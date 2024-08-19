«Рубин» вырвал победу в матче с «Акроном»

«Акрон» уступил «Рубину» в матче 5-го тура РПЛ (1:2).
Максим Палиенко вывел номинальных хозяев поля вперед на 9-й минуте. Автогол Константина Савичева на 55-й сравнял счет. Победный мяч на 90-й забил Мирлинд Даку.
После этой игры «Акрон» идет на 12-м месте (4 балла), «Рубин» занимает 8-ю строчку (7 очков).
Вобщем, спасибо Волкову- за наше счастливое детство!!!
Вобщем, спасибо Волкову- за наше счастливое детство!!!
Благодаря автоголу в ситуации, когда ничего не мешало игроку Акрона и корявенькому ТЫЧКУ Даку мяча в ворота Акрона, Рубин сегодня получил положительный для него счёт на табло.
Акрон, конечно, "тренерская" команда. На 100 %.
Но почему тольяттинцы вышли на второй тайм такими, как будто в перерыве выпивали и обильно закусывали, отмечая чьё-то то ли день рождения, то ли свадьбу???
Или представитель клуба зашёл в раздевалку и объявил, что, мол, всё хорошо, НО зарплаты не ждите??? ))
Ну, а чем иным объяснить какое-то безразличие в действиях футболистов Акрона первые минут двадцать 2-го тайма?
Вяло ждали, пока им гол забьют?
У Рубина не получалось - сами забили...
Нет.
ТАКОЙ ХУтбол нам не нужен! ))
Благодаря автоголу в ситуации, когда ничего не мешало игроку Акрона и корявенькому ТЫЧКУ Даку мяча в ворота Акрона, Рубин сегодня получил положительный для него счёт на табло.
Акрон, конечно, "тренерская" команда. На 100 %.
Но почему тольяттинцы вышли на второй тайм такими, как будто в перерыве выпивали и обильно закусывали, отмечая чьё-то то ли день рождения, то ли свадьбу???
Или представитель клуба зашёл в раздевалку и объявил, что, мол, всё хорошо, НО зарплаты не ждите??? ))
Ну, а чем иным объяснить какое-то безразличие в действиях футболистов Акрона первые минут двадцать 2-го тайма?
Вяло ждали, пока им гол забьют?
У Рубина не получалось - сами забили...
Нет.
ТАКОЙ ХУтбол нам не нужен! ))