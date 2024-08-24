«Парма» одержала победу в матче с «Миланом»

«Парма» одолела «Милан» во 2-м туре Серии А (2:1).
Деннис Ман вывел хозяев поля вперед на 2-й минуте. Кристиан Пулишич на 66-й сравнял счет. Победный гол на 77-й забил Маттео Канчельери.
После этой игры «Парма» идет на 2-м месте (4 балла), «Милан» находится на 16-й позиции (1 пункт).
но у Милана конечно ужасная игра в обороне...
пармезанцы должны были 4-5 забивать!
мастерство не хватает игрокам.
и Милан стал средним клубом....
не те игроки в Серии А
но у Милана конечно ужасная игра в обороне...
пармезанцы должны были 4-5 забивать!
мастерство не хватает игрокам.
и Милан стал средним клубом....
не те игроки в Серии А