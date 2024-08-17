Новичок «Спартака» Абена рассказал о своих игровых качествах

Новый защитник «Спартака» назвал скорость своим главным качеством:

Я защитник, который реально хорош при игре один в один. Изо всех сил бьюсь за свою команду. Хочу, чтобы команда и болельщики мной гордились. И тренер тоже. На меня можно положиться. На поле я не эгоист. Делаю то, что помогает команде. И скорость у меня есть. Может, при моих габаритах в это не сразу поверишь. Но быстро бежать я умею.