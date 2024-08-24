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«Арсенал» переиграл «Астон Виллу» в матче Премьер-Лиги

вчера, 21:38
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)0 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Астон Вилла» проиграла «Арсеналу» во 2-м туре АПЛ (0:2).

Голы забили Леандро Троссард (67-я минута) и Томас Партей (77-я минута).

После этого поединка «львы» идут на 12-м месте (3 балла), «канониры» находятся на 3-й позиции (6 очков).

В другой встрече «Манчестер Сити» переиграл «Ипсвич».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:23
Вчера небыло времени коментировать матч, сейчас выскажусь, так сказать на холодную голову...
Во-первых, поздравляю нас, пушкарей с победой, сложной, важной, возможно даже где-то и незаслуженной, но победой!
По игре скажу так первый тайм по моментам ничья, по контролю Арсенал был лучше, а вот после перерыва и до 54-й минуты на поле была одна команда, и это Вилла! Именно после шикарного сейва Райи на 54-й минуте команда проснулась, проснулся и Артета и вовремя сделал замену ну а Троссард в очередной раз забил после выхода! Вот после этого гола команда заиграла в свой футбол ну и довела дело до победы! Повторюсь, сложная, трудная победа в гостях, против команды, которая в прошлом сезоне нас обыграла ДВАЖДЫ!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:35
Последние сезоны Арсенал хорошо начинает - повезло им и сегодня.
aNOOBis
aNOOBis ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:15
Согласен.
Если не самый лучший то точно в тройке.
aNOOBis
aNOOBis ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:15
Да, ну, нет.
Во втором тайме у Виллы были подходы и то критикуемый мной Райа тащил, то Уоткинс вдруг не попадал. Но Тро-бро вышел и зарешал.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:12
Видели этот прием от Салибы?
Потрясающий подкат
Салиба - лучший центральный защитник прямо сейчас...
ну а Артета гений, не дал молодому защитнику провалиться,
и гонял его по арендам, чтобы француз набрался опыту.
теперь Вилльям - лучший ЦЗ планеты.
и точка!
Arsena2314
Arsena2314
вчера в 21:54
Везет сильнейшим, Арсенал победил абсолютно по делу)
Валерыч
Валерыч
вчера в 21:51
"Арсенал" продолжает свою победную поступь. Заслуженная победа пушкарей, хотя и не без доли везения. Забей АВ в 1-ом тайме свои стопроцентные моменты, неизвестно ещё как бы сложился матч. Райя красавец! Троссарда в основу!
Какодемон
Какодемон
вчера в 21:49
как Эмери ни старайся, но в топ АПЛ Виллу он не затащит. пойдут по пути Ньюкасла
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:48
Отдуши Райа поташил
Arsena2314
Arsena2314
вчера в 21:45
С победой всех болельщиков канониров, важная победа над неуступчивой Виллой. Рая набирает уверенность и уже второй матч показывает высочайший уровень. Все же упрямость Артеты дает свои плоды))
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:45
Не заслужила Астон Вилла поражения. Арсенал до своего первого гола нанес всего 1 удар в створ ворот. Львы выглядели опаснее весь матч, даже отдав владение Канонирам. Атаки Арсенала были максимально беззубые, а по статистике Арсенал превзошел хозяев только по пунктам владения и фолов. АВ точно заслуживала 3 очка по такой игре.

Арсенал с победой, хорошо воспользовались редкими моментами
Тристан
Тристан
вчера в 21:41
С победой! Однако вынужден констатировать, проблемы прошлогодние остались.
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 21:40
Нормальная заявка на победу в Лиге. Красавцы
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:40
Равная игра была, но арсенал показал класс)) и Рая сегодня потащил
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