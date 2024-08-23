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Шунину готовы предложить должность в структуре «Динамо»

вчера, 11:57

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин сообщил, что в клубе хотят продолжить сотрудничество с вратарём Антоном Шуниным.

Да, он может вернуться, недавно с ним на эту тему говорили. Есть разные предложения, в том числе в спортивной школе. Но он сказал, что, может, ещё поиграет где-то годик, если такие предложения поступят. А так это динамовец с 17 лет. Место, конечно, в структуре «Динамо» ему предлагается.

Мы даже предлагали Антону прощальный матч сыграть, когда к нам сербы приезжали, но он говорит: «Давайте я ещё посмотрю». Сделали великолепный раздел на сайте «Динамо», посвященный Антону, — мы своих людей не забываем.

Ранее сообщалось, что Шунин может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

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Все комментарии
a6v6d8ryakq5
a6v6d8ryakq5
вчера в 15:00
Мне б кто предложил такую должность)
Capral
Capral
вчера в 12:33, ред.
Работу, в структуре клуба (хоть и не настоящего) принять можно, потому что, потом могут не предложить. А вот, устраивать прощальный матч, на мой взгляд- не стоит. Антон- однозначно преданный Динамо человек, очень ответственный и просто- честный, искренний парень. Но, он, не того футбольного уровня вратарь, чтобы делать прощальную игру. Он не Яшин и даже не Акинфеев ,в честь которого, действительно можно осуществить прощальный матч. Таких, как Шунин, в российском футболе много- он не особенный.

Уж, насколько были известными и авторитетными вратарями Динамо Пильгуй и Гонтарь, но никаких прощальных игр в их честь не делали. А Пильгуй, вообще- был приемником самого Яшина!!! Поэтому, на мой, субъективный взгляд, не следует устраивать прощальной игры. Другое дело, должность в клубе- можно дать уважаемую и престижную.

Даже, Е.Рудакову, в Киеве не делали прощальную игру, хотя, он был- незаурядный вратарь, а его игрy в Париже за сб.СССР- вообще можно сравнить с Яшинской!!! Я помню, перед игрой с Торпедо, в Киеве в 1977г., Рудаков вышел на поле, но уже- в качестве гостя, это и был, его прощальный выход на поле...
nw8vnhtv48mt
nw8vnhtv48mt
вчера в 12:12
Оптимальное предложение для динамовца.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:07
Нужно соглашаться.... Динамо это его второй дом.
sk7scvdsc9a3
sk7scvdsc9a3
вчера в 12:00
Думаю он согласится, всё таки уже возврат
Гость
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