Рыбчинский рассказал о целях «Оренбурга» в нынешнем сезоне

Полузащитник «Оренбурга» ответил на вопрос о целях команды в текущем сезоне.

Для нас в приоритете чемпионат, надо набирать очки. Но и в Кубке постараемся побеждать и выйти из группы.

На что может претендовать команда в этом сезоне? Не надо заглядывать вперёд. Понятно, что нам надо набрать как можно больше очков в чемпионате и попасть в топ-10, топ-7. В Кубке же хотелось бы выйти из группы.