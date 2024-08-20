Варди потроллил болельщиков «Тоттенхэма»

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вчера, 10:48

«Лестер» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 1-го тура АПЛ (1:1).

Нападающий хозяев поля сравнял счёт на 57-й минуте, что позволило «лисам» в итоге не проиграть. Перед уходом на замену форвард повернулся к сектору болельщиков «шпор», показал на логотип Премьер-Лиги на своей футболке и поднял один палец вверх, после чего указал на болельщиков гостей и изобразил пальцами ноль, вероятно, намекая на количество побед соперника в АПЛ .

При этом после матча Варди назвал «Тоттенхэм» хорошей командой.