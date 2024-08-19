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Рыбчинский рассказал о целях «Оренбурга» в нынешнем сезоне

вчера, 18:53

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский ответил на вопрос о целях команды в текущем сезоне.

Для нас в приоритете чемпионат, надо набирать очки. Но и в Кубке постараемся побеждать и выйти из группы.

На что может претендовать команда в этом сезоне? Не надо заглядывать вперёд. Понятно, что нам надо набрать как можно больше очков в чемпионате и попасть в топ-10, топ-7. В Кубке же хотелось бы выйти из группы.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:29
Это хорошо, когда игроки думают о том, что надо набирать как можно больше очков. И о более высоких задачах для своей команды игроки должны думать. Иначе для чего выходить на поле? Просто мячик погонять, бесцельно?
adekvat
adekvat
вчера в 20:54
Все в ваших ногах.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:50
Он же не в армии. Человек имеет право высказать свою точку зрения тем более по этому поводу
Вещий
Вещий
вчера в 20:04
Тут нужно ставить задачу остаться в РПЛ...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:39, ред.
Любому клубу из второй половины таблицы под силу возглавить эту вторую половину (топ-9). Именно этим и хорош наш чемпионат, интрига снизу всегда есть, чего не скажешь о чемпионе. Сказал дежурные фразы, я ничего принципиально нового не услышал
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:10
Что происходит?
Почему какой-то игрок говорит о целях и задачах клуба?
Мне кажется, что это обязанность президента клуба или главного тренера. Или его кто-то уполномочил? Рыбчинский даже не капитан команды...
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