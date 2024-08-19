«Динамо» Махачкала минимально обыграло «Ахмат»

«Динамо» Махачкала переиграло «Ахмат» в 5-м туре РПЛ (1:0).
Гол забил Мохаммад Хоссейннежад на 87-й минуте.
После этой игры «Динамо» идет на 11-м месте (5 очков), «Ахмат» находится на 15-й строчке (3 пункта).
«Динамо» Махачкала переиграло «Ахмат» в 5-м туре РПЛ (1:0).
Гол забил Мохаммад Хоссейннежад на 87-й минуте.
После этой игры «Динамо» идет на 11-м месте (5 очков), «Ахмат» находится на 15-й строчке (3 пункта).
"Закусились" с самого начала.
Но, техника...техника... ((
Мне даже показалось, что бОльшую часть игрового времени на поле были две команды-середняки из первой лиги, настолько всё было убого...
У Ахмата, пожалуй, так, чтобы ВЫДЕЛЯТЬ, никого и не стану
Да моменты у грозненцев были, НО моменты были и у Махачкалы!
Так что, по моментам - ничья. ))
В Махачкале Касинтура, конечно, старался, но один в поле не воин.
Джавад вышел и, по-моему, стал сразу лидером Махачкалы.
По крайней мере, лидером атак.
И гол забил ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ: грудь - стопа - удар!
Как на тренировке! )
Да и Камило на 90+2 не повезло немного...
А что случилось с Беришей?
Травма была?
А то уже второй матч, который я смотрел с участием Ахмата, выходит в самой концовке, но - что БЕЗ Бериши, что С БЕРИШЕЙ, Ахмат одинаков.
Если из него хотят сделать второго Роже Миллу из сборной Камеруна, то ПОКА ничего не получается.))
P.S. А Джавада точно скоро в Зенит заберут: они любят иранцев. ))
"Закусились" с самого начала.
Но, техника...техника... ((
Мне даже показалось, что бОльшую часть игрового времени на поле были две команды-середняки из первой лиги, настолько всё было убого...
У Ахмата, пожалуй, так, чтобы ВЫДЕЛЯТЬ, никого и не стану
Да моменты у грозненцев были, НО моменты были и у Махачкалы!
Так что, по моментам - ничья. ))
В Махачкале Касинтура, конечно, старался, но один в поле не воин.
Джавад вышел и, по-моему, стал сразу лидером Махачкалы.
По крайней мере, лидером атак.
И гол забил ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ: грудь - стопа - удар!
Как на тренировке! )
Да и Камило на 90+2 не повезло немного...
А что случилось с Беришей?
Травма была?
А то уже второй матч, который я смотрел с участием Ахмата, выходит в самой концовке, но - что БЕЗ Бериши, что С БЕРИШЕЙ, Ахмат одинаков.
Если из него хотят сделать второго Роже Миллу из сборной Камеруна, то ПОКА ничего не получается.))
P.S. А Джавада точно скоро в Зенит заберут: они любят иранцев. ))