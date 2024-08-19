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«Мальорка» избежала поражения в матче с «Реалом»

сегодня, 00:33
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Мальорка» и «Реал» сыграли вничью в 1-м туре Ла Лиги (1:1).

Родриго Силва вывел гостей вперед на 13-й минуте. Ведат Мурики на 53-й сравнял счет.

В другой встрече «Барселона» обыграла «Валенсию».

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт besoccer.com
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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ FreshMeat (раскрыть)
сегодня в 10:02
Вдвоём будут играть против 11 футболистов?)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:17
Мне почему - то было очень неприятно видеть на поле скопление высококлассных игроков в составе "Реала". Буквально на каждом квадратном метре мельтешили претенденты на "Золотой мяч". Нет, они не мешали друг другу и прекрасно выполняли свою работу, но... неприятно, и я не могу объяснить причину этого чувства. Вроде бы "смотри и наслаждайся" игрой команды и действиями футболистов, но пересилить себя я не мог. Это как если в чай с нормальной концентрацией сахара положили лишний кусочек сахара, и чай станет неудобоваримым.
aiz27
aiz27
сегодня в 08:51
Здравствуйте! Хорошо бы навести порядок со списками игроков, а именно указать все клубы, за которые они выступают.
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 08:29
Только в ЛЧ Реал бегает "без расслабона", стараясь выигрывать на классе. Это ведь сильнейший раздражитель - что твою команду футболисты Реала не воспринимают всерьез. Вот и получает Реал, попукивая на бегу и не делая никаких усилий чтобы победить. Расслабились.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:12
Каждый чемпионат Мальорка приподносит сюрпризы. Молодцы !!!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:41
Против Реала́ у всех команд бешеный настрой...
Вещий
Вещий
сегодня в 07:40
Нежданчик от Мальорки и даже могла и выиграть у звезд Реала...
7ymhw4s8qfg4
7ymhw4s8qfg4
сегодня в 07:38
Больше всего этому результату обрадовались в Барселоне.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:32
Удачное начало для Барселоны...
5x78vkpezkd5
5x78vkpezkd5
сегодня в 07:27
Мальорочка явно порадовала своих фанатов
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 07:18
Реал в конце рассчитывал забить гол с выходом Диаса - и на что были похожи их действия? На детский сад. Всю команду распродать, оставить Мбаппе и Беллингема.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:37
Винисиус весь матч терял мяч в простых ситуациях...кажется..психанул))) парень хочет золотой мяч..а его стадион освистывает
m92864tzsuw2
m92864tzsuw2
сегодня в 05:06
Не по-чемпионски стартовал Реал
demdsba9zf9j
demdsba9zf9j
сегодня в 04:25
"Верблюды стали ближе"- подумал после игры Вини.
112910415
112910415
сегодня в 04:20
великолепная игра хозяев запомнится !
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 03:53
Мальорка то не лыком шита!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:52
Молодцы Мальорка, здорово сыграли и отобрали очки у Реала. Не ожидал от них такого сюрприза. Отличный результат для интриги в Ла лиге. Сезон обещает быть интересным. Сегодня еще на матрасников посмотрим, как они сыграют.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:17, ред.
Макс, это я на будущее- с прицелом))). А так, конечно- я согласен. А как он ошибался в финале ЛЧ, в 1-м тайме...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:13, ред.
Уж больно строг ты Виктор к Рюдигеру. Он же на Евро ошибся, играя не против РФ, а против будущего чемпиона! И кроме того..., кого ты щас поставишь на его место ? Алаба с порванными крестами на 8 месяцев вылетел и больше, кроме Антона и Милитао, ЦЗ у Реала нет.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 01:05
Посмотрите на состав Реала одни звезды , только надо чуть защиту усилить
Grizly88
Grizly88
сегодня в 01:03
Мбаппе играл?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:53
По центру поля очень сильно ударил уход Тони Крооса и отсутствие Эдуардо Камавинги. Надеюсь, что Анчелотти сумеет выстроить хорошую систему в центре поля. Вроде, ресурсы есть, в лице Тчуамени, Камавинги, Вальверде, Беллингэма, Арда Гюлера, Луки Модрича (хотя, у него скорее всего последний сезон). Менди очень глупо сыграл в том моменте в конце. В целом хороший матч провёл, но в конце начудили они там на правом фланге атаки. Карло Анчелотти предстоит проделать большую работу. Винисиус и Мбаппе тоже ещё не в форме, кстати говоря.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:51, ред.
Никогда не расценивал Мальорку, как дисциплинированную и цепкую команду... Однако сегодня островитяне с таким остервенением вгрызались в каждый эпизод борьбы за мяч, что по моему Реал просто опешил от такой спортивной наглости. Опешил и не смог собраться для созидания конструктива в атаке во вторую 45-тку.

Во 2-м тайме Вини транжирил свою энергию не в то русло, которое надобно: стал передерживать мяч и заигрываться, напоминая себя прежнего - пустого бегунка; местная же публика, чутко уловив полёт мыслей Жуниора, ему в этом помогала, провоцировав на глупости и тактические ошибки.
Мбаппе, поняв, что бразильца (как Остапа) понесло, стал сам пытаться своими проходами обострять слева, но при такой плотности игроков соперника его разящий удар выглядел бы чудом, которого, разумеется, не произошло.

Карло, на мой сугубо личный взгляд, запоздал с заменами. Модрича с лихвой хватает минут на 30-40 и вышел бы хорват чуток пораньше, то может что-нибудь у Реала получилось, но......., что имеет, то имеем.

А Мальорку можно поздравить с хорошим стартом чемпа и достойной, добротного качества, игрой. Молодцы пацаны.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 00:48
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:47
    Не могу понять, почему отпустили Хоселу, если мы играем в навесы!?
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:41, ред.
    Молодцы, Реал Мальорка. Хозяева поля сегодня больше заслуживали победу. Мадридскому Реалу пора спуститься вниз с небес. То что они валяли дурака в первом тайме, вышло им самим же боком. Когда можно было пробить, катали мяч лишний раз. А когда можно просто сыграть в пас, пытались какие-то выкрутасы выдавать. Рюдигер провёл один из самых худших матчей (если не самый худший), после перехода в Реал. Винисиус должен играть слева. И пусть Винисиус сначала будет человеком. А то, непонятно что... Мбаппе пусть играет центрального нападающего. Менди тоже заслуженно получил красную карточку. Можно ему давать дискву на 2-4 матча. Короче говоря, Реалу нужна была такая осечка, чтоб прийти в себя. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:39
    Неожиданно
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 00:39
    В конце игры Реал избежал поражения.
    Рано королевский клуб поверил в свою победу.
    Такое бывает даже с лучшей командой мира.
    Не будет у них конкурентов и в этом сезоне
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:39
    После ЧЕ, и в частности после игры с Испанией- Рюдигеру не место в Реале. Да что там ЧЕ! Уже после финала ЛЧ, с Дортмундом, было видно, что надо делать выводы...
    Colchoneros
    Colchoneros
    сегодня в 00:35
    Мальорка могла выиграть!
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