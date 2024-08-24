«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче Премьер-Лиги

«Тоттенхэм» крупно обыграл «Эвертон» во 2-м туре АПЛ (4:0).
Ив Биссума открыл счет на 14-й минуте, Хын-Мин Сон на 25-й удвоил преимущество команды. Кристиан Ромеро забил на 71-й, а на 77-й Сон оформил дубль.
После этой игры «шпоры» идут на 3-м месте (4 балла), «ириски» замыкают таблицу (0 очков).
В другой встрече «Манчестер Сити» переиграл «Ипсвич».
4 гол. когда игрок шпор перехватил мяч в своей штрафной, сам прошел до штрафного эвертона и сделает пас на Сона...
по моему так играют футбол у нас во дворе.
ириски по стартовому отрезку сезона - главный претендент на ЧШ.
жаль, что из за травмы не играл новичок Тоттенхэма Соланке.
4 гол. когда игрок шпор перехватил мяч в своей штрафной, сам прошел до штрафного эвертона и сделает пас на Сона...
по моему так играют футбол у нас во дворе.
ириски по стартовому отрезку сезона - главный претендент на ЧШ.
жаль, что из за травмы не играл новичок Тоттенхэма Соланке.