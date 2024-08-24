«Арсенал» переиграл «Астон Виллу» в матче Премьер-Лиги

«Астон Вилла» проиграла «Арсеналу» во 2-м туре АПЛ (0:2).
Голы забили Леандро Троссард (67-я минута) и Томас Партей (77-я минута).
После этого поединка «львы» идут на 12-м месте (3 балла), «канониры» находятся на 3-й позиции (6 очков).
В другой встрече «Манчестер Сити» переиграл «Ипсвич».
Арсенал с победой, хорошо воспользовались редкими моментами
Арсенал с победой, хорошо воспользовались редкими моментами
Потрясающий подкат
Салиба - лучший центральный защитник прямо сейчас...
ну а Артета гений, не дал молодому защитнику провалиться,
и гонял его по арендам, чтобы француз набрался опыту.
теперь Вилльям - лучший ЦЗ планеты.
и точка!
Потрясающий подкат
Салиба - лучший центральный защитник прямо сейчас...
ну а Артета гений, не дал молодому защитнику провалиться,
и гонял его по арендам, чтобы француз набрался опыту.
теперь Вилльям - лучший ЦЗ планеты.
и точка!