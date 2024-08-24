«Зенит» и «Спартак» голов не забили

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в 6-м туре РПЛ.
Команды голов не забили.
На 62-й минуте петербуржцы остались в меньшинстве: за вторую желтую карточку был удален с поля Страхиня Эракович.
После этой игры «Зенит» лидирует (14 очков), «Спартак» идет на 4-м месте (11 пунктов).
В другой встрече ЦСКА обыграл «Акрон».
По первому тайму Спартак играл на победу, Спартак играл первым номером. Зенит явно не привык, что против него играют в атакующий и комбинационный футбол и начал фолить, чтобы хоть как-то остановить Красно-Белых. Зенит же играл больше вторым номером, но команды создали всего по одному голевому моменту. не понятно, как примерно на 20 минуте судья не отреагировал на фол Барриоса. Барриос ударил прямой вытянутой ногой, шипами в голень, без попытки играть в мяч. Здесь этому костолому можно бьыло или давать красную, или хотя бы смотреть ВАР. Но даже желтой, даже устного предупреждения не было. Есть ряд вопросов к судейству в пользу хозяев,но я уже их писал в комментариях к матчу по ходу игры, повторяться не буду.
Во втором тайме Зенит перехватил инициативу и до удаления Эраковича на 62 минуте играл первым номером. Спартак перехватил инициативу только к 70 минуте. Моменты Спартака были ярче, количество моментов выросло, Латышонок сегодня спас Зенит и настоящий герой матча.
Увы, Спартак по игре упустил победу. А Зенит должен быть благодарен своему вратарю, что отскочил сегодня от поражения
По первому тайму Спартак играл на победу, Спартак играл первым номером. Зенит явно не привык, что против него играют в атакующий и комбинационный футбол и начал фолить, чтобы хоть как-то остановить Красно-Белых. Зенит же играл больше вторым номером, но команды создали всего по одному голевому моменту. не понятно, как примерно на 20 минуте судья не отреагировал на фол Барриоса. Барриос ударил прямой вытянутой ногой, шипами в голень, без попытки играть в мяч. Здесь этому костолому можно бьыло или давать красную, или хотя бы смотреть ВАР. Но даже желтой, даже устного предупреждения не было. Есть ряд вопросов к судейству в пользу хозяев,но я уже их писал в комментариях к матчу по ходу игры, повторяться не буду.
Во втором тайме Зенит перехватил инициативу и до удаления Эраковича на 62 минуте играл первым номером. Спартак перехватил инициативу только к 70 минуте. Моменты Спартака были ярче, количество моментов выросло, Латышонок сегодня спас Зенит и настоящий герой матча.
Увы, Спартак по игре упустил победу. А Зенит должен быть благодарен своему вратарю, что отскочил сегодня от поражения