«Парма» одержала победу в матче с «Миланом»

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вчера, 21:32

«Парма» одолела «Милан» во 2-м туре Серии А (2:1).

Деннис Ман вывел хозяев поля вперед на 2-й минуте. Кристиан Пулишич на 66-й сравнял счет. Победный гол на 77-й забил Маттео Канчельери.

После этой игры «Парма» идет на 2-м месте (4 балла), «Милан» находится на 16-й позиции (1 пункт).