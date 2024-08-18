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Личка отреагировал на возможное увольнение Осинькина из «Крыльев»

вчера, 09:45

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка выступил против возможного увольнения Игоря Осинькина из «Крыльев Советов»:

Игорь — отличный тренер, который хорошо работает с молодыми игроками. За время, что я работаю в России, сколько уже прошло молодых хороших футболистов через него в Самаре. «Крылья» зарабатывали приличные деньги, когда эти игроки уходили в «Локомотив» и «Зенит». Игорь три-четыре года подряд показывает, что он хороший тренер. Тяжело, когда главных игроков команды забирают, а другие молодые футболисты, которых ты можешь натренировать, не приходят. Думаю, не надо менять тренера в начале сезона, когда не получается так, как все хотят. Нужно дать время, чтобы футболисты-новички адаптировались к РПЛ. Если футболист приходит из Латинской Америки, ему нужно время сжиться с культурой и футболом в России. Это не придёт за 14 дней.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:44
нельзя увольнять умного тренера !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:40
Ни в коем случае. Это большая глупость. Именно благодаря ему КС и живет. Он готовит молодежь, наигрывает. Клуб продает и поэтому живет. Нельзя рубить сук, на котором сидишь.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:32
У Макса с рукой проблема- на ровном месте, мяч попал в кисть руки, возможно ушиб. А Химки ведут 1:0.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:13
Я на работе! Посмотреть не могу , но по стате смотрю Химки не хуже!Я щас за них пробую болеть!Ведь они не далеко от меня!Вижу Макса поменяли!Травма или не вписался в игру?
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:07
Полностью согласен!!! А Уфу, они всегда вспоминают, когда больше нечего вспомнить. Счастье Зенита, что не играeт в еврокубках. Смотрю игру в Химках и просто фигею от Зенита, и его гениального тренера...)))
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:55
У меня мысль тоже была такая , но сразу подумалось что скажут его почитатели , что он тренировал Уфу!Но по мне в Уфе он просто играл в оборону или иначе ставил автобус!А Осинькин пытается научить игроков думать на поле и играть в созидательный футбол и к тому же более нацеленный на чужие ворота!А это две большие разницы как по мне!
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:52
А увольнять Осинькина это что, выход?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 15:03
А как их найти? Госспонсора, только по указанию свыше и если он монополист (потенциальный спонсор). А частника как заставить?* Только заинтересовать, а заинтересовать можно только успехами клуба. А спехи клуба зависят от денег. Получается замкнутый круг. Выхода из которого в нынешних условиях нет.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:59
Ну да, никто не виноват кроме тренера. А может руководство выгнать, раз приличных спонсоров найти не могут?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 14:07
А что его менять.За счет него делают прибыль,не думая о завтрешнем дне,а когда увидели,что карма пусты решили отыграться на тренере.
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 14:05
Хороший тренер и человек Личка. Молодец, что поддержал Осинькина. Удачи Крыльям
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:55, ред.
Моё Почтение!!!
Вы знаете, мне проще было бы поставить встречный вопрос: а что было бы с Семаком- окажись, он, в такой ситуации в Самаре, на месте Осинькина?)))
Что касается Осинькина и его виртуального назначения в Зенит, то здесь сложнее... Не факт, что таланливый тренер- изобретатель и воспитатель молодежи, мог бы осилить работу, с дорогими футболистами, в клубе, с высокими требованиями и другой системой. Одно дело- быть толковым и прирожденным наставником молодых дарований, и совсем другое- оказаться, среди готовых, дорогих мастеров. Вот, тут вопрос, и серьезный...
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:37
Приветствую! Хотел с сарказмом написакть , что СерОжа бы смог , а Вы меня выше опередили так сказать!Но тут пришла в голову крамольная мысль, а что было бы если бы Осинькину дали порулить в "гегемоне" вместо Семака?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 12:04
Володя, ты прав, но только отчасти. А в чем вина руководства клуба ( не частного, т.е он не владельцы), если банально нет денег? У нас в РПЛ реально только у 5 клубов нет финансовых проблем. Это госклубы Зенит, Локо и Динамо и 2 негосудартсвенных Это Краснодар и Спартак. А остальные банально выживают. Так что винить руководство КС не стоит.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:03
Крысам понятно тяжело, ничего не получается... Тренера пока не трогайте...
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:53, ред.
Вот, простейший пример: у вас, в Зените, Сергеев потерялся как игрок и потерял игровое время, и практику. А у Осинькина, в КС, как я уже писал вчера- Сергеев играл "блуждающего форварда". А "блуждающий форвард"- это как минимум должен быть техничный футболист, кем, Сергеев- никогда не был. То-есть, Осинькин, вопреки всем футбольным законам сделал невозможное- прирожденного позиционщика превратил в нападающего, абсолютно другой квалификации!!! Такой игрок- технарь как Промес, мог играть такого нападающего!!! А вот, гений футбола Семак, почему то до этого не додумался...)))

