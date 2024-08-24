«Факел» минимально переиграл «Оренбург» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 19:31

«Факел» выиграл у «Оренбурга» в 6-м туре РПЛ (1:0).

Голом на 62-й минуте отличился Николай Гиоргобиани.

После этого поединка «Факел» идет на 14-м месте (4 балла), «Оренбург» находится на 11-й строчке (5 баллов).

В другой встрече «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью.