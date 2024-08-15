Личка: «Хотел бы выиграть 30 игр в сезоне»

Главный тренер «Динамо» оценил перспективы «бело-голубых» на сезон:

Я бы тоже хотел выиграть 30 игр в сезоне. И «Реал», и «Манчестер Сити» тоже ошибаются. Думаю, уже никакой ошибки со стороны «Зенита» не будет. Мы не можем ошибаться. Я всегда смотрю на игру, которая впереди.