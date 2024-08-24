«Химки» избежали поражения в матче с «Ахматом»

1724526364

вчера, 22:06

«Ахмат» и «Химки» сыграли вничью в 6-м туре РПЛ (3:3).

Резиуан Мирзов вывел гостей вперед на 31-й минуте, удвоил преимущество команды Александр Руденко на 67-й. Александр Жиров на 73-й отыграл один из мячей, Фелиппе Кардосо на 76-й сравнял счет. Третий гол хозяев поля на 90+3-й забил Лукас Ловат. На 90+8-й отличился Антон Заболотный.

У подмосковной команды на 90+2-й дисквалификацию за вторую желтую карточку получил Бутта Магомедов.

После этой игры «Ахмат» идет на 15-м месте (4 балла), «Химки» находятся на 10-й строчке (6 очков).