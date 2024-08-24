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«Парма» одержала победу в матче с «Миланом»

вчера, 21:32

«Парма» одолела «Милан» во 2-м туре Серии А (2:1).

Деннис Ман вывел хозяев поля вперед на 2-й минуте. Кристиан Пулишич на 66-й сравнял счет. Победный гол на 77-й забил Маттео Канчельери.

После этой игры «Парма» идет на 2-м месте (4 балла), «Милан» находится на 16-й позиции (1 пункт).

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Парма»
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:46
Вот так Парма,дала по носу Милану.Молодцы,продолжать в том же духе !
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ FreshMeat (раскрыть)
вчера в 23:55
Фонсека изначально кот в мешке, шило на мыло.
Comentarios
Comentarios ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:36
Парма тоже славилась Креспо Буфон Каннаваро эх
FreshMeat
FreshMeat ответ Fantazista_333 (раскрыть)
вчера в 23:29
Ты после поражения и на Анчелотти так скажешь, и на Конти, и на Зидана.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:08
вышедшие на заменку сделали гол)
но у Милана конечно ужасная игра в обороне...
пармезанцы должны были 4-5 забивать!
мастерство не хватает игрокам.
и Милан стал средним клубом....
не те игроки в Серии А
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ FreshMeat (раскрыть)
вчера в 22:06
Просто надо было тренера брать, а не х.. пойми кого.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 21:50
Сами хотели избавиться от Пиоли.
AlexLPR
AlexLPR ответ Fantazista_333 (раскрыть)
вчера в 21:49
Вот и меня интересует, на хрен нужен этот физрук?
Какодемон
Какодемон
вчера в 21:49
Милан заходит на провальный сезон. Видимо будут болтаться где-то в районе 7-8 места
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 21:38
Фонсека х.. пойми во что играет. Оборона просто дно, все в атаку несутся, обороняться некому.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:36
Милан буксует конкретно....а в товарняках чемпионами были))
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