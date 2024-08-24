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«Монако» переиграл «Лион». Головин пропустил матч

вчера, 20:01
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион0 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Лион» уступил «Монако» во 2-м туре Лиги 1 (0:2).

Забили Элиэсс Бен Сегир (65-й минута) и Ламин Камара (80-я минута).

На 90+7-й за вторую желтую карточку с поля был удален Камара.

Полузащитник монегасков Александр Головин пропустил поединок, поскольку восстанавливается после травмы.

«Лион» замыкает таблицу (0 очков), «Монако» идет на 2-м месте (6 баллов).

В другой встрече ПСЖ разгромил «Монпелье».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:33
молодцы!
Монако как бы является одним из лидеров чемпионата Франции.
но регулярно были проблемы в матчах Лионом.
и была серия из 3 поражений монегасков...
и вот победа, причем на выезде. а что Лион?
красивое окончание прошлого сезона выглядит как пыль в глаза...
есть провальное трансферное окно, тратили на то, что по сути продавцы готовы были спихнуть. сами продают лучших игроков.
и это только начала, из за ФФП придется продать несколько игроков.
ssspartak
ssspartak ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:13
Лион и в прошлом сезоне по долго не сходил с последнего места.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:43
Важная победа монегасков
drug01
drug01
вчера в 20:20
Монако с победой даже без Головина!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:03
Лион закупался вроде больше всех, а толку пока не видать)) Монако с победой))
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