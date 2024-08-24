«Факел» минимально переиграл «Оренбург» в матче Премьер-Лиги

«Факел» выиграл у «Оренбурга» в 6-м туре РПЛ (1:0).
Голом на 62-й минуте отличился Николай Гиоргобиани.
После этого поединка «Факел» идет на 14-м месте (4 балла), «Оренбург» находится на 11-й строчке (5 баллов).
В другой встрече «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью.
Смотрел игру Спартака с Зенитом, но на гол переключился на этот матч. Очень крутой гол, метров с 25 со штрафного человек с невыговариваемой для меня фамилией мощно ударил под перекладину. Мяч от перекладины отскочил в сетку ворот. Однозначно претендент на гол тура, я таких штрафных давно у нас не видел
Смотрел игру Спартака с Зенитом, но на гол переключился на этот матч. Очень крутой гол, метров с 25 со штрафного человек с невыговариваемой для меня фамилией мощно ударил под перекладину. Мяч от перекладины отскочил в сетку ворот. Однозначно претендент на гол тура, я таких штрафных давно у нас не видел