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Игроки «Динамо» раздали автографы в аэропорту «Шереметьево»

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:31
Хорощее мероприятие - контакт с болельщикми..
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:53, ред.
Конечно Кутицкий и Гладышев ещё не столь популярны у нас в России, как скажем Дзюба и Акинфеев и даже не дотягивают пока до уровня свого одноклубника Константина Тюкавина, но всё же нашлось немало желающих получить автогаф и сфотогафироваться с молодыми и перспективными игроками московского Динамо. Подобные акции несомненно способствуют популяризации столичного клуба, несколько утратившего свои позиции в этом столетии, но всё же громкие победы и красивая игра в том числе и Глади и Кути окажут больший эффект на привлечение новых поклонников некогда популярного прославленного клуба.
Болейте за своих, а не против чужих!
Futurista
Futurista
вчера в 23:20, ред.
"Глади и Кутя здесь были!"...
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:43
Кто это?
Что они делали в аэропорту?
Какой может быть интерес к автографам этих людей?
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