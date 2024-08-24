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«Химки» избежали поражения в матче с «Ахматом»

вчера, 22:06
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)3 : 3Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Ахмат» и «Химки» сыграли вничью в 6-м туре РПЛ (3:3).

Резиуан Мирзов вывел гостей вперед на 31-й минуте, удвоил преимущество команды Александр Руденко на 67-й. Александр Жиров на 73-й отыграл один из мячей, Фелиппе Кардосо на 76-й сравнял счет. Третий гол хозяев поля на 90+3-й забил Лукас Ловат. На 90+8-й отличился Антон Заболотный.

У подмосковной команды на 90+2-й дисквалификацию за вторую желтую карточку получил Бутта Магомедов.

После этой игры «Ахмат» идет на 15-м месте (4 балла), «Химки» находятся на 10-й строчке (6 очков).

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:50
Химки неплохо сыграли,заработали очко в Грозном.
s3manyf3e8nn
s3manyf3e8nn
сегодня в 05:44
Химки поразили, как можно так просто чуть не проиграть, выигрывая почти весь матч.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 04:45
Потерять очки на своём поле - Это обидно дл фк АХМАТ..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:20
Вести в два мяча и в итоге отскочить на восьмой добавленной минуте. Это надо суметь...
ABir
ABir
сегодня в 00:34
В гостях в Грозном Химки показали очень достойный результат
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 23:30
хреновский опять начудил!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:14
еще непогода повлияла на голевую феерию))
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:02
Вот уж не ожидал, что матч Ахмат Химки будет таким интересным, особенно во 2-м тайме.
Химки два забили, и, наверное, стали почивать на лаврах: 2-0 это не баран чихнул! ))
Но Ахмат, видимо, был не согласен и сначала с КЛАССНОГО прострела один мяч отыграл, а потом уже и второй забили. И, надо сказать, неплохой гол получился.
А потом и третий...
Но у меня было ощущение, что это ещё не конец.
Химки мои ощущения подтвердили, сравняв счёт.
103 минуты ИГРАЛИ!!!
Наши судьи что, стали полностью соответствовать в этом сезоне традициям гейропы, где плюсуют добавленного времени столько иной раз, что просто диву даёшься! ))
Ну, в общем, ПОБЕДИЛА ДРУЖБА! ))
pomor45
pomor45
вчера в 23:01
На игру забили и забили шесть мячей.
сканер
сканер
вчера в 22:52
Ахмату ен унывать,ещё разыграются!
n7x6vja3mvps
n7x6vja3mvps
вчера в 22:46
Забито шесть мячей хороший подарок для болельщиков?!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:26
судьи опять начудили не понимаю зачем ВАР????
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:25
Ахмат,судейство Яна оставим без внимания? Я бы не оставил ни в коем случаи.Он уже все берега попутал.
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:23
Ничего не скажу про качество игры, но в плане драматургии матч удался на славу. После того, как Руденко удвоил счет подумал, что это приговор "Ахмату". Дальше события начали изменятся, как узоры в калейдоскопе. Победа одних сменилась камбэком других и в концовке превратилась в боевую ничью. Ну и слегка перефразируя Лермонтова "рука судей ВАРить устала." Вернувшемуся из ссылки "каторжанину" Бобровскому с матчем "свезло". Как-то так на мой взгляд.
я из Химок
я из Химок
вчера в 22:19
Могу сказать только одно! ....... Ы! Выигрывать 2:0 и чуть не проиграть! Причём соперники ничего сверхестественного не показывали, а просто тупо Химки поймали раслобуху( причëм полную, за 3 минуты 2 мяча пропустить)! Ели -ели на ничью вытянули, при том что к 72 минуте вели с заделом в 2! мяча!!! У... Ы! Хорошо хоть напрягли булки, и на ничейку вытянули! Хоть за это спасибо! Когда же все-таки можно радоваться за клуб, а не охре.. вать от распи...... ва!!?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:19
Судья руку не видит? Или решил второй команде с Кавказа матч испортить.Золотая рука,кажись Садыкова,что ли?
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:18
Надо же...
На двоих настреляли шесть мячей.
Мне кажется, что Ахмат играет с огнём - этих двух очков может не хватить весной при общем подсчёте
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:10
Какой-то триллер устроили команды. Ахмат полностью переворачивает матч, забивает в 3 раза больше, чем за предыдущие 5 туров. А потом Химки спаслись от поражения на 90+8. Матч не смотрел, но статистика примерно равная
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:09
очень очень слабая игра у команды Адиева.
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