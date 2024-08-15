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Личка: «Хотел бы выиграть 30 игр в сезоне»

вчера, 23:07

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил перспективы «бело-голубых» на сезон:

Я бы тоже хотел выиграть 30 игр в сезоне. И «Реал», и «Манчестер Сити» тоже ошибаются. Думаю, уже никакой ошибки со стороны «Зенита» не будет. Мы не можем ошибаться. Я всегда смотрю на игру, которая впереди.

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Maikl322
Maikl322
сегодня в 00:13
Бредить начала Ли
Чка....
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:32
Личка не может забыть прошлый сезон.
Тогда Динамо имело реальный шанс стать чемпионом.
И тридцать матчей для этого не нужно было выигрывать.
А вот переоценивать Зенит не стоит, он будет ошибаться.
Capral
Capral
вчера в 23:22
Как это ни одной ошибки со стороны Зенита не будет?! Это только 4 тура сыграно, что он несёт?! Или соломку стелит или не ведает, что говорит. Вообще- хитрый тип, неискренний.
drug01
drug01
вчера в 23:15
Цель поставлена удачи!!!
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