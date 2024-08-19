«Рубин» вырвал победу в матче с «Акроном»

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вчера, 19:34

«Акрон» уступил «Рубину» в матче 5-го тура РПЛ (1:2).

Максим Палиенко вывел номинальных хозяев поля вперед на 9-й минуте. Автогол Константина Савичева на 55-й сравнял счет. Победный мяч на 90-й забил Мирлинд Даку.

После этой игры «Акрон» идет на 12-м месте (4 балла), «Рубин» занимает 8-ю строчку (7 очков).