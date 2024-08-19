Рыбчинский рассказал о целях «Оренбурга» в нынешнем сезоне

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский ответил на вопрос о целях команды в текущем сезоне.
Для нас в приоритете чемпионат, надо набирать очки. Но и в Кубке постараемся побеждать и выйти из группы.
На что может претендовать команда в этом сезоне? Не надо заглядывать вперёд. Понятно, что нам надо набрать как можно больше очков в чемпионате и попасть в топ-10, топ-7. В Кубке же хотелось бы выйти из группы.
Почему какой-то игрок говорит о целях и задачах клуба?
Мне кажется, что это обязанность президента клуба или главного тренера. Или его кто-то уполномочил? Рыбчинский даже не капитан команды...
Почему какой-то игрок говорит о целях и задачах клуба?
Мне кажется, что это обязанность президента клуба или главного тренера. Или его кто-то уполномочил? Рыбчинский даже не капитан команды...