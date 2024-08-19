Сегодня начнётся обсуждение ситуации с домашними матчами «Факела»

Генеральный директор «Факела» рассказал, как обстоят дела с допуском болельщиков на домашний стадион клуба.

Мы с понедельника начинаем коммуникации со всеми сторонами: область, правительство города, РПЛ , РФС . Только после них мы уже будем что‑то понимать. На сегодня я не могу сказать точно и очевидно, что мы будем делать так и так. На сегодня всё зависит не от нас, мы будем в этих условиях действовать, исходя из тех вводных, которые нам дают. Это данность, которую мы принимаем, но это не спортивный принцип, о котором мы говорим.