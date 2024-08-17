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Новичок «Спартака» Абена рассказал о своих игровых качествах

вчера, 09:02

Новый защитник «Спартака» Мьенти Абена назвал скорость своим главным качеством:

Я защитник, который реально хорош при игре один в один. Изо всех сил бьюсь за свою команду. Хочу, чтобы команда и болельщики мной гордились. И тренер тоже. На меня можно положиться. На поле я не эгоист. Делаю то, что помогает команде. И скорость у меня есть. Может, при моих габаритах в это не сразу поверишь. Но быстро бежать я умею.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:55, ред.
Что же ты тогда 600к стоишь? Неужели весь футбольный мир проглядел твой талант? Удивительно, поразительно! Ждём привозов и красных карточек, думаю за 600к это максимум на что можно рассчитывать в современном футболе. Зато кому надо откаты свои наверняка уже получили
Capral
Capral ответ Зайниддин Зидан (раскрыть)
вчера в 20:10
А такого, как Бубнов?!
Зайниддин Зидан
Зайниддин Зидан ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:08
Спасибо тебе за пожелания,но такого как Хидиятуллина навряд ли найдется,хотя кто знает.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 12:40
А что ему нужно было ответить на глупый вопрос журналиста? Такие вопросы некрасиво задавать, да и отвечать на них сомнительно. Ты бы сначала на поле себя показал, а потом уже интервью давал. Думает о СМИ, когда надо думать о дебюте и о команде. Уже не понравился мне))
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 11:48
Быстро бегать мало, надо ещё уметь думать...
Regista_321
Regista_321
вчера в 11:18
Пока только Маркиньоса и Абене привёл Станкович, это лично ему знакомые игроки. Бразильца и аргентинца подписали бы независимо от того кто был бы тренером, хоть Абаскаль бы остался.
Нужен Глебов.
А в трансфер турка не верю, сомнительно, что это нужно самому игроку и Сараю. Тем более он вчера забил за Галатасарай, выйдя в старте. Совсем не похоже, что его продать готовы.
lotsman
lotsman
вчера в 11:15
Сам себя не похвалишь, может уже никто не похвалит.)
Capral
Capral
вчера в 10:56
Какой текст, какие слова!
Ну, посмотрим. Очень хочется увидеть в нём, как минимум- еще одного Бубнова или Хидиятуллина. Нынешние покупки Спартака, одновременно и радуют, и настораживают... Желание укрепиться в полном объеме, конечно делает Честь руководителям КБ. Однако, есть одно большое "НО"! Станкович- незнаком, или практически незнаком болельщикам, как тренер, но уже сейчас, идет массовый сбор игроков со всего мира, тратятся огромные деньги, хотя, в итоговой работе тренера- никакой уверенности пока нет, слишком мало времени он у руля, но даже, те игры, которые он сыграл- тоже разные, как по качеству, так и по содержанию...

Когда в команду приходят тренеры уровня Гварда или Анчи, их требования можно понять- к ним есть доверие. Но Станкович, который еще ничего не добился, уже сейчас делает такие закупки. Признаюсь, мне, никогда не нравились тренеры, любящие скупать всех и сразу. Конечно надо усиливаться, укреплять проблемные позиции, но не так- оптом и массово. Даже Лобановский столько не брал- сразу и много. Вобщем, посмотрим... Хочу, от всего сердца- пожелать спартачам Удачи и больших Побед!!!!!!!

Пора, Друзья, пора- встать на ноги и вернуть утраченные громкие, и Славные Традиции!!!!!!!
wqv744kgbcf5
wqv744kgbcf5
вчера в 10:38
В Спартаке все прекрасно бегают, только толку от этого мало.
qamjeuepta77
qamjeuepta77
вчера в 10:36
Такие прекрасные игроки в спартак вряд ли пойдут.
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:31
На словах-то оно всё прекрасно. Практически, новый "африканский Видич".)
Но посмотрим, как оно окажется на деле.
Regista_321
Regista_321
вчера в 10:27, ред.
Трансфер не нравится, но остаётся лишь с ним мириться. Может и пригодится этот суринамец.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:25, ред.
Как же я жду, чтобы он поскорее захлопнул рты своим злопыхателям, у которых ноль аргументов против него.
И Комбарова и Кутепова гнобили, но они были лучшими.
Люди не могут отбросить стадные рефлексы и тащат всё за диванными блогерами
Уж какой Джикия был привоз и как его все хвалили
3ju5ahqt46fx
3ju5ahqt46fx
вчера в 10:01
Это должно помочь ему успешно адаптироваться в российском чемпионате.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 09:46
Быстро бежать , что умеешь это плюс и хорошо , а так посмотрим и уже я думаю в ближайшее время
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:42
На словах так прям готовый игрок для Реала, Сити или Баварии...)))
Посмотрим как на деле
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:34, ред.
"Складно звонит" - если Мьенти будет так же играть, как про себя рассказывает - буду только за!
kaxxt8fm7tem
kaxxt8fm7tem
вчера в 09:19
Посмотрим его скорость в игре?
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