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«Динамо» Махачкала минимально обыграло «Ахмат»

вчера, 21:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Динамо» Махачкала переиграло «Ахмат» в 5-м туре РПЛ (1:0).

Гол забил Мохаммад Хоссейннежад на 87-й минуте.

После этой игры «Динамо» идет на 11-м месте (5 очков), «Ахмат» находится на 15-й строчке (3 пункта).

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Все комментарии
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сканер ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 16:52
Назара 007 не набдюдал на ветке? давно не видел его постов.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ 4j5yjdu8hm69 (раскрыть)
сегодня в 12:04
Мы ничего не доказываем,мы просто играем в футбол с кричалкой "Вперед Кавказ" на радость своим болельщикам.А перед матчем встаем целыми секторами на стадионе и приветствуем друг друга.Как то так.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ сканер (раскрыть)
сегодня в 09:56
Может старая гвардия подтянется в соккер,пока Вас двоих наблюдаю.Удачи нашим клубам!!!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ сканер (раскрыть)
сегодня в 09:54
С Победой!!!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 05:21
Заслуженная победа динамовцев! Махачкалинцам вполне по силам
закрепиться в РПЛ.
4j5yjdu8hm69
4j5yjdu8hm69
сегодня в 04:40
Молодцы, доказали соседям, что сильнее.
112910415
112910415
сегодня в 04:22
заслужили, однако !
ermak6848
ermak6848
сегодня в 02:12, ред.
С почином фк ДИНАМО город Махачкала!
сканер
сканер ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 00:53
Ва алейкум ассалам Брат!Рад,что не забыаешь! Пока наш клуб во второй лиге играл,потом в первой я изредка заходил на ветки ,но сейчас втророе дыхание.в виде Динамо.А так,в РПЛ я за Амат и Краснодар так и продолжал болеть,Будем болеть за наши клубы,удачи Ахмату-это сильная команда,она себя ещё покажет!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:38
Боевая игра получилась... Дагестан с первой победой в РПЛ...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 23:32
Ахмат в этом сезоне очень напоминает мне мой любимый Краснодар. Наши два клуба абсолютно разучились забивать. Для серебряного призера 5 мячей в 5 турах - просто нонсенс. Хоть без поражений пока что идут. Для Ахмата, для клуба, который в последние годы стал крепким середняком РПЛ, один забитый в 5 играх это ужасный показатель. Печальный какой-то сезон, зеленый цвет видимо не в моде
Ledokol64
Ledokol64
вчера в 22:52
Игра больше ничейная, во втором тайме ближе к победе Ахмата, но новичок Анжи удивил. Дай бог, так будет и дальше...
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ сканер (раскрыть)
вчера в 22:48, ред.
Ассалам Аллейкум! Как давно тебя не было на сайте.Увидел и сразу вспомнил.Будем болеть за наши клубы.
gorets004
gorets004 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:46
да дебют.он всего лишь несколько тренировок провел с командой ,21 год пацану,вышел на полтайма.дифирамбы не пою,конечно рано ,но то что действует очень быстро и технично ,это заметно сразу .и то что смело забрал 10ку которую никто не осмеливался забирать в Динамо,говорит о том что он уверен в себе.
ABir
ABir
вчера в 22:44
Первый матч северокавказского дерби за Дагестаном
derrik2000
derrik2000 ответ gorets004 (раскрыть)
вчера в 22:40
Неплох иранец...
Весьма неплох...
Но я бы не стал уже ему дифирамбы петь: сегодня, ведь, у него дебют был, правильно?
gorets004
gorets004
вчера в 22:38
Если честно Терек был ближе к победе,у них было больше моментов и Динамо откровенно везло. В первом тайме вобше игра напоминала 2 автобуса поперек с бегающими между ними пассажирами.)) А иранец быстр и техничен.
derrik2000
derrik2000 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 22:32
Не, ну, может быть, так и есть.
Но Джавад-то КАК ЗАПУЛИЛ, а?
КрасавЕц!
И опаснейшие моменты были и у одних, и у других ворот...
Не знаю - не знаю...
drug01
drug01
вчера в 22:28
Ахмат не похож на прежнею команду!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:27
ещё до игры были мысли, что будет договорнячок. чтобы дважды не катать ничейки и делить по два очка решили по три на команду вот и всё🤷‍♂️ в ответке во втором круге можно смело будет грузить на ахмат хаты😉 буки правда не дураки и наверняка кэф будет на победу команды из Чечни мизерным ( но мы для себя галочки сделали и один договорнячок у нас в кармане теперь есть)
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:26
Динамо с победой!!!
Похоже, у Ахмата опять проблемы и их не решить сменой тренера или усилением нескольких позиций. Мне кажется, что нужно улучшить работу футбольных школ и настроить на воспитание собственных кадров. Может быть даже в ущерб интересам, на начальном этапе, главной команды республики.
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 22:20
Перс классно наказал за ошибку. Больше ничего.
Какодемон
Какодемон
вчера в 22:18
матч за 6 очков. в конце сезона эти очки помогут Махачкале
сканер
сканер
вчера в 22:17
С победой Динамо и более уверенной игры!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 22:15
Горьковатая победа!Ахмату успехов,в дальнейшем!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:12
Это игра даже не уровня ФНЛ.Это ужас,просто.Было понятно,что игра до первого голв,счастливчиками оказались хозяева.
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:11, ред.
Ну, желанием победить и, главное, накалом этот матч явно НЕ напоминал "встречу двух команд из дружеских республик", как его определил один из комментаторов. ))
"Закусились" с самого начала.
Но, техника...техника... ((
Мне даже показалось, что бОльшую часть игрового времени на поле были две команды-середняки из первой лиги, настолько всё было убого...
У Ахмата, пожалуй, так, чтобы ВЫДЕЛЯТЬ, никого и не стану
Да моменты у грозненцев были, НО моменты были и у Махачкалы!
Так что, по моментам - ничья. ))
В Махачкале Касинтура, конечно, старался, но один в поле не воин.
Джавад вышел и, по-моему, стал сразу лидером Махачкалы.
По крайней мере, лидером атак.
И гол забил ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ: грудь - стопа - удар!
Как на тренировке! )
Да и Камило на 90+2 не повезло немного...
А что случилось с Беришей?
Травма была?
А то уже второй матч, который я смотрел с участием Ахмата, выходит в самой концовке, но - что БЕЗ Бериши, что С БЕРИШЕЙ, Ахмат одинаков.
Если из него хотят сделать второго Роже Миллу из сборной Камеруна, то ПОКА ничего не получается.))

P.S. А Джавада точно скоро в Зенит заберут: они любят иранцев. ))
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:11
Вот такое получилось дерби Кавказа. В перерыве у футболистов брали интервью и представитель Махачкалы сказал примерно следующее: "Много работы, много борьбы, тяжелый матч что для нас, что для соперников." Особо ничего не изменилось и в тайме втором. Казалось, что игра так и докатится до в принципе логичной нулевой ничейки, но вышедший на замену перс Хоссейннеджадмахаленколай Мохаммаджавад Рамезан оказался категорически против и в концовке отметил свой дебют красивым голом, принеся "Динамо" победу, с которой болельщиков клуба и поздравляю. Как-то так на мой взгляд
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:01
Мне обе команды симпатичны, но Махачкала ближе. Там в молодости трудился три года. Так что с победой Дагестан!
Гость
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