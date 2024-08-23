Шунину готовы предложить должность в структуре «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин сообщил, что в клубе хотят продолжить сотрудничество с вратарём Антоном Шуниным.
Да, он может вернуться, недавно с ним на эту тему говорили. Есть разные предложения, в том числе в спортивной школе. Но он сказал, что, может, ещё поиграет где-то годик, если такие предложения поступят. А так это динамовец с 17 лет. Место, конечно, в структуре «Динамо» ему предлагается.
Мы даже предлагали Антону прощальный матч сыграть, когда к нам сербы приезжали, но он говорит: «Давайте я ещё посмотрю». Сделали великолепный раздел на сайте «Динамо», посвященный Антону, — мы своих людей не забываем.
Ранее сообщалось, что Шунин может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Уж, насколько были известными и авторитетными вратарями Динамо Пильгуй и Гонтарь, но никаких прощальных игр в их честь не делали. А Пильгуй, вообще- был приемником самого Яшина!!! Поэтому, на мой, субъективный взгляд, не следует устраивать прощальной игры. Другое дело, должность в клубе- можно дать уважаемую и престижную.
Даже, Е.Рудакову, в Киеве не делали прощальную игру, хотя, он был- незаурядный вратарь, а его игрy в Париже за сб.СССР- вообще можно сравнить с Яшинской!!! Я помню, перед игрой с Торпедо, в Киеве в 1977г., Рудаков вышел на поле, но уже- в качестве гостя, это и был, его прощальный выход на поле...
Уж, насколько были известными и авторитетными вратарями Динамо Пильгуй и Гонтарь, но никаких прощальных игр в их честь не делали. А Пильгуй, вообще- был приемником самого Яшина!!! Поэтому, на мой, субъективный взгляд, не следует устраивать прощальной игры. Другое дело, должность в клубе- можно дать уважаемую и престижную.
Даже, Е.Рудакову, в Киеве не делали прощальную игру, хотя, он был- незаурядный вратарь, а его игрy в Париже за сб.СССР- вообще можно сравнить с Яшинской!!! Я помню, перед игрой с Торпедо, в Киеве в 1977г., Рудаков вышел на поле, но уже- в качестве гостя, это и был, его прощальный выход на поле...