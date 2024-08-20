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Варди потроллил болельщиков «Тоттенхэма»

вчера, 10:48
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Лестер» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 1-го тура АПЛ (1:1).

Нападающий хозяев поля Джейми Варди сравнял счёт на 57-й минуте, что позволило «лисам» в итоге не проиграть. Перед уходом на замену форвард повернулся к сектору болельщиков «шпор», показал на логотип Премьер-Лиги на своей футболке и поднял один палец вверх, после чего указал на болельщиков гостей и изобразил пальцами ноль, вероятно, намекая на количество побед соперника в АПЛ.

При этом после матча Варди назвал «Тоттенхэм» хорошей командой.

Варди потроллил болельщиков «Тоттенхэма» Варди потроллил болельщиков «Тоттенхэма» Варди потроллил болельщиков «Тоттенхэма» Варди потроллил болельщиков «Тоттенхэма»

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:13
весёлый парень
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:57
Всё правильно - это я затупил!)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Майкл59ru (раскрыть)
вчера в 11:41
Так ему и осталось играть где-то сезон, ну может два, а потом можно вернуться к любимому делу- алкоголизму и дебошу))
yr24rvj6gymt
yr24rvj6gymt
вчера в 11:36
Варди всегда был провокатором
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 11:34
ну наверняка не просто так он это сделал, наверняка там болельщики его как-то цепляли
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 11:34
Вчера Лестер играл дома ведь
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:32
Наоборот, если имеете в виду, чемпионат, то "Петухи" посетят "Лис" в их "норе", но суть от этого не меняется.)))
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:21
Какие то цыганские фокусы.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:21
Некрасиво.... Лисам еще ехать в курятник, там ответят за все))
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 11:19
Пускай сезон поразвлекается. Потом будет снова в Чемпионшипе пальцы гнуть)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:55
Троллингом многие балуются, как игроки так и тренеры...
Гость
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