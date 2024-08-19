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Сегодня начнётся обсуждение ситуации с домашними матчами «Факела»

вчера, 10:49

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, как обстоят дела с допуском болельщиков на домашний стадион клуба.

Мы с понедельника начинаем коммуникации со всеми сторонами: область, правительство города, РПЛ, РФС. Только после них мы уже будем что‑то понимать. На сегодня я не могу сказать точно и очевидно, что мы будем делать так и так. На сегодня всё зависит не от нас, мы будем в этих условиях действовать, исходя из тех вводных, которые нам дают. Это данность, которую мы принимаем, но это не спортивный принцип, о котором мы говорим.

Напомним, домашний матч «Факела» против «Акрона» (1:2) в групповом этапе Пути РПЛ Кубка России проходил без зрителей в связи с решением администрации Воронежской области. А игра 5-го тура РПЛ против «Спартака» была перенесена в Москву.

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Все комментарии
m9tyx5qc6fzp
m9tyx5qc6fzp
вчера в 12:29
Выход один - игра в других городах, а это чревато вылетом в пердив.
lotsman
lotsman
вчера в 11:17
Для безопасности болельщиков можно проводить матчи и без зрителей.
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