:56
После того, как Ювентус подписал Ди Грегорио было ясно, что поляку придется стать вторым, либо покинуть клуб...видемо, у Щесны еще остались амбиции быть основным, раз решил уйти. Интересно другое, где он продолжит играть?! У него не такое громкое имя, что бы Саудиты предложили огромный контракт, а в европе во всех топ клубах будет только вторым....либо переходить в середняки и там стараться стать основным! Тут Alex_67 упомянкл Комо, так тут тоже скорее всего не вариант, т к они подписали Рейну и Аудеро, не думаю,что они пойдут еще и за поляком.... вот если уйти в Монцию, там как раз после Ди Грегорио местечко еще свободное, вполне хороший вариант
А вообще, если Арсенал продаст Рамсдейла, то я был бы рад возвращению поляка к нам, но на роль запасного....
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 17:49
Спасибо поляку за работу. Стабильно в сезоне 2-3 матча чудил, в остальном был хорош. Явных слабых мест не помню, даже пенальти брал регулярно.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:37
Свою роль он в Ювентусе сыграл.
Интересно, где Войцех теперь всплывёт?
Вроде бы в Комо собирается хорошая компания.
Да и Саудовская Аравия, видимо, ждёт его.
vrf352d4tkmm
vrf352d4tkmm
вчера в 17:37
Решили мирно разорвать контракт!!!
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