Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Динамо» высказали пожелания по судейству

вчера, 13:57

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил уровень судейства в первых турах РПЛ.

Когда читаю тексты решений, возникает желание познакомиться с тем талантливым автором, который это формулирует. Было бы интересно узнать, кто так виртуозно выводит формулировки. Мы в этом сезоне пока не подавали обращений в ЭСК, но в трёх-четырёх играх, на мой взгляд, арбитры не показали нашим соперникам красные карточки — в частности, после пропущенных первых жёлтых. В общем и целом, хочется видеть уровень выше и в особенности больше последовательности в судейских решениях. Но мы удовлетворены судейством. Бывают ошибки, но на данный момент не видно предвзятости в наших матчах.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Садыгов о Бакаеве: «Договорённостей нет»
18 августа
Личка отреагировал на возможное увольнение Осинькина из «Крыльев»
18 августа
Виллиан Жозе рассказал о своей форме в «Спартаке»
17 августа
Новичок «Спартака» Абена рассказал о своих игровых качествах
17 августа
Личка: «Хотел бы выиграть 30 игр в сезоне»
15 августа
Евгений Макеев: «Не вижу большой разницы между Медиалигой и ФНЛ»
15 августа
Все комментарии
kunwew5rpkg5
kunwew5rpkg5 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:13
Хорошо, что Гафин не слышит этой демагогии.
Capral
Capral
вчера в 14:11, ред.
гафин, прекращай ЛИЦЕМЕРИТЬ!!!!!!! Или ты хочешь, чтобы я напомнил тебе шварца, которому подсуживали самым подлым образом?! Или напомнить тебе краснодарский ПОЗОР, или проще говоря- УБИЙСТВО?! А может вспомним Уфу, в Москве, где на ровном месте был удален игрок Уфы и команда осталась в девятером?! А лучше всего, я напомню тебе слова Колыванова: "В моё время, такие пенальти не назначали"! Или Ю.Лозу, на прекрасных песнях которого выросло ни одно поколение советской молодежи!!! Совсем недавно, довольно спорный и сомнительный пенальти был назначен в Ленинграде- в ворота Зенита!!!

гафин, тебе ли говорить о морали?! Какая правда в банкирском сообществе?! Динамо для тебя и таких как ты- всего лишь игрушка, проект. Вы- убили настоящее ментовское ДИНАМО, вместе с его ВЕЛИКОЙ и Славной Историей!!!!!!! Отобрали стадион, который Великая страна строила для советского народа и который был Гордостью советских Людей!!!!!!! Помолчи, гафин.
pkdqx747qhd9
pkdqx747qhd9
вчера в 14:05
Динамо само не получает много карточек.
lotsman
lotsman
вчера в 14:00
Судьи, в этом чемпионате, судят как всегда. Не хуже, но и не лучше.)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 