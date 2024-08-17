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Виллиан Жозе рассказал о своей форме в «Спартаке»

вчера, 13:38

Нападающий Виллиан Жозе ответил на вопрос о своей форме в «Спартаке»:

Постепенно набираю необходимую форму. Хочу поблагодарить тренерский штаб и персонал, которые оказывают мне большую поддержку. С каждым матчем чувствую себя лучше и увереннее. Я больше месяца был в отпуске. И вполне нормально, что после этого сложно сразу влиться в команду, которая приступила к тренировкам значительно раньше.

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Все комментарии
Зайниддин Зидан
Зайниддин Зидан
вчера в 20:04
Жозе,ты начни забивать и мы тебя начнем хвалить и не будем обращать внимания на твой вес,а так....
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:51
Кому нужны эти разговоры!
Забивай и играй, играй и забивай
derrik2000
derrik2000 ответ Regista_321 (раскрыть)
вчера в 17:57
Предлагаю закончить обмен мнениями. потому что уже тема - "Ни о чём".
Regista_321
Regista_321 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 17:51
Человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!

Вот так и отказывай себе во всех удовольствиях, а завтра умрёшь на поле от травмы несовместимой с жизнью или от инсульта.
derrik2000
derrik2000 ответ Regista_321 (раскрыть)
вчера в 17:47
Насколько я знаю, у ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ спортсменов есть определённые рекомендации и ограничения в еде и прочем, которые им составляют в клубах.
Если ты БЕЗ клуба, но с ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ спортом не закончил и не собираешься в ближайшей перспективе, то включаешь дополнительно внутреннее САМОограничение.
Regista_321
Regista_321 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 17:28
Захотел и пожрал в три горда, когда как не в отпуске этим заниматься.
derrik2000
derrik2000 ответ Regista_321 (раскрыть)
вчера в 17:27
Какое-то неуместное сравнение. )
Знавал я и работяг, и ИТРщиков (мало таких, но знавал), которые в отпуске оттягивались по полной.
Причём, НЕ только в выпивке, но и в неумеренной закуске.
Хотя...
Что значит - "неумеренная закуска" при хорошей выпивке? ))
Сп62
Сп62
вчера в 16:57
Карпин бы ему быстро форму сделал. Не туда он попал.
Regista_321
Regista_321 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:27
А что работяги, менеджеры и прочие жрут в отпуске в три горла?
frw7uy3qjm76
frw7uy3qjm76
вчера в 16:00
Просек как нужно ничего не делать в спартаке, просто много жрать в московских дорогих ресторанах.
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:54, ред.
А что, НЕ ЖРАТЬ В ТРИ ГОРЛА будучи в отпуске, тебя не учили???
Профессионал, ёпрст....
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:48
Надо было в отпуске следить за своей формой, чтобы потом не пришлось её так долго набирать, коль собрался в "Спартаке" играть.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:04
Все были в отпуске , но не приехали же такими ...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:02
Надо быстрее набирать форму
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
вчера в 13:43, ред.
в форме он лучше Соболев... Соболева на пару с Игнатовым и Масловым и Умяровым в крылья в аренду
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:39
Раз приехал в рпл, то видимо отпуск у него продолжается))
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