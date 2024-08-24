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«Факел» минимально переиграл «Оренбург» в матче Премьер-Лиги

вчера, 19:31
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Факел» выиграл у «Оренбурга» в 6-м туре РПЛ (1:0).

Голом на 62-й минуте отличился Николай Гиоргобиани.

После этого поединка «Факел» идет на 14-м месте (4 балла), «Оренбург» находится на 11-й строчке (5 баллов).

В другой встрече «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:34
Ну вот, а то Оренбург, Оренбург...
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вчера в 20:22
Факел добыл первые важные очки!
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вчера в 20:08
Эта победа Факела ничего не даст, все равно команда вылетит в пердив.
Capral
Capral
вчера в 19:55
Очень рад, что выиграл Факел, или, если точнее- что проиграл Оренбург!!! Ненавижу продажных и скандалистов!!!!!!!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:39
Для Факела очень важная победа над прямым конкурентом. Это вообще первая победа факела в этом сезоне и второй их гол. Нужно срочно искать нападающего, вопрос жизни и смерти. Осталось две недели трансферного окна, а работы предстоит много.

Смотрел игру Спартака с Зенитом, но на гол переключился на этот матч. Очень крутой гол, метров с 25 со штрафного человек с невыговариваемой для меня фамилией мощно ударил под перекладину. Мяч от перекладины отскочил в сетку ворот. Однозначно претендент на гол тура, я таких штрафных давно у нас не видел
Гость
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