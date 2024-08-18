Личка отреагировал на возможное увольнение Осинькина из «Крыльев»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка выступил против возможного увольнения Игоря Осинькина из «Крыльев Советов»:
Игорь — отличный тренер, который хорошо работает с молодыми игроками. За время, что я работаю в России, сколько уже прошло молодых хороших футболистов через него в Самаре. «Крылья» зарабатывали приличные деньги, когда эти игроки уходили в «Локомотив» и «Зенит». Игорь три-четыре года подряд показывает, что он хороший тренер. Тяжело, когда главных игроков команды забирают, а другие молодые футболисты, которых ты можешь натренировать, не приходят. Думаю, не надо менять тренера в начале сезона, когда не получается так, как все хотят. Нужно дать время, чтобы футболисты-новички адаптировались к РПЛ. Если футболист приходит из Латинской Америки, ему нужно время сжиться с культурой и футболом в России. Это не придёт за 14 дней.
Что касается Лички, то точно, не ему, давать характеристику Осинькину, которой, на ТРИ головы сильней его самого!!! Не припомню, чтобы Осинькин ныл по поводу того, что игроки уходят или болеют, принимает как должное. А этот, так называемый тренер из банкирского сообщества, еще недавно плакался, как ему хотелось бы иметь возможности Зенита!!! Оно и понятно, я всегда говорил- Личку спасут, только качественные трансферы. Пусть, он попробует создать достойную команду, если у тебя- такие катастрофические проблемы с составом...
Что касается Лички, то точно, не ему, давать характеристику Осинькину, которой, на ТРИ головы сильней его самого!!! Не припомню, чтобы Осинькин ныл по поводу того, что игроки уходят или болеют, принимает как должное. А этот, так называемый тренер из банкирского сообщества, еще недавно плакался, как ему хотелось бы иметь возможности Зенита!!! Оно и понятно, я всегда говорил- Личку спасут, только качественные трансферы. Пусть, он попробует создать достойную команду, если у тебя- такие катастрофические проблемы с составом...