Игроки «Динамо» раздали автографы в аэропорту «Шереметьево»

Футболисты «Динамо» Ярослав Гладышев и Александр Кутицкий раздали автографы в аэропорту «Шереметьево».
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Болейте за своих, а не против чужих!
Что они делали в аэропорту?
Какой может быть интерес к автографам этих людей?
Что они делали в аэропорту?
Какой может быть интерес к автографам этих людей?