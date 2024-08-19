В «Динамо» высказали пожелания по судейству

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил уровень судейства в первых турах РПЛ.
Когда читаю тексты решений, возникает желание познакомиться с тем талантливым автором, который это формулирует. Было бы интересно узнать, кто так виртуозно выводит формулировки. Мы в этом сезоне пока не подавали обращений в ЭСК, но в трёх-четырёх играх, на мой взгляд, арбитры не показали нашим соперникам красные карточки — в частности, после пропущенных первых жёлтых. В общем и целом, хочется видеть уровень выше и в особенности больше последовательности в судейских решениях. Но мы удовлетворены судейством. Бывают ошибки, но на данный момент не видно предвзятости в наших матчах.
гафин, тебе ли говорить о морали?! Какая правда в банкирском сообществе?! Динамо для тебя и таких как ты- всего лишь игрушка, проект. Вы- убили настоящее ментовское ДИНАМО, вместе с его ВЕЛИКОЙ и Славной Историей!!!!!!! Отобрали стадион, который Великая страна строила для советского народа и который был Гордостью советских Людей!!!!!!! Помолчи, гафин.
гафин, тебе ли говорить о морали?! Какая правда в банкирском сообществе?! Динамо для тебя и таких как ты- всего лишь игрушка, проект. Вы- убили настоящее ментовское ДИНАМО, вместе с его ВЕЛИКОЙ и Славной Историей!!!!!!! Отобрали стадион, который Великая страна строила для советского народа и который был Гордостью советских Людей!!!!!!! Помолчи, гафин.