Виллиан Жозе рассказал о своей форме в «Спартаке»

Нападающий ответил на вопрос о своей форме в «Спартаке»:

Постепенно набираю необходимую форму. Хочу поблагодарить тренерский штаб и персонал, которые оказывают мне большую поддержку. С каждым матчем чувствую себя лучше и увереннее. Я больше месяца был в отпуске. И вполне нормально, что после этого сложно сразу влиться в команду, которая приступила к тренировкам значительно раньше.