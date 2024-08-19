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«Рубин» вырвал победу в матче с «Акроном»

вчера, 19:34
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Акрон» уступил «Рубину» в матче 5-го тура РПЛ (1:2).

Максим Палиенко вывел номинальных хозяев поля вперед на 9-й минуте. Автогол Константина Савичева на 55-й сравнял счет. Победный мяч на 90-й забил Мирлинд Даку.

После этой игры «Акрон» идет на 12-м месте (4 балла), «Рубин» занимает 8-ю строчку (7 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт sport.tatar-inform.ru
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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 13:49
Оказались правы ВСЕ!..кто утверждал, что РУБИН не проиграет!))))
Capral
Capral
вчера в 22:27
Анатолий Кандауров.
Даже, если и была ошибка судьи- это никак не оправдывает вратарский грубейший ЛЯП Волкова. Ну а судейские ошибки- дело привычное. После Кукурельи, для меня, лично, уже, ничего святого в футболе нет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:22
Capral
Выяснилось, что судья ошибся. Второй гол Рубина нельзя было защитывать, т.к. во время удара по воротам, нападающий Рубина лежал во вратарской и его нога была ближе к воротам чем последний защитник Акрона, т.е офсайд. Более того эта нога лишила возможности защитника Акрона выбить мяч. ВАР подсказал Егорову, что офсайд, но Егоров не послушался и гол засчитал. Теперь месяц отдохнет от судейства. Вот так,
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:17
Фортуна была сегодня на стороне Рубина .
chromage
chromage ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:11
Сразу в лучший комментарий месяца или года! )
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:04
Матч ТВ спортивный канал, а не только футбольный. Есть желание это смотреть, тогда надо платить денежки за чисто футбольные каналы этого холдинга.
derrik2000
derrik2000 ответ Fantazista_333 (раскрыть)
вчера в 20:00
" А он ещё ногами шевелил и задевал последнего игрока Акрона"

Ногами шевелил???
Живой, значит! ))
shlomo
shlomo
вчера в 20:00
Волевая победа получилась....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:55
С трудом,но вырвал победу Рубин.
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:53
Срач тв во главе с губошлепом(губерниев) вообще удивительная с-рань(((
Пепс
Пепс
вчера в 19:52
Даку наше все))))) В корявой игре гол +пас оформил и добыл победу Рубину!!!! А так, игра тяжкая (((( борьба, мысли мало.... Но победа есть победа, всех Рубиновых !!! ⚽⚽⚽⚽⚽
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:52
Рубин, всё-таки дожал хозяев.
Хотя, как я могу об этом рассуждать?
Жаль, что Матч ТВ не показывает наш футбол.
Они считают, что регби или дартс лучше...
derrik2000
derrik2000 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:47
Так ВООБЩЕ НЕ победа, а "счёт на табло".
112910415
112910415
вчера в 19:47
не скажешь, что убедительная победа
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:46
Начало настраивало на позитивный лад и ожидание интересной игры. Но довольно быстро все это дело скатилось в тягомотину. "Акрон" забил быстрый гол и ушел в себя, а "Рубин" в итоге наказал за это дело, вырвав победу в концовке, с которой болельщиков клуба и поздравляю. Что знаю железно, так это если наши Айвазовские начинают Варить на предмет офсайда, можно смело уходить на перекур. Сегодня можно было помимо перекура еще успеть сходить к холодильнику, шандарахнуть стопарь и плотно закусить. Как обычно личное мнение.
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:44, ред.
То, во что сегодня "играл" Рубин, футболом точно не назовёшь.
Благодаря автоголу в ситуации, когда ничего не мешало игроку Акрона и корявенькому ТЫЧКУ Даку мяча в ворота Акрона, Рубин сегодня получил положительный для него счёт на табло.
Акрон, конечно, "тренерская" команда. На 100 %.
Но почему тольяттинцы вышли на второй тайм такими, как будто в перерыве выпивали и обильно закусывали, отмечая чьё-то то ли день рождения, то ли свадьбу???
Или представитель клуба зашёл в раздевалку и объявил, что, мол, всё хорошо, НО зарплаты не ждите??? ))
Ну, а чем иным объяснить какое-то безразличие в действиях футболистов Акрона первые минут двадцать 2-го тайма?
Вяло ждали, пока им гол забьют?
У Рубина не получалось - сами забили...
Нет.
ТАКОЙ ХУтбол нам не нужен! ))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:43
Пропустили в стиле ЦСКА....
Capral
Capral
вчера в 19:43
Ну что тут скажешь- Волков главный виновник поражения Акрона!!! В первом случае, взглядом провожал мяч, который прокатился у него под носом, а дальше, защитник рефлекторно отправил мяч в свои ворота. A второй гол, ну, это- просто комедия ошибок, как защитников Акрона, так и Волкова- особенно!!! Мяч висит над твоей вратарской, в полуметре от тебя, выходи и бери его, или отбивай- куда угодно!!! Да, много было своих и чужих, плотность огромная, но, если ты вратарь и вратарская твой дом- значит ты в ней хозяин!!! Но, если у тебя нет уверенности в своих действиях, то каккой же ты вратарь?! Я в этих случаях, часто вспоминаю Р.Дасаева, который на выходах, практически всегда был безупречен!!! Ну, правда была еще жива советская вратарская школа- было, у кого учиться...

Вобщем, спасибо Волкову- за наше счастливое детство!!!
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 19:40
Моё мнение нельзя было засчитывать гол. Если это пассивный офсайд, то игрок, который в нём был, не должен был соприкасаться с защитником . А он ещё ногами шевелил и задевал последнего игрока Акрона в этом эпизоде.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:39
Чуть-чуть не дотерпели хозяева до мирного исхода
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:37, ред.
Думал всё-таки ничейка будет. Рубин с победой
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:37
Поздравляю Казань! В борьбе во второй половине таблицы важно зарабатывать очки у тех кто равен по уровню игры или слабее. Акрону удачи!
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