«Зенит» и «Спартак» голов не забили

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вчера, 19:31

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в 6-м туре РПЛ .

Команды голов не забили.

На 62-й минуте петербуржцы остались в меньшинстве: за вторую желтую карточку был удален с поля Страхиня Эракович.

После этой игры «Зенит» лидирует (14 очков), «Спартак» идет на 4-м месте (11 пунктов).