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«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче Премьер-Лиги

вчера, 18:58
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

«Тоттенхэм» крупно обыграл «Эвертон» во 2-м туре АПЛ (4:0).

Ив Биссума открыл счет на 14-й минуте, Хын-Мин Сон на 25-й удвоил преимущество команды. Кристиан Ромеро забил на 71-й, а на 77-й Сон оформил дубль.

После этой игры «шпоры» идут на 3-м месте (4 балла), «ириски» замыкают таблицу (0 очков).

В другой встрече «Манчестер Сити» переиграл «Ипсвич».

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 20:52
Если не арсенал, то болелбы за ТТХ. Очень хочется чтобы они всё-таки взяли АПЛ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:25
Эвертон это какая то безнадега, как ТТХ при Нуну или даже хуже.
4 гол. когда игрок шпор перехватил мяч в своей штрафной, сам прошел до штрафного эвертона и сделает пас на Сона...
по моему так играют футбол у нас во дворе.
ириски по стартовому отрезку сезона - главный претендент на ЧШ.
жаль, что из за травмы не играл новичок Тоттенхэма Соланке.
allemz
allemz
вчера в 19:09
Эвертон уже давно пора расформировать, позорище из сезона в сезон
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:06
Сурово они обошлись с ирисками...
6jp368asaeaz
6jp368asaeaz
вчера в 19:05
«Тоттенхэм» показал хорошую командную игру, особенно в атаке. Они создавали много моментов и использовали их эффективно. Защита также сыграла надёжно, пропустив всего один гол. Это говорит о том, что команда находится в хорошей форме и готова бороться за высокие места в чемпионате.
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