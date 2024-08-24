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«Зенит» и «Спартак» голов не забили

вчера, 19:31
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«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в 6-м туре РПЛ.

Команды голов не забили.

На 62-й минуте петербуржцы остались в меньшинстве: за вторую желтую карточку был удален с поля Страхиня Эракович.

После этой игры «Зенит» лидирует (14 очков), «Спартак» идет на 4-м месте (11 пунктов).

В другой встрече ЦСКА обыграл «Акрон».

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Зенит»
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Все комментарии
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:12
Ну что сделано, то сделано. А я вот не рискнул. Хотя родственники живут и в Германии ( Кёльн, Берлин) и в Америке( Филадельфия и Нью-Йорк). Правда меня особо никто и не приглашал, но возможность уехать была. Не рискнул, не рискнул.....
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
сегодня в 00:04
Больше матчи Зенита и Спартака не смотрю, который раз уже ожидаешь хорошей и зрелищной игры, а команды выдают 90 минут с околонулевым xG
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 23:45
Когда уезжал, многие из моих друзей, тоже, мне говорили- что смелый, решительный. Но я был моложе и не видел преград. Сейчас- точно не поехал бы.
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:43
Смело.
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 23:38
Живу в Германии 31 год. Нравится, но раньше было лучше- во всём. А сейчас многое поменялось и далеко не в лучшую сторону... Старые немцы говорили мне, еще много лет назад, что порядок у них- был только при австрийском художнике неудачнике...

Но мне, как художнику, его работы очень нравятся.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:33
Ооооооооооо, Маэстро, как я Вас понимаю!!!!!!! У тётки, в квартире, две розетки вышли из строя, осталась одна, еще еле живая и дышит через раз... Вызвала электрика, он походил посмотрел и говорит: "Ну так у вас же одна еще работает. Вот и хорошо, ждите три недели, сейчас отпуск- никого нет".
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:28
Ты, как долго живёшь в Германии? Если не секрет. И ещё, мне кажется, что тебе не особо там нравится. Или мне все- таки кажется? 😂
viv
viv ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:27
Ничто не вечно под луной.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:26, ред.
Охотно верю)...дружище и это в Германии☝️...в Испании бы предложили расслабиться - транкила и произнесли бы волшебное - маньяна...угрозы там не помогут)....
Palex
Palex ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:24
Я ему передам
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:23
Дружище, у нас четверо суток не было горячей воды- сломался насос. На улице жара +35!!! Всем соседям -пофиг, привыкли в г...е жить. Короче, я один бомбил фирму, просил, умолял- пришлите слесаря, все четверо суток!!! Каждый день обещали: "Ja, ja, kommt, kommt"!!! Никто не шел. И только, после того, как пригрозил жалобой, прислали техника. Вот, такая она- современная Германия. И это- не единичный случай...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:19
Ваша ирония понятна, но несправедлива. 17 безвыигрышных матчей ни о чём не говорят, разве что о неудачной серии. И не более того. Ни в одном из этих матчей "Спартак" не играл на ничью или проявил безволие. Он ВСЕГДА хотел выиграть. Другое дело, что не получалось по тем или иным причинам, но это уже другой вопрос.
Futurista
Futurista ответ Palex (раскрыть)
вчера в 23:11
Тупее причины не ехать не слышал)...кстати зря боится...везде есть свои плюсы и минусы...идеально нет нигде...
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 22:59
Ну и 48 тысяч это маловато.
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 22:57
Отмечу фанатский сектор Спартака, перекричали вчистую питерцев. Хорошая поддержка была.
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 22:49
Да. Алексей, и такое бывает, встречал таких, и часто...)))
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:42, ред.
Да да, есть такая категория людей. Как- то спрашиваю у своего знакомого, лютого до маниакальности патриота России, а чего ты за границу не ездишь, к соседям Финам или на отдых в Испанию к примеру, в море искупаться на солнышке погреться? Он отвечает, а что я там не видел, тоже солнце,тоже море, теже магазины. А жена мне его, по секрету сказала, что он просто боится туда ехать, что бы в стране своей не разочароваться.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:17, ред.
Абаскаль Вернись !!!!!!!!!!!!
Станкович даже в большинстве не выигрывает....


Не понимаю эйфории по его кандидатуре...
Обыграл только 10-ю....14-ю...и 16-ю команды первенства....

а уже тут "экспертами" ему корона 585 пробы заказана....)))
Asper
Asper
вчера в 22:10
Ну сегодня был натуральный отскок, надо признать.
Станкович, похоже, может разгрести этот гадюшник, хотя там и не таких ломали, пережевывали и выплёвывали.
Женёк, конечно, красава - продолжает неистово макать всех, кто сомневался в целесообразности его покупки
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:05, ред.
Этих официальных матчей между командами всего было около двух сотен...не будем же зацикливаться на 17-ти)...только на моей памяти было много разного...а сколько до меня?)...и сколько будет после?)...
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 21:54
Мощный пиар этого матча не оправдался. Бодливая несмотрибельная но справедливая ничья. Всем добра.
Альфи
Альфи ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:53
Ну а как выиграть у кабинета и всего судейскоо корпуса...миссия невыполнима
Grabovsky
Grabovsky ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:51
Спартак Возил Сегодня Зенит!! Полностью!!! Зеня слабый!!! выдали авансов всё..! был на стадикее пересмотрел матч по тв Спартак Должен играть в Победу!! Зеня Слабый!!!!!!!!!!!! ещё раз
Спартак Достойный Соперник !!!!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:41
Вот можете же когда захотите...
Находить и место для улыбки....

"Спартак всегда приезжает в Питер только выигрывать"
Эта фраза - топ дня....
Учитывая что уже 17 официальных матчей подряд Спартак приезжает в Питер "выигрывать" - и ни разу не выиграл....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ viv (раскрыть)
вчера в 21:35
Лидер меняется в чемпионате постоянно....
Чемпион не меняется....
И это главное...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:32
Вы меня и до этого не беспокоили....
viv
viv ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:30
Кстати, завтра в чемпионате может смениться лидер, а Зенит рискует отступить на третье место.
Capral
Capral
вчера в 21:26, ред.
Рыбак!

Тебе же уже однажды сказали, что юмор- не твоя стихия, куда ты лезешь и кто тебя спрашивает?!
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:16
Любезный Джек.

Мне от Вас и от Вашего Зенита- ничего не нужно. Оставайтесь- здоровым и жизнерадостным!!! Не смею, больше беспокоить.)))
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:11
Тайны его словаря нет. Он стандартный. В нём всё давно расставлено по местам, ярлыки всем повешены, оценки розданы, апелляции не подлежат. Всё, как в Библии.
Гость
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