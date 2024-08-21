Руководство «Баварии» не устаёт удивлять. Истории Компани, Горецки и Дэвиса выходят за рамки

1724239251

сегодня, 14:20

Мюнхенцы смирились с неудачами?

Шли за Алонсо – получили Компани

«Бавария» – великая футбольная корпорация. У них много локальных успехов, удобная для собирания трофеев лига. И одновременно у клуба много проколов, которые злят требовательных фанатов клуба. Немцы настолько не поняли идею с приглашением неопытного тренера Компани, что теперь спортивный директор Макс Эберль часто отчитывается перед болельщиками через прессу. Оградил Венсана от общения с журналистами.

Ставка очень авантюрная. Напоминает выбор Тьерри Анри главным тренером «Монако», только масштаб иной. Легендарный форвард в итоге обзывал футболистов клуба Головина и долго не продержался. Компани вылетел из АПЛ с бывшей командой. А теперь должен возродить «Баварию», которая вплотную подошла к ключевому вопросу смены голкипера. Нойер хочет на ЧМ -2026, Мануэль отказывается признать, что неизбежно стареет.

Упрямый вратарь может допускать ошибки и поссориться с Компани. Венсан столкнется с проблемами, которые не пережил тренер Нагельсманн. Молодому специалисту нужен авторитет, а у бельгийца его нет. «Бавария» изначально не включала Компани в список наставников, которыми интересовались после отставки Тухеля. Мечтой был Хаби Алонсо. Испанец отказался, ведь понимает, что в будущем появится теплое местечко в «Реале».

Зидан не хотел учить немецкий и улучшать знания английского языка. Клопп на пенсии. Эмери отказался. Серия неудач привела к Компани, но это вынужденная и спорная ставка. Клуб из Мюнхена начал допускать ошибки. Отставка Нагельсманна – одна из них. Тогда резко нашли крайних в лице директоров Салихамиджича и Кана, но патриархи «Баварии» сами доверились экс-футболистам. Глупая серия решений, фанаты это понимают.

У третьего места в Бундеслиге были предпосылки. Племянник Ули Хенесса со «Штутгартом» и бывший игрок «Баварии» Хаби Алонсо с «Байером» закономерно опередили гегемона. А теперь, хотя фанаты ставят на чемпионство «Баварии» у букмекеров, аналитические алгоритмы оценили шансы Мюнхена на «салатницу» в 21%. Шансы «Байера» из Леверкузена оценены в 49,1%. Достаточно слабой работы Компани – снова будут без титула.

Разучились прощаться с футболистами

Мюнхенцы умеют травить. Причем часто низвергали вчерашних кумиров. Фанаты «Баварии» помнят времена, когда Горецку нахваливали за физическую форму. А теперь те же болельщики клуба издеваются над залысинами на голове Леона. Радуются, что Горецку отстранили от тренировок. Полузащитник не входит в планы Компани, а руководство клуба разозлилось на футболиста, который хочет бороться за место в основе.

Причина банальная. Напоминает историю Гюндогана в «Барселоне». Новый тренер Флик не рассчитывает на немца, а боссы каталонцев хотели избавиться от футболиста с высокой зарплатой. У Горецки оклад равен 18 млн евро. Такая зарплата у Комана, активно ищут французу новую команду, ведь подписали вингера Олисе. Фанаты «Баварии» называют Горецку «клоуном», но лучше бы так обозначали боссов клуба.

Полгода кормили намеками на Хаби Алонсо, а затем пригласили Компани. Сага с Альфонсо Дэвисом – ещё одна история в копилку неудач. Ценный молодой канадец не подпишет новый контракт. При этом у «Баварии» нет ловкого спортивного директора, чтобы убедить Переса заплатить за Дэвиса прямо сейчас. Только если Альфонсо сам инициирует сделку и обо всем договорится, его трансфер ещё возможен.

Иначе уйдет через год свободным агентом, как сделал Алаба. Еще можно понять решение попрощаться с де Лигтом. Голландец не нравится новому тренеру как защитник, МЮ готов был заплатить деньги. Но даже с правым латералем Мазрауи поступили некрасиво. Марокканцу не позволили попрощаться с фанатами «Баварии», как хотел. Понятно, что в клубе есть после травмы Станишича старина Киммих справа.

Но что, если Йозуа найдет себе клуб до конца месяца? «Бавария» окончательно разучилась выгодно и вовремя отпускать футболистов. Компани не знает, нужны ли ему Сане и Гнабри. Но при этом опытные исполнители не заинтересовали покупателей. Сага с Горецкой может затянуться. Не найдет клуб – будут платить зарплату человеку, отлученному от первой команды. В топ-10 по зарплатам 5 игроков могут сидеть на лавке.

Потеряли огромные деньги за несколько лет

Оливер Кан уверен, что пора запускать в Бундеслигу шейхов и американских миллиардеров. Иначе безнадёжно отстанут от других известных лиг. У немцев есть правило, что нельзя продавать контрольные пакеты в клубах иностранцам. Даже австрийцев из «Лейпцига» приняли плохо. Но «Бавария» не может взять 200 млн евро у шейха. Им нужно зарабатывать. Для этого важно не ошибаться на трансферном рынке.

С 2019 года баланс продаж и покупок «Баварии» равен минус 206 млн евро. Немцы обращаются с деньгами на трансферы хуже, чем молодежная команда «Манчестер Сити», которая заработала за это время 120 млн евро. По расходам на новичков «Бавария» в первой десятке в мире. Понятно, что клубы из Саудовской Аравии, «Челси», МЮ и ПСЖ показали себя намного хуже. Но вряд ли мюнхенцы хотят в такую компанию.

Если добавить зарплаты футболистов, с которыми не угадали, то наберется потерь на 500 млн евро. Как их компенсировать, если «Бавария» не сможет разбогатеть, выиграв Бундеслигу в сто двадцатый раз? Нужно победить в Лиге чемпионов, где не справились с опытным Тухелем. Компани теоретически может оказаться как Ди Маттео для «Челси». Неопытные тренеры иногда случайно выигрывают «ушастого».

Вот только в Мюнхене червоточина по всему стволу клубного дерева. Алаба, Левандовски, Мане, Эрнандес и Павар остались бы, будь все чудесно. Рюдигер отказывал «Баварии». Дэвис хочет в «Реал». Киммих и Мусиала ищут новые клубы. Немцы убедили Кейна, но там повлияла сумма трансфера, почти 100 млн евро. У «Баварии» нет репутации крепкой семьи. Поэтому тренером стал Компани, а не Алонсо.