Личка: «Хотел бы выиграть 30 игр в сезоне»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил перспективы «бело-голубых» на сезон:
Я бы тоже хотел выиграть 30 игр в сезоне. И «Реал», и «Манчестер Сити» тоже ошибаются. Думаю, уже никакой ошибки со стороны «Зенита» не будет. Мы не можем ошибаться. Я всегда смотрю на игру, которая впереди.
Чка....
Чка....
Тогда Динамо имело реальный шанс стать чемпионом.
И тридцать матчей для этого не нужно было выигрывать.
А вот переоценивать Зенит не стоит, он будет ошибаться.
Тогда Динамо имело реальный шанс стать чемпионом.
И тридцать матчей для этого не нужно было выигрывать.
А вот переоценивать Зенит не стоит, он будет ошибаться.