«Монако» переиграл «Лион». Головин пропустил матч

«Лион» уступил «Монако» во 2-м туре Лиги 1 (0:2).
Забили Элиэсс Бен Сегир (65-й минута) и Ламин Камара (80-я минута).
На 90+7-й за вторую желтую карточку с поля был удален Камара.
Полузащитник монегасков Александр Головин пропустил поединок, поскольку восстанавливается после травмы.
«Лион» замыкает таблицу (0 очков), «Монако» идет на 2-м месте (6 баллов).
В другой встрече ПСЖ разгромил «Монпелье».
Монако как бы является одним из лидеров чемпионата Франции.
но регулярно были проблемы в матчах Лионом.
и была серия из 3 поражений монегасков...
и вот победа, причем на выезде. а что Лион?
красивое окончание прошлого сезона выглядит как пыль в глаза...
есть провальное трансферное окно, тратили на то, что по сути продавцы готовы были спихнуть. сами продают лучших игроков.
и это только начала, из за ФФП придется продать несколько игроков.
Монако как бы является одним из лидеров чемпионата Франции.
но регулярно были проблемы в матчах Лионом.
и была серия из 3 поражений монегасков...
и вот победа, причем на выезде. а что Лион?
красивое окончание прошлого сезона выглядит как пыль в глаза...
есть провальное трансферное окно, тратили на то, что по сути продавцы готовы были спихнуть. сами продают лучших игроков.
и это только начала, из за ФФП придется продать несколько игроков.