Осинькин не от хорошей жизни так поступил, у него не было нужного "материала", но он рискнул и у него получилось!!! Я могу критиковать Осинькина за его, не всегда правильную тактику, на тот или иной матч- это моё личное мнение, но, как ГЕНИАЛЬНЫЙ тренер-эскперементатор, Осинькин- один в ПЛ!!! Буду очень рад, снова, увидеть Сергеева в Самаре, у Осинькина!!!
ABir
ABir
вчера в 11:47
У Осинькина был очень непростой календарь на старте сезона, и тем не менее команда взяла три очка дальше надо смотреть на результаты с командами из середины и низа турнирной таблицы, а уж потом делать выводы.
cska1948
cska1948
вчера в 11:35
Если бы КС сохранили футболистов которые ушли из команды за последние три-четыре года, то КС могли бороться за самые высокие места. А игроки ушли потому, что им предложили более финансово выгодные контракты. Разве в этом виноват тренер, а не руководство клуба? Руководство не может удержать в клубе талантливых игроков и решили выспаться на талантливом тренере. Уберёте Осинькина, будете барахтаться в подвале и бороться за выживание.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:30
Менять или не менять, а если менять, то на кого, это дело руководства клуба. Я лишь высказал своё мнение по ситуации, без конкретики, но это моё личное мнение, ни на что не влияющее. А что и как делать, это проблема клуба, пусть они и решают.
баск
баск ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 11:25
Они большие приятели, можно сказать дружбаны.
Ничего удивительного нет в нормальной дружеской поддержке.
Тем более, что тренерский потенциал Осинькина действительно высок, и его увольнение было бы глупостью
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:19, ред.
Личка здесь абсолютно прав. Увольнять Осинькина это было бы глупостью и большой ошибкой. Именно благодаря Осинькину "Крылья Советов" и держатся до сих пор в РПЛ, Как только построит Осинькин команду, как только воспитает и вырастит молодых игроков, раскроет их все сильные качества, так сразу начинается распродажа команды. И так было уже несколько раз с того момента как Осинькин вывел КС в РПЛ. Пусть попробует поработать тренером в такой ситуации любой из критиканов Осинькина. Получится у него? На всём готовеньком, конечно, и у дурака получится. А вот создать команду заново после распродажи, это вряд ли...
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:56
А на кого сменить? Уже есть достойная кандидатура? С такими кадровыми проблемами- ни один тренер не справится. Хорошо, когда нет проблем с финансами и тебе покупают самых лучших, как некоторым...
lotsman
lotsman
вчера в 10:51
Я согласен с Личкой. Менять тренера в начале сезона, не дав ему наладить игру, это не правильно. Но с другой стороны, если руководство видит что у тренера улучшения не предвидится, то может сменить его, пока не поздно, пока ещё есть время на исправление ситуации. В любом случае это проблема клуба и не нам решать, что надо делать. Мы же не знаем, да и Личка не знает, какая атмосфера внутри клуба.)
Capral
Capral ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 10:49, ред.
У Самары не спад, просто, в таких условиях, когда игроки, или болеют или уходят- очень трудно работать. Вчера, если не ошибаюсь, 4 ведущих игрока не играли у КС!!!

Что касается Лички, то точно, не ему, давать характеристику Осинькину, которой, на ТРИ головы сильней его самого!!! Не припомню, чтобы Осинькин ныл по поводу того, что игроки уходят или болеют, принимает как должное. А этот, так называемый тренер из банкирского сообщества, еще недавно плакался, как ему хотелось бы иметь возможности Зенита!!! Оно и понятно, я всегда говорил- Личку спасут, только качественные трансферы. Пусть, он попробует создать достойную команду, если у тебя- такие катастрофические проблемы с составом...
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:34
Полностью согласен.... нельзя уволить Игоря, иначе еще хуже будет.
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:15
У Крыльев спад, который нужно просто пережить - это было бы правильной задачей на сезон. Если команда не вылетит по итогу сезона, то в следующем игра у них наладится.
adekvat
adekvat
вчера в 10:08
Личка прав но кто его послушает.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:02
Пусть Личка занимается футболом, но с Динамо.
Какое ему дело до Крыльев Советов и Осинькина?
Он собирается жалеть всех своих соперников?
Подарил бы Самаре три очка, если сочувствует
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:59
Осинькин умеет рботать с молодежью , в отличии от так называемых наших "топ" тренеров
y78gdana8935
y78gdana8935
вчера в 09:57
Однозначно лучше Осинькина Крылья никого не найдут
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