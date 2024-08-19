«Мальорка» избежала поражения в матче с «Реалом»

«Мальорка» и «Реал» сыграли вничью в 1-м туре Ла Лиги (1:1).
Родриго Силва вывел гостей вперед на 13-й минуте. Ведат Мурики на 53-й сравнял счет.
В другой встрече «Барселона» обыграла «Валенсию».
«Мальорка» и «Реал» сыграли вничью в 1-м туре Ла Лиги (1:1).
Родриго Силва вывел гостей вперед на 13-й минуте. Ведат Мурики на 53-й сравнял счет.
В другой встрече «Барселона» обыграла «Валенсию».
Чувствуется зияющая дыра в центре полузащиты - ожидаемо. Только начинается послевкусие игры Тони Крооса. Приучил он болельщиков и соперников считать, что в центре поля много свободы и полно времени на принятие решений.
Мбаппе - нап. То есть игрок зависящий от паса. Сегодня паса не было.
Респект тренеру Мальорки, который перевернул привычную стратегию Анчелотти. Обычно Реал первый тайм присматривается. Сегодня было ровно наоборот. Сходу даже не помню столь блеклый второй тайм от Реала.
Никаких расстроенных чувств. Очевидно, что понадобится 5-10 игр на притирку новых схем.
Чувствуется зияющая дыра в центре полузащиты - ожидаемо. Только начинается послевкусие игры Тони Крооса. Приучил он болельщиков и соперников считать, что в центре поля много свободы и полно времени на принятие решений.
Мбаппе - нап. То есть игрок зависящий от паса. Сегодня паса не было.
Респект тренеру Мальорки, который перевернул привычную стратегию Анчелотти. Обычно Реал первый тайм присматривается. Сегодня было ровно наоборот. Сходу даже не помню столь блеклый второй тайм от Реала.
Никаких расстроенных чувств. Очевидно, что понадобится 5-10 игр на притирку новых схем.
Во 2-м тайме Вини транжирил свою энергию не в то русло, которое надобно: стал передерживать мяч и заигрываться, напоминая себя прежнего - пустого бегунка; местная же публика, чутко уловив полёт мыслей Жуниора, ему в этом помогала, провоцировав на глупости и тактические ошибки.
Мбаппе, поняв, что бразильца (как Остапа) понесло, стал сам пытаться своими проходами обострять слева, но при такой плотности игроков соперника его разящий удар выглядел бы чудом, которого, разумеется, не произошло.
Карло, на мой сугубо личный взгляд, запоздал с заменами. Модрича с лихвой хватает минут на 30-40 и вышел бы хорват чуток пораньше, то может что-нибудь у Реала получилось, но......., что имеет, то имеем.
А Мальорку можно поздравить с хорошим стартом чемпа и достойной, добротного качества, игрой. Молодцы пацаны.
Во 2-м тайме Вини транжирил свою энергию не в то русло, которое надобно: стал передерживать мяч и заигрываться, напоминая себя прежнего - пустого бегунка; местная же публика, чутко уловив полёт мыслей Жуниора, ему в этом помогала, провоцировав на глупости и тактические ошибки.
Мбаппе, поняв, что бразильца (как Остапа) понесло, стал сам пытаться своими проходами обострять слева, но при такой плотности игроков соперника его разящий удар выглядел бы чудом, которого, разумеется, не произошло.
Карло, на мой сугубо личный взгляд, запоздал с заменами. Модрича с лихвой хватает минут на 30-40 и вышел бы хорват чуток пораньше, то может что-нибудь у Реала получилось, но......., что имеет, то имеем.
А Мальорку можно поздравить с хорошим стартом чемпа и достойной, добротного качества, игрой. Молодцы пацаны.